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vlagyimir putyin

Ezt hozta fel Putyin az ukrajnai háború magyarázatára – elég bizarr

1 órája
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Szokatlan hasonlattal beszélt a geopolitikáról és az országok közti erőviszonyokról az orosz elnök, amikor tanárokkal és pedagógushallgatókkal találkozott a Moszkvai Állami Pedagógiai Egyetemen. Vlagyimir Putyin szerint a gyerekeknek a gyilkos bálnák és a jegesmedvék példáján keresztül is el lehet magyarázni, miért indította el Oroszország az ukrajnai háborút.
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Vlagyimir Putyin orosz elnök augusztus 29-én vett részt a pedagógusokkal és hallgatókkal tartott találkozón. A beszélgetés során egy Belgorodi területről érkezett kínainyelv-tanár arról mesélt, hogy nemrég az Északi-sarkon járt. A beszélgetés során szóba kerültek a jegesmedvék, majd Oroszország államfője azt állította, hogy a kardszárnyú delfinek (gyilkos bálnák) falkában támadnak a szárazföldi ragadozókra.

Gyilkos bálnákról és jegesmedvékről beszélt Vlagyimir Putyin az ukrajnai háború kapcsán (A képen az Orosz Föderáció elnöke)
Gyilkos bálnákról és jegesmedvékről beszélt Vlagyimir Putyin az ukrajnai háború kapcsán (A képen az Orosz Föderáció elnöke)
Fotó: AFP

Ezzel magyarázta Vlagyimir Putyin az ukrán háború kitörésének okát

Putyin ezután azt mondta, hogy erről a gyerekeknek is beszélni kellene, hogy megértsék, „milyen világban élünk”, és miért hajtja végre Oroszország a „különleges katonai műveletet”. Az orosz vezetés hivatalosan ezzel a kifejezéssel nevezi az Ukrajna ellen 2022-ben indított háborút.

A kijelentésnek azonban nincs tudományosan igazolt alapja. Nem dokumentáltak olyan esetet, amikor kardszárnyú delfinek jegesmedvékre vadásztak volna. Mindkét faj csúcsragadozó, legfeljebb ugyanazért a zsákmányért, például fókákért versenyezhetnek. Az interneten terjedő, ilyen támadásokat bemutató videók közül több mesterséges intelligenciával készült – számolt be a Meduza.

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Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

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