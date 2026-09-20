Fogyó készletek, magas dízel ár - válságstábot hívott össze Macron

Tovább romlik az üzemanyag-ellátás Franciaországban: a benzinkutak 11 százalékánál már benzinből vagy gázolajból alakult ki hiány, a dízel ára pedig történelmi csúcsának közelében jár – hívta fel a figyelmet a vg.hu, a ConnexionFrance hírportálra hivatkozva.
Emmanuel Macron francia elnök az Élysée-palotában rendkívüli egyeztetést tartott a főbb elnökjelöltekkel a „gyorsan romló” geopolitikai helyzet és az „elviselhetetlenül magas” üzemanyagárak miatt kirobbant válság megvitatására, a kormány pedig arra készül, hogy kiterjessze a pénzügyi támogatást az autósok egy részének.
Marine Le Pen korábban az üzemanyagok adótartamának csökkentését szorgalmazta és azt javasolta, hogy az üzemanyagok, a fűtőolaj és a gáz áfáját 20%-ról 5,5%-ra csökkentsék. A kormány elutasította a javaslatot, miután Maud Bregeon energiaügyi miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy ez 15 milliárd euróba kerülne az államnak. Ugyanakkor bejelentette, hogy október 1-jétől új támogatási programot vezetnek be „a legkiszolgáltatottabb francia munkavállalók” számára.
Üzemanyaghiány: minden kilencedik benzinkút érintett
Becslések szerint jelenleg körülbelül minden kilencedik töltőállomás érintett az üzemanyaghiánnyal. Összességében a francia benzinkutak 89%-a jelenleg ellátási nehézségek nélkül működik.
A kormányzati adatok szerint egy benzinkút akkor számít ellátási hiányban lévőnek, ha nincs benne sem benzin, sem gázolaj.
Ez azt jelenti, hogy ha egy benzinkúton elfogyott egy bizonyos típusú benzin, például az SP95, de más típusokból még van készlete, akkor azt nem tekintik készlethiányosnak, és ezért nem szerepel ezekben az adatokban.
Rekordszinten az árak
Szeptember 18-án a dízel átlagára literenként 2,378 euró volt a nem hivatalos ár-összehasonlító oldal, a Carbu legfrissebb adatai szerint.
Bár az átlagos dízelár csütörtök óta, amikor literenként 2,385 euró volt, enyhén csökkent, az általános tendencia továbbra is emelkedő. A dízel ára egy hét alatt több mint 3%-kal, egy hónap alatt pedig közel 7%-kal emelkedett.
Az áremelkedések közvetlenül összefüggenek az Iránban folytatódó konfliktussal és a közel-keleti feszültségekkel, amelyek nyomást gyakorolnak az üzemanyag-ellátásra és az olajárakra.
A Hormuzi-szoros blokádja tovább fokozza az aggodalmakat, mivel ez a globális olajellátás fontos útvonala. Franciaország a dízel nagy részét importálja, így az ellátás bármilyen zavara gyorsan felhajtja az árakat.
A folyamatos áremelkedés és az üzemanyag-ellátással kapcsolatos aggodalmak tiltakozásokhoz is vezettek: a halászok blokád alá vonták a kikötőket és egy üzemanyag-tárolót Dél-Franciaországban és több kormányzati támogatást követeltek, hogy megbirkózhassanak a dízel emelkedő költségeivel. A tiltakozások hatására végül megállapodás született a kormánnyal, amely új üzemanyag-támogatást ígért az ágazatnak, így a halászok a blokádot feloldották.