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Hosszú távú együttműködési megállapodást kötött a magyar és az ukrán ombudsman

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Hosszú távú szakmai együttműködésről kötött megállapodást Juhász Imre, az alapvető jogok biztosa és Dmytro Lubinets, Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának emberi jogi biztosa. Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala azt közölte, a magyar és az ukrán ombudsman delegációjának keddi, debreceni egyeztető ülésén aláírt megállapodás lefektette a magyar és az ukrán ombudsmanok, valamint az általuk vezetett intézmények közötti hosszú távú szakmai együttműködés kereteit.
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Hosszú távú szakmai együttműködésről kötött megállapodást Juhász Imre, az alapvető jogok biztosa és Dmytro Lubinets, Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának emberi jogi biztosa - közölte a Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (AJBH) szerdán az MTI-vel. Közös munkacsoport létrehozásáról is megállapodtak, hogy nemzetiségi kérdésekben hatékonyan és gyorsan tudjanak fellépni.

Dmytro Lubinets, the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights, is delivering a speech at the Freedom or Fear International Human Rights Conference, which is dedicated to the 75th anniversary of the adoption of the Universal Declaration of Human Rights, in Kyiv, Ukraine, on December 7, 2023. (Photo by Ukrinform/NurPhoto) (Photo by Kaniuka Ruslan / NurPhoto via AFP)
Együttműködési megállapodást kötött a magyar és az ukrán ombudsman: a fotón Dmytro Lubinets, Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának emberi jogi biztosa / Fotó: KANIUKA RUSLAN / NurPhoto

Együttműködési megállapodást kötött a magyar és az ukrán ombudsman

Tájékoztatásuk szerint a magyar és az ukrán ombudsman delegációjának keddi, debreceni egyeztető ülésén aláírt megállapodás lefektette a magyar és az ukrán ombudsmanok, valamint az általuk vezetett intézmények közötti hosszú távú szakmai együttműködés kereteit.

A megállapodás végrehajtása és a közös szakmai munka előmozdítása érdekében a felek egy szűk körű, közös munkacsoport létrehozásáról is megállapodtak, amelynek feladata, hogy nemzetiségi kérdésekben hatékonyan és gyorsan tudjon fellépni, ha a kárpátaljai magyar, illetve a magyarországi ukrán közösség tagjait alapjogi jogsérelem éri. A munkacsoport tagjai Juhász Imre, az alapvető jogok biztosa, Gyeney Laura, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes és Könnyid Balázs főtitkár, ukrán részről pedig Dmytro Lubinets, Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának emberi jogi biztosa; Mykhailo Spasov és Oleksandr Osipov biztoshelyettesek - közölték.

A közlemény szerint a találkozón a felek hangsúlyozták a nemzetiségi kérdésekben folytatott közvetlen és konstruktív párbeszéd jelentőségét, valamint a nemzeti kisebbségek nyelvi, kulturális és vallási identitása tiszteletben tartásának fontosságát.

Megállapodtak abban is, hogy 2026 szeptemberében Juhász Imre monitoringlátogatás keretében keresi fel a kárpátaljai magyar oktatási, kulturális és vallási intézményeket annak érdekében, hogy a helyszínen tájékozódjon a kárpátaljai magyar közösség helyzetéről és megvizsgálja, miként érvényesülnek a nemzeti kisebbségekhez tartozók jogai a gyakorlatban.

A két ombudsman egyetértett abban, hogy az emberi jogok és a nemzeti kisebbségek jogainak hatékony védelmét a közvetlen tapasztalatszerzés, az érintett közösségekkel folytatott párbeszéd és a két nemzeti emberi jogi intézmény közötti folyamatos szakmai együttműködés szolgálhatja a legeredményesebben - írta az AJBH.

A találkozót megelőzően a két biztos Nyíregyházán egyeztetett egymással az ombudsmani intézmények közötti együttműködés megerősítéséről. A program részeként a delegációk a jósavárosi görögkatolikus templom kertjében lévő holodomor-emlékműnél rótták le kegyeletüket az 1932-1933-as nagy ukrajnai éhínség áldozatainak emléke előtt.

 

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