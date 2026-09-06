Vucsics visszatérne a kezdetekhez, újra indulhat a miniszterelnökségért

A szerb elnök péntek este a Nis TV-nek adott interjújában elárulta, hogy néhány napon belül kiírja majd az előrehozott választásokat. Alekszandr Vucsics egyúttal megerősítette korábbi kijelentését, miszerint indulni akar a miniszterelnöki posztért.

Vucsics ismét megerősítette indulási szándékát a miniszterelnöki posztért

Fotó: WANG WEI / XINHUA

A Szerb Haladó Párt hamarosan főbizottsági ülést tart Nisben, ahol Vucsics szerint a miniszterelnök-jelölt személyének kérdése is előkerül majd. A jelenlegi szerb államfő már beszélt korábban arról, hogy szívesen lenne miniszterelnök újra. Vucsics korábban három évig töltötte be a posztot 2014 és 2017 között. Azt megelőzően 2012 és 2014 között miniszterelnök-helyettesként szolgált a kormányban.

Vucsics jelezte: komolyan készül arra, hogy ismét a kormány élére álljon, és várakozásai szerint ez lesz utolsó miniszterelnöki megbízatása, utána a fiatalabbaknak adná át az ország vezetését.

Vucsics szerint amennyiben megkapja a párt támogatását, úgy az általa felállított kormány minden eddiginél kevesebb miniszterrel áll majd fel. A szerb államfő szerint nagyobb hatáskörű minisztériumokat hozna létre, és olyan embereket választana a kormányba, akik készek felelősséget vállalni és intenzíven dolgozni.

Aleksandar Vucics először 2017-ben lett az ország köztársasági elnöke, majd 2022-ben a szavazatok mintegy 59 százalékának megszerzését követően kezdte meg második államfői megbízatását. Eredetileg megbízatása 2027-ben járna le.

A szerb alkotmány értelmében ugyanaz a személy legfeljebb kétszer választható köztársasági elnökké, így Alekszandr Vucsics harmadszor már biztosan nem indulhat az államfői tisztségért, ugyanakkor miniszterelnöknek megválaszthatják.