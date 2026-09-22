Titkos találkozót bonyolított Zelenszkij, a háttérben szervezkedik

Az egyik forrás szerint a találkozóra hétfőn került sor. A másik úgy tudja, hogy Zelenszkij és Ratcliffe informálisan beszélgetett, miközben repülőgépeiket üzemanyaggal töltötték fel.

Háttérben egyeztethetett Ukrajnáról Zelenszkij és a CIA igazgatója.

Fotó: Nicolas Tucat

Informális találkozót tartott Zelenszkij és a CIA vezetője

Az ukrán elnök New Yorkba tartott, ahol részt vesz az ENSZ éves közgyűlésén. Ratcliffe eközben Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel folytatott találkozójáról tért vissza.

A megbeszélés kevesebb mint egy hónappal azután történt, hogy a CIA igazgatója Moszkvában találkozott az orosz hírszerzés vezetőivel. A CIA nem közölte, miről tárgyaltak, egy Reuters-forrás szerint azonban

Ukrajna is napirenden volt.

A New York Times korábban arról írt, hogy Ratcliffe Moszkvában kedvezőtlen értékelést adott Oroszország háborús helyzetéről, és megállapodásra sürgette az orosz felet.