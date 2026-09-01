Ezt hozta fel Putyin az ukrajnai háború magyarázatára – elég bizarr

Vlagyimir Putyin orosz elnök augusztus 29-én vett részt a pedagógusokkal és hallgatókkal tartott találkozón. A beszélgetés során egy Belgorodi területről érkezett kínainyelv-tanár arról mesélt, hogy nemrég az Északi-sarkon járt. A beszélgetés során szóba kerültek a jegesmedvék, majd Oroszország államfője azt állította, hogy a kardszárnyú delfinek (gyilkos bálnák) falkában támadnak a szárazföldi ragadozókra.

Gyilkos bálnákról és jegesmedvékről beszélt Vlagyimir Putyin az ukrajnai háború kapcsán (A képen az Orosz Föderáció elnöke)

Fotó: AFP

Ezzel magyarázta Vlagyimir Putyin az ukrán háború kitörésének okát

Putyin ezután azt mondta, hogy erről a gyerekeknek is beszélni kellene, hogy megértsék, „milyen világban élünk”, és miért hajtja végre Oroszország a „különleges katonai műveletet”. Az orosz vezetés hivatalosan ezzel a kifejezéssel nevezi az Ukrajna ellen 2022-ben indított háborút.