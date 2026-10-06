Történelmet írt az AfD Németországban – ilyen pozíciót még soha nem szerzett

Történelmi pozíciót szerzett az AfD Németországban. Tobias Rausch lett Szász-Anhalt tartományi parlamentjének elnöke. Korábban még egyetlen AfD-politikus sem töltött be ilyen tisztséget német tartományi parlamentben. A 35 éves politikust az újonnan megválasztott parlament alakuló ülésén választották meg Magdeburgban. Tobias Rausch 48 képviselő támogatását kapta, 29-en szavaztak ellene, öten pedig tartózkodtak – számolt be Deutsche Welle.
Így szerezte meg az AfD a történelmi pozíciót
Az AfD jelöltjének megválasztásához Sahra Wagenknecht pártjának, a BSW-nek a támogatása is kellett. A két pártnak együtt 44 képviselője van a 83 fős szász-anhalti tartományi parlamentben, így már önmagában ez a megállapodás is esélyt adott Rauschnak az elnöki tisztség megszerzésére.
A két politikai erő több külpolitikai kérdésben is hasonló álláspontot képvisel. Mindketten ellenzik Ukrajna további támogatását, tárgyalásokat sürgetnek Moszkvával, és támogatják az orosz nyersanyagok vásárlásának újraindítását.
Rausch a szavazás előtt komoly nyomást is helyezett a képviselőkre: azt helyezte kilátásba, hogy kezdeményezi a parlament feloszlatását és új választások kiírását, ha nem ő kerül a Landtag élére.
Egyre erősebb az AfD Szász-Anhaltban
A mostani áttörés egy nagyobb politikai folyamatba illeszkedik. Az AfD a szeptemberi szász-anhalti tartományi választáson a szavazatok 43,8 százalékát szerezte meg. A párt társelnöke, Ulrich Siegmund a tartomány miniszterelnöki posztjáért is indul. Az AfD így nemcsak a parlament elnöki tisztségét szerezte meg először Németországban, hanem Szász-Anhalt politikai erőviszonyaiban is meghatározó szereplővé vált.
A BSW, Sahra Wagenknecht pártja gazdaságpolitikájában baloldali, társadalmi kérdésekben viszont több konzervatív álláspontot képvisel. A párt erősebb szociális államot és újraelosztást támogat, miközben szigorúbb migrációs politikát sürget.
Az AfD egy 2013-ban alapított német párt, amely kezdetben elsősorban euroszkeptikus és gazdaságilag liberális irányt képviselt, később azonban erősen jobbra tolódott. Programjában hangsúlyos a bevándorlás korlátozása, a nemzeti-konzervatív politika és az Európai Unióval szembeni kritikus hozzáállás.