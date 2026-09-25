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ukrajna

Újabb riasztás Európában: NATO-gépek fogták el Putyin katonai repülőit

53 perce
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Finnország és Svédország történetük során először hajtott végre közös készültségi műveletet orosz katonai repülőgépek miatt. A vadászgépek a Finn-öböl feletti nemzetközi légtérben azonosították és követték az orosz köteléket.
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ukrajnaputyinoroszország

A csütörtöki művelet során a finn és svéd légierő egy orosz szállítógépből és több vadászgépből álló csoportot fogott el, majd azonosított. A repülők nemzetközi légtérben tartózkodtak, légtérsértésről nem érkezett jelentés.

vadászgépek
Azonnal felszálltak a vadászgépek, orosz repülőket azonosítottak.
Fotó: GREG BAKER / AFP

Finn és svéd vadászgépek fogták közre az orosz repülőket

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök szerint a közös riasztás megmutatta, hogy a két ország képes együtt felügyelni és megvédeni légterét. Úgy fogalmazott, a Balti-tenger térsége még soha nem volt ennyire sebezhető, ugyanakkor ennyire jól védett sem.

Finnország és Svédország Oroszország Ukrajna elleni inváziója után csatlakozott a NATO-hoz, feladva korábbi katonai semlegességét. A két ország az utóbbi időben tovább mélyítette együttműködését a területi megfigyelés és a légvédelem területén.

Az eset idején a Balti-tenger térségében fokozott készültség van a légtérsértések, drónészlelések, valamint az energetikai és kommunikációs infrastruktúrát érintő incidensek miatt.

 

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