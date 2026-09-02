Zelenszkij megszólalt a kijevi lövöldözésről, súlyos következményeket helyezett kilátásba

Zelenszkij Telegram-csatornáján reagált a kijevi lövöldözésre, amelyben az SZBU és a GUR egyes egységei kerültek összetűzésbe. Az ukrán elnök „abszolút szégyenletes helyzetnek” nevezte a történteket, és közölte, hogy Ruszlan Kravcsenko főügyésszel is egyeztetett a történtekről.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Fotó: Genya Savilov / AFP

Az elnök szerint a főügyészség és az ukrán Állami Nyomozó Iroda (DBR) vizsgálja az incidens részleteit. Zelenszkij azt is kijelentette, hogy a történteknek személyi következményei lesznek.

Őrizetbe vettek három SZBU-kommandóst

Korábban arról számoltak be, hogy a DBR három SZBU-s különleges egységhez tartozó tisztet vett őrizetbe a kijevi lövöldözést követően.

Az incidens hátteréről egyelőre egymásnak ellentmondó információk jelentek meg. Az ukrán katonai hírszerzésből származó forrás szerint a konfliktus mögött személyes ellentét állhat Kirilo Budanov, Zelenszkij kabinetfőnöke és az SZBU megbízott vezetője, Olekszandr Poklad között.

A kijevi incidens azért is különösen érzékeny, mert Ukrajna két meghatározó biztonsági szerve került fegyveres konfliktusba egymással. A történtek pontos hátterét és azt, hogy ki milyen szerepet játszott a lövöldözésben, a hatósági vizsgálatoknak kell tisztázniuk.

Zelenszkij egyelőre nem részletezte, milyen személyi döntésekre kerülhet sor, azt azonban egyértelművé tette, hogy a történteknek nem marad következmények nélkül.