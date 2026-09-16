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egyesült államok

Már a világűrben is készülnek a háborúra – Amerika beismerése új szintre emeli a fenyegetést

4 perce
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Földön, vízen és levegőben feszülnek egymásnak a nagyhatalmak, miközben a háború árnyéka már a világűrre is rávetül. Az amerikai űrfegyverek jelenlétét Washington most először ismerte el nyilvánosan.
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egyesült államokwashingtonűrkínaiföld

Az Egyesült Államok először ismerte el nyilvánosan, hogy űrfegyvereket telepített Föld körüli pályára. Washington az erősödő orosz és kínai fenyegetésre hivatkozik – számolt be az Independent.

Már Föld körüli pályán vannak az amerikai űrfegyverek. Washington az orosz és kínai fenyegetésre hivatkozik, a katonai rendszerek részleteit titokban tartja.
Már Föld körüli pályán vannak az amerikai űrfegyverek. Washington az orosz és kínai fenyegetésre hivatkozik, a katonai rendszerek részleteit titokban tartja (Képünk illusztráció)
Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Az amerikai űrhaderő szóvivője szerint a fegyverek az ország és szövetségesei elleni támadások elhárítását szolgálják. Troy Meink légierőért felelős miniszter a hétfői Air, Space, Cyber konferencián hangsúlyozta: tudatosan hozták nyilvánosságra a jelenlétüket.

Létfontosságú, hogy megőrizzük fölényünket, nemcsak a levegőben, hanem a világűrben is

– jelentette ki.

Meink szerint az Egyesült Államoknak fel kellett készülnie a fenyegetések kezelésére. Ezért vannak már pályán olyan fegyverei, amelyek megvédhetik az amerikai haderőt az ellenséges fellépéstől.

Oroszország hadszíntérként tekint a világűrre

Az amerikai űrhaderő szerint Moszkva úgy számol, hogy a világűrben megszerzett fölény döntő lehet a jövő háborúiban. Kína közben gyors ütemben fejleszti saját katonai képességeit. Chance Saltzman tábornok, az amerikai űrhaderő műveleti főnöke júliusban jelentős fenyegetésnek nevezte a kínai fejlesztéseket. Állítása szerint Peking célpontok felkutatására és megsemmisítésére alkalmas űrfegyvereken is dolgozik.

Az amerikai űrfegyverek részletei titokban maradnak

Meink beszélt a világűrbe telepítendő elfogórendszerről is, amely Donald Trump Aranykupola rakétavédelmi programjához tartozik. Elmondása szerint a fejlesztés az első szerződéstől már eljutott a repülésre kész berendezésig. A miniszter egy mozgó légi célpontok észlelésére szolgáló műholdhálózatot is megemlített. Az elfogórendszer pontos működését azonban nem ismertette, és arról sem volt hajlandó beszélni, hogy végeztek-e teszteket.

A világűr szabad használatát katonai és gazdasági szempontból is létfontosságúnak nevezte. A már pályán lévő fegyverek képességeiről nem közölt részleteket.

 

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