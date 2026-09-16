Már a világűrben is készülnek a háborúra – Amerika beismerése új szintre emeli a fenyegetést

Az Egyesült Államok először ismerte el nyilvánosan, hogy űrfegyvereket telepített Föld körüli pályára. Washington az erősödő orosz és kínai fenyegetésre hivatkozik – számolt be az Independent.

Már Föld körüli pályán vannak az amerikai űrfegyverek. Washington az orosz és kínai fenyegetésre hivatkozik, a katonai rendszerek részleteit titokban tartja (Képünk illusztráció)

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Az amerikai űrhaderő szóvivője szerint a fegyverek az ország és szövetségesei elleni támadások elhárítását szolgálják. Troy Meink légierőért felelős miniszter a hétfői Air, Space, Cyber konferencián hangsúlyozta: tudatosan hozták nyilvánosságra a jelenlétüket.

Létfontosságú, hogy megőrizzük fölényünket, nemcsak a levegőben, hanem a világűrben is

– jelentette ki.

Meink szerint az Egyesült Államoknak fel kellett készülnie a fenyegetések kezelésére. Ezért vannak már pályán olyan fegyverei, amelyek megvédhetik az amerikai haderőt az ellenséges fellépéstől.