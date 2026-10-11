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európa

Babis szerint hatalmas pofon Európának Trump döntése

17 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Hatalmas pofon Európának Donald Trump és Vlagyimir Putyin megállapodása az orosz olaj és olajtermékek szállításáról az amerikai és a világpiacra – jelentette ki a cseh kormányfő. Andrej Babis úgy véli, hogy Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kellene.
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európaelnöktrump

— A megállapodás azért is sokkoló, mert az amerikai elnök korábban folyamatosan azt vetette Európa szemére, hogy Oroszországból származó nyersanyagokat használ – emlékeztetett.

Babis szerint hatalmas pofon Európának Trump lépése A képen: Andrej Babis Fotó: BASTIEN OHIER / Hans Lucas
Babis szerint hatalmas pofon Európának Trump lépése A képen: Andrej Babis
Fotó: BASTIEN OHIER / Hans Lucas
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Értem, hogy Trump választások előtt áll, ám Európa számára ez hatalmas pofon. Meglátjuk, mit szólnak hozzá az európai kollégák

– állapította meg a cseh miniszterelnök, valószínűleg arra célozva, hogy csütörtökön és pénteken európai uniós csúcstalálkozóra kerül sor. 

Ha Európa nem érti meg, hogy valamit tennie kell, akkor ez a dolog nem végződik jól

– fogalmazott Babis.

Donald Trump pénteken jelentette be, hogy olajszállításokról állapodott meg Moszkvával. Az elnök az üzemanyagárak amerikai emelkedését az utóbbi időben Ukrajna orosz olajfinomítók elleni támadásainak a számlájára írja. Azt is állította, hogy az áremelkedéseket ezért nem az amerikaiak körében népszerűtlen közel-keleti háborúval kell magyarázni.

Ezeknek a háborúknak a vesztese Európa

– mondta újságíróknak Karel Havlícek cseh kormányfőhelyettes, gazdasági miniszter a sajtótájékoztatón, utalva az Ukrajnában és a Közel-Keleten folyó harcokra. Szerinte ezért nagyon oda kell figyelni arra, mit mond és mit lép Trump.

Petr Macinka külügyminiszter a CTK kérdésre válaszolva kifejezte reményét, hogy ha az orosz elnök hajlandó olajat eladni, akkor talán a békéről is kész lesz tárgyalni. Petr Fiala volt cseh miniszterelnök véleménye szerint Trump lépése csak választások előtti kampányfogás.

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