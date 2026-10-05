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orbán

Orbán Anita reagált Kerkez Milos és Hidvéghi Balázs listázására

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Orbán Anita külügyminiszter megszólalt Kerkez Milos és Hidvéghi Balázs ügyében, miután egy ukrán honlapon megjelentek velük kapcsolatos információk. A miniszter közölte, hogy a helyzet rendezése érdekében a hétvégén folyamatosan egyeztetett ukrán kormányzati képviselőkkel, az MLSZ-szel és a nagykövetséggel, ugyanakkor hangsúlyozta: a honlap nem hivatalos ukrán állami csatorna.
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Orbán Anita külügyminiszter szerint elfogadhatatlan magyar állampolgárok, köztük Kerkez Milos és Hidvéghi Balázs megbélyegzése, listázása vagy esetleges fenyegetése. A miniszter közölte, hogy a helyzet rendezése érdekében ukrán kormányzati képviselőkkel, az MLSZ-szel és a nagykövetséggel is egyeztetett. 

Kerkez Milos és Hidvéghi Balázs megbélyegzését ítélte el Orbán Anita
Kerkez Milos és Hidvéghi Balázs megbélyegzését ítélte el Orbán Anita
Fotó: Facebook

Orbán Anita a Facebookon azt írta, hogy mélyen elítéli a két magyar állampolgár megbélyegzését, bármilyen listázását vagy esetleges fenyegetését. Mint közölte, a kormányülés mellett egész hétvégén folyamatosan egyeztetett az érintett ukrán kormányzati képviselőkkel, a Magyar Labdarúgó-szövetséggel, a nagykövetséggel és munkatársaival.

A külügyminiszter ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a szóban forgó honlap nem hivatalos ukrán állami csatorna, és jelenleg nem tisztázott, hogy pontosan kik üzemeltetik.

Orbán Anita szerint a sportnak a teljesítményről, a közösségről és a tiszteletről kell szólnia. Megköszönte a két válogatott szövetség együttműködését, majd „Hajrá, magyarok! Hajrá válogatott!” üzenettel zárta bejegyzését.

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