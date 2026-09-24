Elfogyott Zelenszkij türelme – káromkodva válaszolt az őt kérdező újságírónak

Volodimir Zelenszkijt New York utcáján érte utol egy újságíró, aki újra és újra azt kérdezte tőle, mikor utazik Moszkvába. Az ukrán elnök először ügyet sem vetett rá, végül azonban egy rövid, káromkodással kísért választ adott.

Egy újságíró többször megkérdezte Volodimir Zelenszkijt, mikor utazik Moszkvába. Az ukrán elnök végül rakétát emlegetve válaszolt (A képen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök)

Az eset szeptember 23-án, az ENSZ-közgyűlés idején történt. Valentin Bogdanov, az orosz VGTRK tudósítója többször is Zelenszkij után kiáltott, miközben az ukrán elnök az utcán sétált és más újságírókkal beszélgetett.

Bogdanov azt kérdezte tőle, mikor megy Moszkvába. Zelenszkij azonban szándékosan nem az időpontra válaszolt: úgy fordította ki a kérdést, mintha azt kérdezték volna tőle, hogyan érkezne az orosz fővárosba.

Rakétán

– vetette oda az ukrán elnök.

A Meduza szerint ukrán és orosz újságírók biztosak benne, hogy Volodimir Zelenszkij a „k.rva” szót is hozzátette a válaszához, ezt azonban a felvételen nehéz tisztán kivenni.

Moszkva korábban Zelenszkij oroszországi látogatását szabta az orosz és az ukrán elnök személyes találkozásának feltételéül – számolt be az esetről a Meduza.

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