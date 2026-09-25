Nagy bajba kerülhet Zelenszkij: olyan ügyben járt el a szája, amelyről hallgatnia kellett volna

Az ukrán elnök az ENSZ-ben jelentette be, hogy Ukrajna két fogságba esett észak-koreai katonát adott át Dél-Koreának. Zelenszkij azt is elmondta, hogy a Moszkva oldalán harcoló észak-koreaiakat „nem könnyű élve elfogni”.

Nem kellett volna nyilvánosságra kerülnie annak, amit Zelenszkij elmondott.

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Diplomáciai botrányt robbantott ki Zelenszkij ENSZ-beszéde

A bejelentés után a dél-koreai ellenzék bírálni kezdte a kormányt, amiért az állampolgárok egy külföldi vezetőtől értesültek a katonák érkezéséről.

I Dzsemjong közölte, nem érti, miért szegte meg az ukrán fél a megállapodást, és nagyon csalódott a történtek miatt. Hangsúlyozta, hogy az észak-koreai hadifoglyok Dél-Koreába szállítása rendkívül érzékeny kérdés, amely komoly hatással lehet a diplomáciára, a nemzetbiztonságra és a Koreai-félsziget helyzetére.

Our soldiers have captured North Korean military personnel in the Kursk region. Two soldiers, though wounded, survived and were transported to Kyiv, where they are now communicating with the Security Service of Ukraine.



This was not an easy task: Russian forces and other North… pic.twitter.com/5J0hqbarP6 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 11, 2025

A dél-koreai elnök szerint korábban ugyan felmerült az ügy nyilvánosságra hozatala, a várható következmények miatt azonban abban állapodtak meg Kijevvel, hogy titokban tartják az átadást.

Zelenszkij egyik munkatársa, Dmitro Litvin azzal védekezett, hogy Ukrajna nyitott ország, ezért különös lett volna titokban átadni a katonákat. Szerinte az ukrán elnök a hosszú és részletes történetből csupán az átszállítás tényét közölte.

A két észak-koreai katonát 2025 elején fogták el az ukrán erők. A férfiakat Phenjan az Oroszország oldalán harcoló csapatok részeként küldte a háborúba. Egy dél-koreai képviselő korábban azt mondta, mindketten „normális életet” szeretnének élni Dél-Koreában.

Recently, we sent two North Korean prisoners of war to the Republic of Korea… These guys are not easy to capture alive. One of them, when he realized he was going to be taken prisoner, tried to kill himself. And he was shocked that fate did not let him die.



This is how they… pic.twitter.com/dHVmau3WFg — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 24, 2026

Szöul már korábban jelezte, hogy befogadja az Ukrajnában fogságba esett észak-koreai katonákat, ha azok maguk is Dél-Koreába kívánnak költözni. A dél-koreai alkotmány ugyanis a Koreai-félsziget északi részén élőket is állampolgárnak tekinti.