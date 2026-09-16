Már a világűrben is készülnek a háborúra – Amerika beismerése új szintre emeli a fenyegetést

Az Egyesült Államok először ismerte el nyilvánosan, hogy űrfegyvereket telepített Föld körüli pályára. Washington az erősödő orosz és kínai fenyegetésre hivatkozik – számolt be az Independent.
Az amerikai űrhaderő szóvivője szerint a fegyverek az ország és szövetségesei elleni támadások elhárítását szolgálják. Troy Meink légierőért felelős miniszter a hétfői Air, Space, Cyber konferencián hangsúlyozta: tudatosan hozták nyilvánosságra a jelenlétüket.
Létfontosságú, hogy megőrizzük fölényünket, nemcsak a levegőben, hanem a világűrben is
– jelentette ki.
Meink szerint az Egyesült Államoknak fel kellett készülnie a fenyegetések kezelésére. Ezért vannak már pályán olyan fegyverei, amelyek megvédhetik az amerikai haderőt az ellenséges fellépéstől.
Oroszország hadszíntérként tekint a világűrre
Az amerikai űrhaderő szerint Moszkva úgy számol, hogy a világűrben megszerzett fölény döntő lehet a jövő háborúiban. Kína közben gyors ütemben fejleszti saját katonai képességeit. Chance Saltzman tábornok, az amerikai űrhaderő műveleti főnöke júliusban jelentős fenyegetésnek nevezte a kínai fejlesztéseket. Állítása szerint Peking célpontok felkutatására és megsemmisítésére alkalmas űrfegyvereken is dolgozik.
Az amerikai űrfegyverek részletei titokban maradnak
Meink beszélt a világűrbe telepítendő elfogórendszerről is, amely Donald Trump Aranykupola rakétavédelmi programjához tartozik. Elmondása szerint a fejlesztés az első szerződéstől már eljutott a repülésre kész berendezésig. A miniszter egy mozgó légi célpontok észlelésére szolgáló műholdhálózatot is megemlített. Az elfogórendszer pontos működését azonban nem ismertette, és arról sem volt hajlandó beszélni, hogy végeztek-e teszteket.
A világűr szabad használatát katonai és gazdasági szempontból is létfontosságúnak nevezte. A már pályán lévő fegyverek képességeiről nem közölt részleteket.