Sorsdöntő találkozó jöhet: Zelenszkij kész beszélni Putyinnal

Volodimir Zelenszkij lelkesen válaszolt, amikor a Deutsche Welle tudósítója, Misha Komadovsky pénteken megkérdezte tőle, részt venne-e a találkozón az orosz elnökkel.

Zelenszkij találkozna Putyinnal (Fotó: AFP)

Zelenszkij készen áll a találkozóra

– Igen, természetesen. El kell mennünk. Találkoznunk kell, beszélnünk kell, és döntéseket kell hoznunk – jelentette ki az ukrán elnök.

Zelenszkij hozzátette: annál, hogy ő mit mondana Putyinnak, illetve az orosz elnök mit közölne vele, sokkal fontosabb lenne a tárgyalás eredménye.

Zelenszkij és Putyin nem találkozott személyesen azóta, hogy Oroszország 2022 februárjában teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen.

A Kreml egyelőre nem közölte, hogy Putyin elutazik-e a miami G20-csúcsra. Az orosz elnök 2019 óta nem vett részt személyesen a csoport egyik csúcstalálkozóján sem.

Az Egyesült Államok ugyanakkor a múlt hónapban meghívta Anton Sziluanov orosz pénzügyminisztert a G20-országok észak-karolinai találkozójára. A döntés felháborodást váltott ki az európai tisztviselők körében.