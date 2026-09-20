Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök találkozik az ENSZ Közgyűlésének hete során.
Újabb esély a békére: Trump és Zelenszkij ismét találkoznak
Épp most beszéltem Trump elnökkel. Fontos egyeztetés volt, és rengeteg témát érintettünk. Megállapodtunk, hogy New Yorkban személyesen is találkozunk; ez a találkozó pedig sok mindent megváltoztathat. Megvan a diplomáciai lendület.
Köszönetet mondtam az elnöknek Steve Witkoff és Jared Kushner kijevi látogatásáért. Alaposan átvettük a legfontosabb részleteket, ők pedig első kézből láthatták az ukrajnai helyzetet. Számunkra a békeút az első számú prioritás.
Vannak elképzeléseink a deeszkalációs lépésekre, valamint az alapvető biztonsági kérdések – köztük az energiabiztonság, az élelmiszer-biztonság és az emberi élet védelme – kezelésére. Közösen dolgozunk az amerikai csapattal, és készen állunk az igazán komoly lépések megtételére.
Megköszöntem az amerikai elnöknek, hogy törvénybe iktatta a Lindsey Graham törvényjavaslatát. Mindannyian egyetértünk abban, hogy békének kell lennie. Köszönöm mindenkinek, aki Ukrajna mellett áll! Köszönöm mindenkinek, aki segít!
- írta X-oldalán Zelenszkij.
Donald Trump amerikai elnök 2026. szeptember 18-án aláírta a "Lindsey O. Graham 2026-os törvénye az Oroszország és Irán elleni szankciókról" (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia Act of 2026) nevű jogszabályt. A törvényjavaslatot a 2026 júliusában elhunyt Lindsey Graham republikánus szenátor kezdeményezte, és a Kongresszus szeptember közepén szavazta meg.