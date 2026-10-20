Kudarcba fulladt a szeparatisták terve, Alberta Kanada része marad

Alberta lakossága elutasította a Kanadától való elszakadás kezdeményezését, ezzel súlyos vereséget szenvedett a tartomány függetlenségéért kampányoló mozgalom. Az előzetes eredmények szerint a szavazók mintegy háromnegyede Kanada része maradna, míg körülbelül egynegyedük egy későbbi, a függetlenségről döntő népszavazás megtartását támogatta - írja a CNN.
A hétfői voksolás különös jelentőséget kapott az Egyesült Államokkal fennálló feszültségek közepette.
Donald Trump amerikai elnök korábban többször fenyegetőzött Kanada bekebelezésével, miközben az elszakadást támogató albertai politikai szereplők Washingtonban is igyekeztek támogatást szerezni.
Amerikai segítséget is kerestek a szeparatisták Alberta ügyében
A mintegy ötmillió lakosú, Texas méretű Alberta régóta jelentős olaj- és gáziparral rendelkezik. A függetlenség hívei szerint a kanadai szövetségi rendszer háttérbe szorítja a tartomány érdekeit, a klímavédelmi intézkedések pedig veszélyeztetik a gazdaság egyik legfontosabb ágazatát. A konzervatív politikai irányultságú Alberta emellett gyakran kerül szembe a keleti tartományok liberálisabb vezetésével.
A függetlenségi mozgalom az elmúlt időszakban hangosabbá vált, és vezetői az Egyesült Államokban is kapcsolatokat építettek.
A The Globe and Mail című kanadai lap arról számolt be, hogy republikánus politikai szereplők segítették a szeparatisták vezetőit. A találkozók miatt felmerült a külföldi beavatkozás gyanúja is.
Elon Musk, Trump szövetségese a szavazás előtti héten Alberta mellett Saskatchewan és Québec elszakadását is támogatta az X-en közzétett bejegyzésében. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szintén kedvezően nyilatkozott Alberta és az Egyesült Államok szorosabb kapcsolatáról.
Carney szerint Kanada egysége a legfontosabb
Mark Carney kanadai miniszterelnök üdvözölte az eredményt, és úgy fogalmazott, hogy Alberta és Kanada többi része közösen haladhat tovább. A kormányfő korábban arra figyelmeztetett, hogy az elszakadás évekig tartó megosztottságot és bizonytalanságot okozna.
Danielle Smith, Alberta miniszterelnöke szintén örömét fejezte ki amiatt, hogy a tartomány Kanada része marad.
Korábban ugyanakkor arra intett, hogy a függetlenség támogatóit nem szabad ellenségként kezelni, mivel az elszakadási kezdeményezések rendszerint a szövetségi kormánnyal szembeni elégedetlenségből erősödnek meg.
A népszavazás eredménye egyértelmű üzenetet küldött az egységpártiak szerint. Thomas Lukaszuk, Alberta korábbi politikusa úgy értékelte, hogy Kanada területi egysége nem képezheti alku tárgyát.
A voksolás a kanadai elszakadási törekvések szempontjából is jelentős esemény: hasonló kérdésben legutóbb 1995-ben tartottak népszavazást Québecben, ahol rendkívül szoros eredménnyel utasították el a függetlenséget.