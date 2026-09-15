Zelenszkij kemény üzenetet küldött Putyinnak: előbb bizonyítsák be, hogy békét akarnak

Zelenszkij Donald Trump kijelentésére reagált, amely szerint a két háborúzó fél már beleegyezett az energetikai tűzszünetbe. A The Guardian beszámolója szerint ezt a bejelentést sem Kijev, sem Moszkva nem erősítette meg.

Zelenszkij reagált Trump bejelentésére: komoly feltételeket szabott.

Fotó: Nicolas Tucat

Zelenszkij: Senki sem lát valódi békeszándékot Oroszország részéről

– Eddig senki sem látott valódi szándékot Oroszország részéről a háború befejezésére – fogalmazott Zelenszkij.

Hozzátette: amennyiben az amerikai partnerek biztosítani tudják, hogy Moszkva őszintén és hosszú távon elköteleződjön a béke mellett, Ukrajna is hajlandó enyhítő lépéseket tenni. Az orosz támadások leállítása az ukrán kritikus infrastruktúra ellen Kijev szerint a békeszándék egyik alapvető bizonyítéka lenne.

Trump korábban az ukránok finomítókra mért csapásokat okolta az üzemanyaghiányért és a magas árakért.

Oroszország az ukrán támadások okozta belföldi hiány miatt megtiltotta a dízel kivitelét, a kiesés azonban elsősorban az orosz energiahordozóktól függő szomszédos országokat érinti.

Közben tovább folytatódtak a harcok: az észak-ukrajnai Prilukiban három ember meghalt és hét megsebesült, amikor orosz támadás ért egy mezőgazdasági raktárt.

Litvániában egy NATO-vadászgép lelőtt egy drónt, amely feltehetően Belarusz felől lépett be az ország légterébe. Az eszköz pontos eredetét egyelőre vizsgálják.