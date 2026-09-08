Witkoff és Kushner nem első alkalommal járt Moszkvában, azonban ez volt az első alkalom, hogy Kijevbe látogattak. Az ukrán háború lezárása azonban minden jel szerint nem került közelebb, habár a Kreml nem zárta ki a tárgyalások folytatását.

Az ukrán háború lezárása egyelőre még nem várható, de a Kreml és Zelenszkij is nyitott a folytatásra

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Vlgayimir Putyin orosz elnök nemrég személyesen fogadta az amerikai elnök két főtárgyalóját, akik Trump elmondása szerint egy, a háború lezárására vonatkozó javaslattal érkeztek. Putyin a tárgyalás előtt a sajtó jelenlétében arról beszélt, hogy az ukrán háború lezárásához a konfliktus kiváltó okait is meg kell szüntetni.

Az orosz elnök ezzel lényegében ismét jelezte, hogy Moszkva továbbra is fenntartja maximalista követeléseit. Habár Witkoff és Kushner is arról beszélt, hogy produktív tárgyalásokon vannak túl, azonban ennél több részletet nem árultak el.

Az ukrán elnök a harcok folytatására készül

Volodimir Zelenszkij reakciói azonban ennél beszédesebbek voltak. Az ukrán elnök a Witkoffal és a Kushnerrel való találkozás után jelezte, hogy arra számít, hogy a háború a télen tovább folytatódik majd. Ugyanakkor Zelenszkij jelezte, hogy hamarosan egyeztetnek majd az európai vezetők, az Egyesült Államok és Ukrajna, hogy folytassák a tárgyalásokat.

A Kreml nemrég szintén jelezte, hogy akár újra is indulhatnak az amerikai-orosz tárgyalások, egy esetleges Trump-Putyin találkozóról nem esett szó.

Oroszország továbbra is ragaszkodik hozzá, hogy az alaszkai csúcstalálkozón lefektetett megállapodások mentén hajlandó csak lezárni a konfliktust, azonban az Egyesült Államok már többször is jelezte, hogy ezek nem megállapodások, pusztán ötletek voltak. Ukrajna az elmúlt időszakban ráadásul fokozni tudta mélységi csapásméréseit, amelyek éreztetik a hatásukat.

Az ukrán elnök pedig már többször is jelezte, hogy Ukrajna nem fog területekről lemondani a béke érdekében, habár Moszkva ragaszkodik a Donbasz átadásához. Jelenleg azonban Kijev jobb helyzetben van bizonyos szempontból, mint egy évvel ezelőtt volt.

Zelenszkij azonban veszélyes játékot játszik, hiszen számít az Egyesült Államok részvételére a biztonsági garanciák tekintetében, ráadásul a fegyverekre, különösen pedig a ballisztikus rakéták elfogására képes Patriot rakétákra szüksége van. A konfliktus lezárása pedig nem lehetséges addig, amíg mind két fél fenntartja a követeléseit, így a kérdés már csak az, hogy kit tud előbb rávenni az Egyesült Államok, hogy engedjen a követeléseiből, és mi lesz ennek az ára.