Orbán Anita reagált Kerkez Milos és Hidvéghi Balázs listázására

Orbán Anita külügyminiszter szerint elfogadhatatlan magyar állampolgárok, köztük Kerkez Milos és Hidvéghi Balázs megbélyegzése, listázása vagy esetleges fenyegetése. A miniszter közölte, hogy a helyzet rendezése érdekében ukrán kormányzati képviselőkkel, az MLSZ-szel és a nagykövetséggel is egyeztetett.

Kerkez Milos és Hidvéghi Balázs megbélyegzését ítélte el Orbán Anita

Fotó: Facebook

Orbán Anita a Facebookon azt írta, hogy mélyen elítéli a két magyar állampolgár megbélyegzését, bármilyen listázását vagy esetleges fenyegetését. Mint közölte, a kormányülés mellett egész hétvégén folyamatosan egyeztetett az érintett ukrán kormányzati képviselőkkel, a Magyar Labdarúgó-szövetséggel, a nagykövetséggel és munkatársaival.

A külügyminiszter ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a szóban forgó honlap nem hivatalos ukrán állami csatorna, és jelenleg nem tisztázott, hogy pontosan kik üzemeltetik.

Orbán Anita szerint a sportnak a teljesítményről, a közösségről és a tiszteletről kell szólnia. Megköszönte a két válogatott szövetség együttműködését, majd „Hajrá, magyarok! Hajrá válogatott!” üzenettel zárta bejegyzését.