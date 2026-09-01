Ezt hozta fel Putyin az ukrajnai háború magyarázatára – elég bizarr

Vlagyimir Putyin orosz elnök augusztus 29-én vett részt a pedagógusokkal és hallgatókkal tartott találkozón. A beszélgetés során egy Belgorodi területről érkezett kínainyelv-tanár arról mesélt, hogy nemrég az Északi-sarkon járt. A beszélgetés során szóba kerültek a jegesmedvék, majd Oroszország államfője azt állította, hogy a kardszárnyú delfinek (gyilkos bálnák) falkában támadnak a szárazföldi ragadozókra.
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Putyin ezután azt mondta, hogy erről a gyerekeknek is beszélni kellene, hogy megértsék, „milyen világban élünk”, és miért hajtja végre Oroszország a „különleges katonai műveletet”. Az orosz vezetés hivatalosan ezzel a kifejezéssel nevezi az Ukrajna ellen 2022-ben indított háborút.
A kijelentésnek azonban nincs tudományosan igazolt alapja. Nem dokumentáltak olyan esetet, amikor kardszárnyú delfinek jegesmedvékre vadásztak volna. Mindkét faj csúcsragadozó, legfeljebb ugyanazért a zsákmányért, például fókákért versenyezhetnek. Az interneten terjedő, ilyen támadásokat bemutató videók közül több mesterséges intelligenciával készült – számolt be a Meduza.
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