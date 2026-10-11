Babis szerint hatalmas pofon Európának Trump döntése

Értem, hogy Trump választások előtt áll, ám Európa számára ez hatalmas pofon. Meglátjuk, mit szólnak hozzá az európai kollégák

– állapította meg a cseh miniszterelnök, valószínűleg arra célozva, hogy csütörtökön és pénteken európai uniós csúcstalálkozóra kerül sor.

Ha Európa nem érti meg, hogy valamit tennie kell, akkor ez a dolog nem végződik jól

– fogalmazott Babis.

„Obrovská facka pro Evropu. Pokud se neprobudí, nedopadne to dobře,“ řekl Babiš k dohodě Trumpa s Putinem https://t.co/zYAs2bF1FB https://t.co/RnoX3v4MIT — Echo24.cz (@echo24cz) October 10, 2026

Donald Trump pénteken jelentette be, hogy olajszállításokról állapodott meg Moszkvával. Az elnök az üzemanyagárak amerikai emelkedését az utóbbi időben Ukrajna orosz olajfinomítók elleni támadásainak a számlájára írja. Azt is állította, hogy az áremelkedéseket ezért nem az amerikaiak körében népszerűtlen közel-keleti háborúval kell magyarázni.

Ezeknek a háborúknak a vesztese Európa

– mondta újságíróknak Karel Havlícek cseh kormányfőhelyettes, gazdasági miniszter a sajtótájékoztatón, utalva az Ukrajnában és a Közel-Keleten folyó harcokra. Szerinte ezért nagyon oda kell figyelni arra, mit mond és mit lép Trump.

Petr Macinka külügyminiszter a CTK kérdésre válaszolva kifejezte reményét, hogy ha az orosz elnök hajlandó olajat eladni, akkor talán a békéről is kész lesz tárgyalni. Petr Fiala volt cseh miniszterelnök véleménye szerint Trump lépése csak választások előtti kampányfogás.