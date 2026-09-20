Fogyó készletek, magas dízel ár - válságstábot hívott össze Macron

Tovább romlik az üzemanyag-ellátás Franciaországban: a benzinkutak 11 százalékánál már benzinből vagy gázolajból alakult ki hiány, a dízel ára pedig történelmi csúcsának közelében jár – hívta fel a figyelmet a vg.hu, a ConnexionFrance hírportálra hivatkozva.

Üzemanyag-válság Franciaországban: válságstábot hívott össze Macron Fotó: MATHIEU THOMASSET / Hans Lucas

Emmanuel Macron francia elnök az Élysée-palotában rendkívüli egyeztetést tartott a főbb elnökjelöltekkel a „gyorsan romló” geopolitikai helyzet és az „elviselhetetlenül magas” üzemanyagárak miatt kirobbant válság megvitatására, a kormány pedig arra készül, hogy kiterjessze a pénzügyi támogatást az autósok egy részének.

Marine Le Pen korábban az üzemanyagok adótartamának csökkentését szorgalmazta és azt javasolta, hogy az üzemanyagok, a fűtőolaj és a gáz áfáját 20%-ról 5,5%-ra csökkentsék. A kormány elutasította a javaslatot, miután Maud Bregeon energiaügyi miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy ez 15 milliárd euróba kerülne az államnak. Ugyanakkor bejelentette, hogy október 1-jétől új támogatási programot vezetnek be „a legkiszolgáltatottabb francia munkavállalók” számára.