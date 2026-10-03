Argentína újra összecsap Nagy-Britanniával a Falkland-szigetek miatt

A Falkland-szigetek kérdése a nemrég lezajlott ENSZ Közgyűlés után kapott ismét kiemelt figyelmet, amikor Javier Milei jelezte, hogy igényt tartana a Nagy-Britanniához tartozó területre. Argentína nem először szeretné visszaszerezni a területet, a legutóbbi háború azonban csúfos véget ért – írja a BBC.

Argentína ismét igényt formált a Falkland-szigetekre, Javier Milei elnök pedig nemrég perrel fenyegette meg Nagy-Britanniát

Fotó: MEHMET ESER / ANADOLU

Az ENSZ Közgyűlés nem volt mentes a feszültségektől, hiszen Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök beszéde alatt több delegáció is kivonult a teremből, azonban egy másik konfliktus is kibontakozott. Javier Milei argentin elnök ugyanis felszólalásában ismét jelezte igényét a Falkland-szigetekre, valamint megvádolta az ENSZ-t, miután a szervezet véleménye szerint nem tett eleget a terület szuverenitásával kapcsolatban.

Milei egészen pontosan azt mondta, hogy az ENSZ „haszontalan szervezetté” vált, amely csak „jó szándékú bürokratáknak álcázott arrogáns parazitákat” szolgál.

Az argentinok Las Malvinas néven ismerik a szigetcsoportot, amelyért egyszer már háborút indított Argentína negyven évvel ezelőtt. 1982-ben az argentin katonai junta Leopoldo Galtieri vezetésével megszállta a Nagy-Britanniához tartozó szigetet, Margaret Thatcher akkori brit miniszterelnök azonban gyorsan lépett és mozgósította a brit hadsereget.

A háború végül mindössze három hónapig tartott, június végére pedig a britek sikeresen biztosították a szigetet. Argentína azonban nem felejtette el az incidenst.

2014-ben például a méltán híres Top Gear című autós sorozat Argentínában játszódó különleges epizódja csúfos véget ért, miután Jeremy Clarkson autójának rendszámában a helyiek a Falkland-szigeteki háborúra való referenciát fedeztek fel. A stábnak végül rendőri biztosítás mellett szó szerint el kellett menekülnie az országból.

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Az argentin elnök ugyan jelezte, hogy nem kíván katonai agresszióval élni, azonban az éleződő feszültség legújabb állomásaként perrel fenyegette meg Nagy-Britanniát. Egy közösségi médiás bejegyzésben Javier Milei kéthetes határidőt szabott az izraeli és brit közös tulajdonú a Sea Lion olajmezőprojekt leállítására.