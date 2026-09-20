Újabb esély a békére: Trump és Zelenszkij ismét találkoznak

Épp most beszéltem Trump elnökkel. Fontos egyeztetés volt, és rengeteg témát érintettünk. Megállapodtunk, hogy New Yorkban személyesen is találkozunk; ez a találkozó pedig sok mindent megváltoztathat. Megvan a diplomáciai lendület.

Köszönetet mondtam az elnöknek Steve Witkoff és Jared Kushner kijevi látogatásáért. Alaposan átvettük a legfontosabb részleteket, ők pedig első kézből láthatták az ukrajnai helyzetet. Számunkra a békeút az első számú prioritás.

Vannak elképzeléseink a deeszkalációs lépésekre, valamint az alapvető biztonsági kérdések – köztük az energiabiztonság, az élelmiszer-biztonság és az emberi élet védelme – kezelésére. Közösen dolgozunk az amerikai csapattal, és készen állunk az igazán komoly lépések megtételére.

Megköszöntem az amerikai elnöknek, hogy törvénybe iktatta a Lindsey Graham törvényjavaslatát. Mindannyian egyetértünk abban, hogy békének kell lennie. Köszönöm mindenkinek, aki Ukrajna mellett áll! Köszönöm mindenkinek, aki segít!