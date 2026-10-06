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Történelmet írt az AfD Németországban – ilyen pozíciót még soha nem szerzett

1 órája
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Viharos sebességgel tör előre a patrióta, jobboldali AfD, amely a legutóbbi két tartományi választáson is komoly sikereket ért el. Most pedig Szász-Anhalt tartomány parlamentjének élére is az AfD politikusa, Tobias Rausch került, aki a tartományi parlament elnöke lett.
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Történelmi pozíciót szerzett az AfD Németországban. Tobias Rausch lett Szász-Anhalt tartományi parlamentjének elnöke. Korábban még egyetlen AfD-politikus sem töltött be ilyen tisztséget német tartományi parlamentben. A 35 éves politikust az újonnan megválasztott parlament alakuló ülésén választották meg Magdeburgban. Tobias Rausch 48 képviselő támogatását kapta, 29-en szavaztak ellene, öten pedig tartózkodtak – számolt be Deutsche Welle.

AFD Németországban: Tobias Rausch 48 szavazattal lett Szász-Anhalt parlamentjének elnöke, dpatop - 06 October 2026, Saxony-Anhalt, Magdeburg: The newly elected president of the state parliament, Tobias Rausch (AfD), rings the bell after a break during the constituent session of the Saxony-Anhalt state parliament. Photo: Jan Woitas/dpa pool/dpa (Photo by JAN WOITAS / dpa pool / dpa Picture-Alliance via AFP)
AFD Németországban: Tobias Rausch 48 szavazattal lett Szász-Anhalt parlamentjének elnöke Fotó: JAN WOITAS / dpa pool

Így szerezte meg az AfD a történelmi pozíciót

Az AfD jelöltjének megválasztásához Sahra Wagenknecht pártjának, a BSW-nek a támogatása is kellett. A két pártnak együtt 44 képviselője van a 83 fős szász-anhalti tartományi parlamentben, így már önmagában ez a megállapodás is esélyt adott Rauschnak az elnöki tisztség megszerzésére.

A BSW, Sahra Wagenknecht pártja gazdaságpolitikájában baloldali, társadalmi kérdésekben viszont több konzervatív álláspontot képvisel. A párt erősebb szociális államot és újraelosztást támogat, miközben szigorúbb migrációs politikát sürget.

Az AfD egy 2013-ban alapított német párt, amely kezdetben elsősorban euroszkeptikus és gazdaságilag liberális irányt képviselt, később azonban erősen jobbra tolódott. Programjában hangsúlyos a bevándorlás korlátozása, a nemzeti-konzervatív politika és az Európai Unióval szembeni kritikus hozzáállás.

A két politikai erő több külpolitikai kérdésben is hasonló álláspontot képvisel. Mindketten ellenzik Ukrajna további támogatását, tárgyalásokat sürgetnek Moszkvával, és támogatják az orosz nyersanyagok vásárlásának újraindítását.

Rausch a szavazás előtt komoly nyomást is helyezett a képviselőkre: azt helyezte kilátásba, hogy kezdeményezi a parlament feloszlatását és új választások kiírását, ha nem ő kerül a Landtag élére.

Egyre erősebb az AfD Szász-Anhaltban

A mostani áttörés egy nagyobb politikai folyamatba illeszkedik. Az AfD a szeptemberi szász-anhalti tartományi választáson a szavazatok 43,8 százalékát szerezte meg. A párt társelnöke, Ulrich Siegmund a tartomány miniszterelnöki posztjáért is indul. Az AfD így nemcsak a parlament elnöki tisztségét szerezte meg először Németországban, hanem Szász-Anhalt politikai erőviszonyaiban is meghatározó szereplővé vált.

 

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