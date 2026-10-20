Kudarcba fulladt a szeparatisták terve, Alberta Kanada része marad

Alberta lakossága elutasította a Kanadától való elszakadás kezdeményezését, ezzel súlyos vereséget szenvedett a tartomány függetlenségéért kampányoló mozgalom. Az előzetes eredmények szerint a szavazók mintegy háromnegyede Kanada része maradna, míg körülbelül egynegyedük egy későbbi, a függetlenségről döntő népszavazás megtartását támogatta - írja a CNN.

Eldőlt - Alberta Kanada része marad - Fotó: MEGAN ALBU / AFP

A hétfői voksolás különös jelentőséget kapott az Egyesült Államokkal fennálló feszültségek közepette.

Donald Trump amerikai elnök korábban többször fenyegetőzött Kanada bekebelezésével, miközben az elszakadást támogató albertai politikai szereplők Washingtonban is igyekeztek támogatást szerezni.

Amerikai segítséget is kerestek a szeparatisták Alberta ügyében

A mintegy ötmillió lakosú, Texas méretű Alberta régóta jelentős olaj- és gáziparral rendelkezik. A függetlenség hívei szerint a kanadai szövetségi rendszer háttérbe szorítja a tartomány érdekeit, a klímavédelmi intézkedések pedig veszélyeztetik a gazdaság egyik legfontosabb ágazatát. A konzervatív politikai irányultságú Alberta emellett gyakran kerül szembe a keleti tartományok liberálisabb vezetésével.

A függetlenségi mozgalom az elmúlt időszakban hangosabbá vált, és vezetői az Egyesült Államokban is kapcsolatokat építettek.

A The Globe and Mail című kanadai lap arról számolt be, hogy republikánus politikai szereplők segítették a szeparatisták vezetőit. A találkozók miatt felmerült a külföldi beavatkozás gyanúja is.

Elon Musk, Trump szövetségese a szavazás előtti héten Alberta mellett Saskatchewan és Québec elszakadását is támogatta az X-en közzétett bejegyzésében. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szintén kedvezően nyilatkozott Alberta és az Egyesült Államok szorosabb kapcsolatáról.

Carney szerint Kanada egysége a legfontosabb

Mark Carney kanadai miniszterelnök üdvözölte az eredményt, és úgy fogalmazott, hogy Alberta és Kanada többi része közösen haladhat tovább. A kormányfő korábban arra figyelmeztetett, hogy az elszakadás évekig tartó megosztottságot és bizonytalanságot okozna.