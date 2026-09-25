Nagy bajba kerülhet Zelenszkij: olyan ügyben járt el a szája, amelyről hallgatnia kellett volna

Az ukrán elnök az ENSZ-ben jelentette be, hogy Ukrajna két fogságba esett észak-koreai katonát adott át Dél-Koreának. Zelenszkij azt is elmondta, hogy a Moszkva oldalán harcoló észak-koreaiakat „nem könnyű élve elfogni”.
Diplomáciai botrányt robbantott ki Zelenszkij ENSZ-beszéde
A bejelentés után a dél-koreai ellenzék bírálni kezdte a kormányt, amiért az állampolgárok egy külföldi vezetőtől értesültek a katonák érkezéséről.
I Dzsemjong közölte, nem érti, miért szegte meg az ukrán fél a megállapodást, és nagyon csalódott a történtek miatt. Hangsúlyozta, hogy az észak-koreai hadifoglyok Dél-Koreába szállítása rendkívül érzékeny kérdés, amely komoly hatással lehet a diplomáciára, a nemzetbiztonságra és a Koreai-félsziget helyzetére.
A dél-koreai elnök szerint korábban ugyan felmerült az ügy nyilvánosságra hozatala, a várható következmények miatt azonban abban állapodtak meg Kijevvel, hogy titokban tartják az átadást.
Zelenszkij egyik munkatársa, Dmitro Litvin azzal védekezett, hogy Ukrajna nyitott ország, ezért különös lett volna titokban átadni a katonákat. Szerinte az ukrán elnök a hosszú és részletes történetből csupán az átszállítás tényét közölte.
A két észak-koreai katonát 2025 elején fogták el az ukrán erők. A férfiakat Phenjan az Oroszország oldalán harcoló csapatok részeként küldte a háborúba. Egy dél-koreai képviselő korábban azt mondta, mindketten „normális életet” szeretnének élni Dél-Koreában.
Szöul már korábban jelezte, hogy befogadja az Ukrajnában fogságba esett észak-koreai katonákat, ha azok maguk is Dél-Koreába kívánnak költözni. A dél-koreai alkotmány ugyanis a Koreai-félsziget északi részén élőket is állampolgárnak tekinti.