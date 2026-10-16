Utcai harcok törtek ki egy európai országban, a miniszterelnök nem hajlandó lemondani

Súlyos zavargások törtek ki Albánia fővárosában, Tiranában, ahol több ezer tüntető csapott össze a rendőrökkel. Az albániai tüntetések résztvevői Edi Rama miniszterelnök lemondását követelik, a kormányfő azonban elutasította a felszólításokat – írja a Reuters.

Súlyos zavargások törtek ki Albániában. A tüntetők korrupció miatt követelik Edi Rama lemondását, a rendőrök könnygázzal és vízágyúkkal léptek fel. (Összecsapásokba torkollott a diáktüntetés Tiranában a demonstrálók és a rendőrök között. Több mint hetvenen sérültek meg és közel száz embert vett őrizetbe a rendőrség)

Fotó: VLASOV SULAJ / NurPhoto/AFP

Harmadik napja tartanak a tüntetések Albániában

A csütörtökön már harmadik napja tartó demonstrációk során valóságos utcai harcok alakultak ki. A tiltakozók kukákat gyújtottak fel, barikádokat emeltek, buszmegállókat és közlekedési lámpákat rongáltak meg, valamint kövekkel dobálták a rendőröket. Egy kioszkot is felgyújtottak, és egy bankot is megrohamoztak.

A rendőrség könnygázzal, vízágyúkkal és hanggránátokkal próbálta megfékezni a tömeget. A Reuters beszámolója szerint a fővárosi Szkander bég téren gumibotokkal ütötték a menekülő tüntetőket, miközben a közeli utcákban folytatódtak az összecsapások. A zavargások más városokra is átterjedtek, Shkodrában egy rendőrparancsnok súlyosan megsérült.