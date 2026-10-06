Történelmet írt az AfD Németországban – ilyen pozíciót még soha nem szerzett

Történelmi pozíciót szerzett az AfD Németországban. Tobias Rausch lett Szász-Anhalt tartományi parlamentjének elnöke. Korábban még egyetlen AfD-politikus sem töltött be ilyen tisztséget német tartományi parlamentben. A 35 éves politikust az újonnan megválasztott parlament alakuló ülésén választották meg Magdeburgban. Tobias Rausch 48 képviselő támogatását kapta, 29-en szavaztak ellene, öten pedig tartózkodtak – számolt be Deutsche Welle.

AFD Németországban: Tobias Rausch 48 szavazattal lett Szász-Anhalt parlamentjének elnöke Fotó: JAN WOITAS / dpa pool

Így szerezte meg az AfD a történelmi pozíciót

Az AfD jelöltjének megválasztásához Sahra Wagenknecht pártjának, a BSW-nek a támogatása is kellett. A két pártnak együtt 44 képviselője van a 83 fős szász-anhalti tartományi parlamentben, így már önmagában ez a megállapodás is esélyt adott Rauschnak az elnöki tisztség megszerzésére.