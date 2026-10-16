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albánia

Utcai harcok törtek ki egy európai országban, a miniszterelnök nem hajlandó lemondani

22 perce
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Napok óta ezrek tüntetnek a korrupció, az oktatás helyzete és egy vitatott luxusberuházás miatt, a korábban békés tiltakozások pedig egyre erőszakosabbá váltak. Az albániai tüntetések élén diákok állnak, akik a fővárosban, Tiranában Edi Rama miniszterelnök lemondását követelik, miközben súlyos zavargások és utcai összecsapások zajlanak.
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albániatüntetésrendőrzavargásokminiszterelnök

Súlyos zavargások törtek ki Albánia fővárosában, Tiranában, ahol több ezer tüntető csapott össze a rendőrökkel. Az albániai tüntetések résztvevői Edi Rama miniszterelnök lemondását követelik, a kormányfő azonban elutasította a felszólításokat – írja a Reuters.

Súlyos zavargások törtek ki Albániában., Albanian police officers detain students during anti-government protests in Tirana, Albania, on October 15, 2026. Demonstrators are demanding better university conditions and the resignation of Prime Minister Edi Rama. (Photo by Vlasov Sulaj/NurPhoto) (Photo by Vlasov Sulaj / NurPhoto via AFP)
Súlyos zavargások törtek ki Albániában. A tüntetők korrupció miatt követelik Edi Rama lemondását, a rendőrök könnygázzal és vízágyúkkal léptek fel. (Összecsapásokba torkollott a diáktüntetés Tiranában a demonstrálók és a rendőrök között. Több mint hetvenen sérültek meg és közel száz embert vett őrizetbe a rendőrség)
Fotó: VLASOV SULAJ / NurPhoto/AFP

Harmadik napja tartanak a tüntetések Albániában

A csütörtökön már harmadik napja tartó demonstrációk során valóságos utcai harcok alakultak ki. A tiltakozók kukákat gyújtottak fel, barikádokat emeltek, buszmegállókat és közlekedési lámpákat rongáltak meg, valamint kövekkel dobálták a rendőröket. Egy kioszkot is felgyújtottak, és egy bankot is megrohamoztak.

A rendőrség könnygázzal, vízágyúkkal és hanggránátokkal próbálta megfékezni a tömeget. A Reuters beszámolója szerint a fővárosi Szkander bég téren gumibotokkal ütötték a menekülő tüntetőket, miközben a közeli utcákban folytatódtak az összecsapások. A zavargások más városokra is átterjedtek, Shkodrában egy rendőrparancsnok súlyosan megsérült.

 

Trump vejének beruházása miatt is tüntetnek Albániában

A diákok által vezetett tiltakozások hátterében a korrupcióval kapcsolatos vádak, az oktatás elhanyagolása, a magas megélhetési költségek és a rossz munkalehetőségek állnak.

A képre kattintva galéria nyílik, melyen megtekintheti a tüntetésről készült felvételeket:

Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Galéria: Gyújtogatás, könnygáz és erőszak – képeken a tiranai diáktüntetés
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Összecsapásokba torkollott a diáktüntetés Tiranában a demonstrálók és a rendőrök között. Több mint hetvenen sérültek meg és közel száz embert vett őrizetbe a rendőrség

A demonstrálók egy vitatott tengerparti luxusberuházás ellen is tiltakoznak, amelyet Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner támogat. A helyi lakosok szerint egyes földterületeket jogtalanul értékesítettek a fejlesztéshez. A Reuters ugyanakkor nem talált bizonyítékot arra, hogy Kushner szabálytalanságot követett volna el. A beruházás miatt már hónapok óta tüntettek, a korábban többnyire békés demonstrációk azonban most erőszakossá váltak.

Edi Rama miniszterelnök nem hajlandó lemondani a zavargások miatt

Az albán miniszterelnök elutasította a távozását követelő felszólításokat, ugyanakkor jelezte, hogy kész tárgyalni az oktatási költségek emelkedéséről. Kormánya tagadja a korrupciós vádakat.

Rama szerint kötelessége meghallgatni a jogos panaszokat, de a zavargások nem akadályozhatják meg Albánia európai uniós csatlakozását.

A tavaly negyedik ciklusára megválasztott kormányfő célja, hogy országa akár már 2028-ban az Európai Unió tagjává váljon. Az EU albániai képviselete a kialakult helyzetben párbeszédre szólította fel a feleket.

 

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