Babis szerint hatalmas pofon Európának Trump döntése

— A megállapodás azért is sokkoló, mert az amerikai elnök korábban folyamatosan azt vetette Európa szemére, hogy Oroszországból származó nyersanyagokat használ – emlékeztetett.
Értem, hogy Trump választások előtt áll, ám Európa számára ez hatalmas pofon. Meglátjuk, mit szólnak hozzá az európai kollégák
– állapította meg a cseh miniszterelnök, valószínűleg arra célozva, hogy csütörtökön és pénteken európai uniós csúcstalálkozóra kerül sor.
Ha Európa nem érti meg, hogy valamit tennie kell, akkor ez a dolog nem végződik jól
– fogalmazott Babis.
Donald Trump pénteken jelentette be, hogy olajszállításokról állapodott meg Moszkvával. Az elnök az üzemanyagárak amerikai emelkedését az utóbbi időben Ukrajna orosz olajfinomítók elleni támadásainak a számlájára írja. Azt is állította, hogy az áremelkedéseket ezért nem az amerikaiak körében népszerűtlen közel-keleti háborúval kell magyarázni.
Ezeknek a háborúknak a vesztese Európa
– mondta újságíróknak Karel Havlícek cseh kormányfőhelyettes, gazdasági miniszter a sajtótájékoztatón, utalva az Ukrajnában és a Közel-Keleten folyó harcokra. Szerinte ezért nagyon oda kell figyelni arra, mit mond és mit lép Trump.
Petr Macinka külügyminiszter a CTK kérdésre válaszolva kifejezte reményét, hogy ha az orosz elnök hajlandó olajat eladni, akkor talán a békéről is kész lesz tárgyalni. Petr Fiala volt cseh miniszterelnök véleménye szerint Trump lépése csak választások előtti kampányfogás.