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Nagy bajba kerülhet Zelenszkij: olyan ügyben járt el a szája, amelyről hallgatnia kellett volna

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Volodimir Zelenszkij megszegte az Ukrajna és Dél-Korea közötti titoktartási megállapodást, amikor nyilvánosságra hozta két észak-koreai hadifogoly Szöulba szállítását – állítja I Dzsemjong dél-koreai elnök. Az ügy komoly diplomáciai és biztonsági következményekkel járhat a Koreai-félszigeten.
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zelenszkijenszszöul

Az ukrán elnök az ENSZ-ben jelentette be, hogy Ukrajna két fogságba esett észak-koreai katonát adott át Dél-Koreának. Zelenszkij azt is elmondta, hogy a Moszkva oldalán harcoló észak-koreaiakat „nem könnyű élve elfogni”.

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Nem kellett volna nyilvánosságra kerülnie annak, amit Zelenszkij elmondott.
Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Diplomáciai botrányt robbantott ki Zelenszkij ENSZ-beszéde

A bejelentés után a dél-koreai ellenzék bírálni kezdte a kormányt, amiért az állampolgárok egy külföldi vezetőtől értesültek a katonák érkezéséről.

I Dzsemjong közölte, nem érti, miért szegte meg az ukrán fél a megállapodást, és nagyon csalódott a történtek miatt. Hangsúlyozta, hogy az észak-koreai hadifoglyok Dél-Koreába szállítása rendkívül érzékeny kérdés, amely komoly hatással lehet a diplomáciára, a nemzetbiztonságra és a Koreai-félsziget helyzetére.

A dél-koreai elnök szerint korábban ugyan felmerült az ügy nyilvánosságra hozatala, a várható következmények miatt azonban abban állapodtak meg Kijevvel, hogy titokban tartják az átadást.

Zelenszkij egyik munkatársa, Dmitro Litvin azzal védekezett, hogy Ukrajna nyitott ország, ezért különös lett volna titokban átadni a katonákat. Szerinte az ukrán elnök a hosszú és részletes történetből csupán az átszállítás tényét közölte.

A két észak-koreai katonát 2025 elején fogták el az ukrán erők. A férfiakat Phenjan az Oroszország oldalán harcoló csapatok részeként küldte a háborúba. Egy dél-koreai képviselő korábban azt mondta, mindketten „normális életet” szeretnének élni Dél-Koreában.

Szöul már korábban jelezte, hogy befogadja az Ukrajnában fogságba esett észak-koreai katonákat, ha azok maguk is Dél-Koreába kívánnak költözni. A dél-koreai alkotmány ugyanis a Koreai-félsziget északi részén élőket is állampolgárnak tekinti.

 

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