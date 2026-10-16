Utcai harcok törtek ki egy európai országban, a miniszterelnök nem hajlandó lemondani

Súlyos zavargások törtek ki Albánia fővárosában, Tiranában, ahol több ezer tüntető csapott össze a rendőrökkel. Az albániai tüntetések résztvevői Edi Rama miniszterelnök lemondását követelik, a kormányfő azonban elutasította a felszólításokat – írja a Reuters.
Harmadik napja tartanak a tüntetések Albániában
A csütörtökön már harmadik napja tartó demonstrációk során valóságos utcai harcok alakultak ki. A tiltakozók kukákat gyújtottak fel, barikádokat emeltek, buszmegállókat és közlekedési lámpákat rongáltak meg, valamint kövekkel dobálták a rendőröket. Egy kioszkot is felgyújtottak, és egy bankot is megrohamoztak.
A rendőrség könnygázzal, vízágyúkkal és hanggránátokkal próbálta megfékezni a tömeget. A Reuters beszámolója szerint a fővárosi Szkander bég téren gumibotokkal ütötték a menekülő tüntetőket, miközben a közeli utcákban folytatódtak az összecsapások. A zavargások más városokra is átterjedtek, Shkodrában egy rendőrparancsnok súlyosan megsérült.
Trump vejének beruházása miatt is tüntetnek Albániában
A diákok által vezetett tiltakozások hátterében a korrupcióval kapcsolatos vádak, az oktatás elhanyagolása, a magas megélhetési költségek és a rossz munkalehetőségek állnak.
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A demonstrálók egy vitatott tengerparti luxusberuházás ellen is tiltakoznak, amelyet Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner támogat. A helyi lakosok szerint egyes földterületeket jogtalanul értékesítettek a fejlesztéshez. A Reuters ugyanakkor nem talált bizonyítékot arra, hogy Kushner szabálytalanságot követett volna el. A beruházás miatt már hónapok óta tüntettek, a korábban többnyire békés demonstrációk azonban most erőszakossá váltak.
Edi Rama miniszterelnök nem hajlandó lemondani a zavargások miatt
Az albán miniszterelnök elutasította a távozását követelő felszólításokat, ugyanakkor jelezte, hogy kész tárgyalni az oktatási költségek emelkedéséről. Kormánya tagadja a korrupciós vádakat.
Rama szerint kötelessége meghallgatni a jogos panaszokat, de a zavargások nem akadályozhatják meg Albánia európai uniós csatlakozását.
A tavaly negyedik ciklusára megválasztott kormányfő célja, hogy országa akár már 2028-ban az Európai Unió tagjává váljon. Az EU albániai képviselete a kialakult helyzetben párbeszédre szólította fel a feleket.