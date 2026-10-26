Fosztogatás és utcai harcok Barcelonában, képeken a brutális zavargások

- Miért törtek ki zavargások Barcelonában?
- Hogyan fajult utcai harcokká a fiatalok tüntetése?
Súlyos utcai harcok törtek ki Barcelonában, miután egy fiatalok által szervezett tüntetés erőszakba torkollott. A franciaországi diáktüntetések mintájára meghirdetett eseményen mintegy 600 ember vett részt, akik közül többen fekete ruhában, arcukat eltakarva érkeztek a városközpontba – számolt be az Euronews.
A franciaországi diáktüntetések mintájára szervezett megmozduláson mintegy 600 ember vett részt Barcelona központjában, a Plaça de Catalunya környékén. Több fiatal fekete ruhában, kapucniban jelent meg.
Fosztogatásba torkollott a tüntetés Barcelonában
A zavargások délután hat óra körül kezdődtek, amikor fiatalok csoportjai rongálni kezdték az utcai berendezéseket. A rohamrendőrök megpróbálták feloszlatni a tömeget, az összecsapások azonban a környező utcákban is folytatódtak. A randalírozók kövekkel és más nehéz tárgyakkal dobálták a rendőröket, barikádokat emeltek, kukákat gyújtottak fel, és kirakatokat törtek be.
Mintegy 14 üzletet fosztottak ki, emellett motorkerékpárokat, kerékpárokat és buszmegállókat is megrongáltak. Több bolt bezárt, a rendőrség korlátozta a tér megközelítését, a Plaça Catalunya vasútállomáson pedig átmenetileg nem álltak meg a vonatok.
Több mint száz embert tartóztattak le
A barcelonai zavargások során 128 embert tartóztattak le, nagyjából a negyedük fiatalkorú volt. Az összecsapásokban 15 rendőr megsérült.
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Jaume Collboni, Barcelona polgármestere bejelentette, hogy az önkormányzat jogi úton is fellép a károkozók ellen. Figyelmeztetett arra is, hogy a fiatalkorúak szüleinek vagy gyámjainak is számolniuk kellhet a következményekkel.
Salvador Illa, Katalónia elnöke elítélte az erőszakot, és kiállt a rendőri intézkedések mellett. Núria Parlon katalán belügyminiszter öncélú erőszaknak és rongálásnak nevezte a történteket. Mindketten elhatárolták a zavargásokat a téren hetek óta zajló, lakhatási jogokért szervezett tiltakozástól.
Európa lángokban: egyre súlyosabbá válnak a tüntetések, több országban utcai harcok dúlnak
Lángoló autók, betört kirakatok, vízágyúk és könnygáz. Európa-szerte egyre több országban zajlanak tüntetések, amelyek helyenként egyre súlyosabbá válnak, több városban pedig már utcai harcok dúlnak. Párizstól Milánóig százezrek vonultak utcára, miközben a társadalmi elégedetlenség egyre nagyobb méreteket ölt.