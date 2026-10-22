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1956-os forradalom

Botrányos: az orosz történészek szerint a nyugati titkosszolgálatok robbantották ki az 1956-os forradalmat

26 perce
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Az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt orosz történészek olyan állításokat fogalmaztak meg Moszkvában, amelyek élesen szembemennek a magyar történelmi emlékezetben és a nyugati történetírásban elfogadott értelmezéssel. Az 1956-os forradalom résztvevőit a rendezvény előadói szerint a nyugati titkosszolgálatok készítették fel, és a felkelés mögött az Egyesült Államok, a brit MI6, valamint az izraeli hírszerzés művelete állt.
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1956-os forradalomOroszországoktóber 23.

Az Orosz Hadtörténeti Társaság (RVIO) székházában tartott rendezvényen Mihail Mjagkov, a szervezet tudományos igazgatója azt állította, hogy az 1956-os magyarországi események nem spontán népfelkelésként indultak, hanem a nyugati titkosszolgálatok által előkészített művelet részei voltak.

Putyin, Oroszország, Sarmat nukleáris rakéta, Sarmatnukleárisrakéta, In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin holds a videolinked meeting with the country's missile forces commander, Sergei Karakayev, on the successful test launch of the Sarmat heavy liquid-fueled intercontinental ballistic missile, in Moscow on May 12, 2026. (Photo by Mikhail METZEL / POOL / AFP), 1956-os forradalom
Oroszországban az 1956-os forradalomról beszéltek - Illusztráció
Fotó: Mikhail METZEL / POOL / AFP /  

Mjagkov szerint a történteket sokáig a szovjet elnyomással szembeni népi felkelésként mutatták be, miközben szerinte háttérbe szorult a Nyugat szerepe.

Úgy vélte, hogy a tüntetések rövid időn belül fegyveres felkeléssé alakultak, és az állami, illetve rendvédelmi szervek képviselői ellen is erőszakos cselekményeket követtek el.

Az orosz történész a rendezvényen azt állította, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei már az 1940-es évek végétől dolgoztak a magyarországi rendszer destabilizálásán – írja a Világgazdaság a Ria.ru oldalra hivatkozva.

A CIA-t, az MI6-ot és az izraeli hírszerzést is megnevezték

Mjagkov az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács korabeli irányelveire hivatkozott, amelyek szerinte a Szovjetunió kelet-európai befolyásának visszaszorítását célozták.

Állítása szerint a nyugati támogatás nemcsak propagandából állt, hanem pénzügyi segítséget és a fegyveres ellenállást támogató intézkedéseket is magában foglalt.

Azt is kijelentette, hogy Ausztriából és Nyugat-Németországból mintegy 4000 fegyverest küldtek Magyarországra, további körülbelül 500 ember pedig a Vöröskereszten keresztül érkezett repülőgépekkel.

Alekszandr Zdanovics, a Hazai Titkosszolgálatok Történetét Kutató Társaság elnöke szintén a nyugati hírszerző szervezetek szerepéről beszélt. Elmondása szerint a CIA mellett a brit MI6 és az izraeli hírszerzés is részt vett az események előkészítésében, a nyugatnémet hírszerzésen belül pedig külön magyarországi osztályt hoztak létre.

Hruscsovot is felelőssé tették a történtekért

Zdanovics szerint Nyikita Hruscsov szovjet vezető politikája is hozzájárult a magyarországi eseményekhez.

Külön kiemelte Hruscsov 1956. február 25-én, az SZKP XX. kongresszusán elmondott, Sztálin személyi kultuszát bíráló beszédét, amely szerinte megingatta a kommunista mozgalom alapjait.

Az orosz történész azt is állította, hogy a korábban amnesztiában részesített magyar katonatisztek közül többen a későbbi fegyveres felkelők magját alkották. A rendezvényen a felkelés során elkövetett erőszakos cselekményekről is beszéltek, és azt állították, hogy ezekről az orosz biztonsági szervek archívumaiban fényképes dokumentáció található.

Az orosz előadók a történelmi emlékezetet is bírálták

Artyom Drabkin, az „Emlékszem” alapítvány vezetője és az RVIO tudományos tanácsának tagja arról beszélt, hogy szerinte a Szovjetunió hosszú időn keresztül igyekezett háttérbe szorítani az 1956-os eseményeket. Úgy vélte, hogy a történelmi kérdésekről folytatott nyilvános vita hiánya lehetőséget adott a közvélemény befolyásolására és a múlt eltérő értelmezéseinek terjedésére.

Közösségi akciót indít az 1956-os forradalom külföldön található emlékhelyeinek feltérképezésére a Külügyminisztérium

Az 1956memorials.hu oldalon fényképeket, információkat vagy személyes történeteket várnak az emlékhelyekről.

 

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