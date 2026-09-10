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V4

A visegrádi négyek kiállnak az érdekeikért

14 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Robert Fico szlovák kormányfő külön köszönetét fejezte ki Micheál Martin ír miniszterelnöknek, aki az EU soros elnökségét vezető ország vezetőjeként hallgatta meg az álláspontokat. A visegrádi négyek kormányfői a migráció, a versenyképességről és a következő hét éves költségvetésről is egyeztettek. Cikkünk frissül.
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V4PozsonyMagyar PéterEurópai Unió

Pozsonyban találkoztak a V4-es országok kormányfői, hogy Európa legégetőbb kérdéseiről egyeztessenek az ír miniszterelnökkel. A tárgyalások után a résztvevők közös sajtótájékoztatót tartottak, melyen Robert Fico kijelentette, hogy a visegrádi négyek vezetői egységes álláspontot képviseltek, a nemzeti érdekeikért pedig ki fognak állni.

Pozsonyban találkoznak a visegrádi négyek kormányfői
Pozsonyban találkoznak a visegrádi négyek kormányfői (Fotó: AFP/Anadolu/Robert Nemeti)

Robert Fico a sajtótájékoztató elején üdvözölte a soros elnökség tisztségét betöltő Írország miniszterelnökét, Micheál Martint. A szlovák kormányfő szerint pragmatikus megbeszélésen vannak túl, ennek következményeként pedig jelezte, hogy a visegrádi négyek él, és ismét képes egységes álláspontot képviselni.

Ami az Európai Unió következő hétéves költségvetését illeti, Robert Fico jelezte, hogy a V4-ek szeretnék, ha az együttműködésben részt vevő országok nemzeti specifikus igényeit figyelembe vennék. Ide sorolta a Kohéziós Alap támogatásainak és a mezőgazdasági támogatások megtartását.

Robert Fico a versenyképesség kapcsán hangsúlyozta, hogy nem akartak elméleti vitákba bocsátkozni a V4-csúcstalálkozón, azonban abban minden résztvevő egyetértett, hogy az energiaellátás kérdése kulcsfontosságú. A szlovák kormányfő szerint az üzemanyagárak kérdése nem egyéni probléma.

– Támogatni fogjuk az üzemanyagárakat, ami óriási kiadást jelent, vagy megegyezünk abban, hogy a kőolajválság befolyásolni fogja az árakat.

Nem akarunk semmit szétverni, de fel akarunk lépni a nemzeti érdekeinkért, ahol szükséges

– nyomatékosította Fico.

Micheál Martin szerint kritikus időszakot él Európa, a geopolitikai helyzet bonyolult, a vállalkozások és a háztartások is megérzik a konfliktusokat. Az ír miniszterelnök szerint az európai költségvetésnek előremutatónak kell lennie. Ehhez azonban reális költségvetésre van szükség, amely figyelembe veszi a tagállamok igényeit, ennek érdekében pedig Dublin párbeszédet folytat mindenkivel. Micheál egyúttal megköszönte a meghívást és a tartalmas megbeszélést, ami segített neki jobban megérteni a régió igényeit.

A migráció kérdésében is egyetértenek a visegrádi négyek

Andrej Babis szintén örömét fejezte ki, hogy ismét határozott hangja van a visegrádi négyeknek. A cseh miniszterelnök szerint egység van az emissziós kvóták elutasításában a V4-ek között, amit szintén az eredmények közé sorolt. A régió Európa legbiztonságosabb régiója, az itt található országok pedig kezelték a migrációt – emelte ki. Babis felrótta Európának, hogy

a V4-es országok már 2016-ban jelezték, hogy baj lesz az illegális bevándorlásból, azonban senki nem hallgatott rájuk.

A cseh kormányfő egyúttal jelezte, hogy minden olyan témát napirendre tűztek, ami fájó pont az együttműködésben részt vevő országokban. Ide sorolta a Magyarország által fizetett migrációs büntetést is, ami kapcsán támogatásáról biztosította Magyar Péter miniszterelnököt. Babis egyúttal jelezte, hogy a visegrádi négyek olyan költségvetést szeretne, ahol a versenyképességbe fektet Európa.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök rögtön a közepébe vágott, és jelezte, hogy a csúcstalálkozó témája az energiaárak voltak a hétéves költségvetés fényében. Szintén üdvözölte a találkozót, ami szerinte fontos a régiós álláspontok összehangolása és a szolidaritás szempontjából.

 

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