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ukrajna

Titkos találkozót bonyolított Zelenszkij, a háttérben szervezkedik

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az írországi Shannon repülőtéren találkozott John Ratcliffe-fel, a CIA igazgatójával – közölte a Reuters két, névtelenséget kérő forrása. A beszélgetés részleteit nem hozták nyilvánosságra.
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Az egyik forrás szerint a találkozóra hétfőn került sor. A másik úgy tudja, hogy Zelenszkij és Ratcliffe informálisan beszélgetett, miközben repülőgépeiket üzemanyaggal töltötték fel.

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Háttérben egyeztethetett Ukrajnáról Zelenszkij és a CIA igazgatója.
Fotó: Nicolas Tucat

Informális találkozót tartott Zelenszkij és a CIA vezetője

Az ukrán elnök New Yorkba tartott, ahol részt vesz az ENSZ éves közgyűlésén. Ratcliffe eközben Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel folytatott találkozójáról tért vissza.

A megbeszélés kevesebb mint egy hónappal azután történt, hogy a CIA igazgatója Moszkvában találkozott az orosz hírszerzés vezetőivel. A CIA nem közölte, miről tárgyaltak, egy Reuters-forrás szerint azonban 

Ukrajna is napirenden volt.

A New York Times korábban arról írt, hogy Ratcliffe Moszkvában kedvezőtlen értékelést adott Oroszország háborús helyzetéről, és megállapodásra sürgette az orosz felet.

 

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