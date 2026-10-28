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nagy britannia

Valami készül: Nagy-Britannia megmozgatta nukleáris arzenálját, mutatjuk a részleteket

1 órája
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Szokatlan katonai mozgásokra figyelhettek fel a brit haditengerészetnél, amelyek a NATO-szövetségesek és az ellenfelek érdeklődését is felkelthetik. Nagy-Britannia négy stratégiai atom-tengeralattjárójából egyszerre három tartózkodik a tengeren, legalább az egyik nukleáris fegyverekkel felszerelve. A különös helyzet pontos oka egyelőre nem ismert.
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A brit haditengerészet négy Vanguard osztályú atom-tengeralattjárójából jelenleg három teljesít tengeri szolgálatot. A Sky News értesülései szerint legalább az egyik atomfegyverekkel felszerelt tengeralattjáró a szokásos járőrözési feladatait látja el. Az ilyen nagyszabású, egyidejű jelenlét azonban nem megszokott a brit nukleáris flottánál.

Nagy-Britannia négy atom-tengeralattjárójából három egyszerre van a tengeren. Legalább egy nukleáris fegyvereket hordoz, a szokatlan mozgás oka nem ismert.
A képen a HMS Astute, egy brit atom-tengeralattjáró Fotó: LA(Phot) Paul Halliwell / ROYAL NAVY Forrás: By Photo: LA(Phot) Paul Halliwell/MOD, OGL v1.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26914593

Miért indult útnak három brit atom-tengeralattjáró?

A szokatlan katonai aktivitás hátteréről egyelőre nem érkezett hivatalos magyarázat. Egy szakértő szerint a második tengeralattjáró valószínűleg a járőrszolgálat átvételére készül, míg a harmadik tengeri teszteket végezhet.

A The Timesnak nyilatkozó forrás szintén szokatlannak nevezte a helyzetet. A brit atomflotta mozgása akár az ország ellenfeleinek szánt üzenet is lehet, különösen a tengeralattjárók által hordozott pusztító fegyverek miatt.

A NATO védelmében is kulcsszerepük van

Nagy-Britannia nukleáris elrettentő erejének alapját a Trident ballisztikus rakétákkal felszerelt tengeralattjárók jelentik. Az ország folyamatosan legalább egy ilyen hadihajót tart a tengeren, hogy szükség esetén biztosítsa a nukleáris válaszcsapás lehetőségét.

A brit védelmi minisztérium hangsúlyozta, hogy a nukleáris elrettentés az ország nemzetbiztonságának alapköve, amely a NATO-szövetségesek védelmét is szolgálja. A negyedik brit atom-tengeralattjáró, a HMS Victorious jelenleg a devonporti haditengerészeti bázison áll karbantartás alatt.

A brit flottát az elmúlt években műszaki és rendelkezésre állási problémák sújtották, amelyek rendkívül hosszú bevetésekhez vezettek. Tavaly a HMS Vanguard több mint 200 napot töltött a tengeren, míg a leghosszabb ismert járőrszolgálat 207 napig tartott, amelyet 2021-ben a HMS Victorious teljesített.

Nukleáris tengeralattjárók tartanak Európa felé – Oroszországtól tart a NATO

Egyre feszültebb a viszony a Nyugat és Oroszország között. Az Egyesült Államok most két nukleáris meghajtású tengeralattjárót küld Európába, hogy megvédjék a létfontosságú kommunikációs kábeleket egy esetleges szabotázsakciótól.

 

 

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