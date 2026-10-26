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spanyolország

Fosztogatás és utcai harcok Barcelonában, képeken a brutális zavargások

10 perce
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Lángoló kukák, szétvert kirakatok és a rendőrökkel összecsapó, maszkos fiatalok borították káoszba Spanyolország ikonikus városát szombat este. A barcelonai zavargások során üzleteket fosztottak ki, barikádokat emeltek, és több rendőr is megsérült, miközben a hatóságok több mint száz embert vettek őrizetbe.
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spanyolországzavargásokBarcelona
  • Miért törtek ki zavargások Barcelonában?
  • Hogyan fajult utcai harcokká a fiatalok tüntetése?

Súlyos utcai harcok törtek ki Barcelonában, miután egy fiatalok által szervezett tüntetés erőszakba torkollott. A franciaországi diáktüntetések mintájára meghirdetett eseményen mintegy 600 ember vett részt, akik közül többen fekete ruhában, arcukat eltakarva érkeztek a városközpontba – számolt be az Euronews.

October 24, 2026, Barcelona, Spain: A bar terrace burns during unrest in central Barcelona. Clashes between demonstrators and police, looting and widespread vandalism were reported across the city centre overnight. (Credit Image: © Jordi Boixareu/ZUMA Press Wire)
Az eredetileg az oktatás színvonalának javításáért kezdeményezett demonstráció Barcelonában zavargásokba, rongálásokba és fosztogatásba torkollott. Huszonhárom üzletet megrongáltak vagy kifosztottak. A tűzoltóknak harminchárom tűzesethez kellett kivonulniuk
Fotó: Northfoto

A franciaországi diáktüntetések mintájára szervezett megmozduláson mintegy 600 ember vett részt Barcelona központjában, a Plaça de Catalunya környékén. Több fiatal fekete ruhában, kapucniban jelent meg.

Fosztogatásba torkollott a tüntetés Barcelonában

A zavargások délután hat óra körül kezdődtek, amikor fiatalok csoportjai rongálni kezdték az utcai berendezéseket. A rohamrendőrök megpróbálták feloszlatni a tömeget, az összecsapások azonban a környező utcákban is folytatódtak. A randalírozók kövekkel és más nehéz tárgyakkal dobálták a rendőröket, barikádokat emeltek, kukákat gyújtottak fel, és kirakatokat törtek be.

Mintegy 14 üzletet fosztottak ki, emellett motorkerékpárokat, kerékpárokat és buszmegállókat is megrongáltak. Több bolt bezárt, a rendőrség korlátozta a tér megközelítését, a Plaça Catalunya vasútállomáson pedig átmenetileg nem álltak meg a vonatok.

Több mint száz embert tartóztattak le

A barcelonai zavargások során 128 embert tartóztattak le, nagyjából a negyedük fiatalkorú volt. Az összecsapásokban 15 rendőr megsérült.

A képre kattintva galéria nyílik:

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Barcelona, zavargások, Barcelonazavargások
Barcelona, zavargások, Barcelonazavargások
Barcelona, zavargások, Barcelonazavargások
Barcelona, zavargások, Barcelonazavargások
Barcelona, zavargások, Barcelonazavargások
Barcelona, zavargások, Barcelonazavargások
Barcelona, zavargások, Barcelonazavargások
Barcelona, zavargások, Barcelonazavargások
Barcelona, zavargások, Barcelonazavargások
Barcelona, zavargások, Barcelonazavargások
Barcelona, zavargások, Barcelonazavargások
Barcelona, zavargások, Barcelonazavargások
Galéria: Zavargások, rongálások és fosztogatás Barcelonában
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Az eredetileg az oktatás színvonalának javításáért kezdeményezett demonstráció Barcelonában zavargásokba, rongálásokba és fosztogatásba torkollott. Huszonhárom üzletet megrongáltak vagy kifosztottak. A tűzoltóknak harminchárom tűzesethez kellett kivonulniuk

Jaume Collboni, Barcelona polgármestere bejelentette, hogy az önkormányzat jogi úton is fellép a károkozók ellen. Figyelmeztetett arra is, hogy a fiatalkorúak szüleinek vagy gyámjainak is számolniuk kellhet a következményekkel.

Salvador Illa, Katalónia elnöke elítélte az erőszakot, és kiállt a rendőri intézkedések mellett. Núria Parlon katalán belügyminiszter öncélú erőszaknak és rongálásnak nevezte a történteket. Mindketten elhatárolták a zavargásokat a téren hetek óta zajló, lakhatási jogokért szervezett tiltakozástól.

Európa lángokban: egyre súlyosabbá válnak a tüntetések, több országban utcai harcok dúlnak

Lángoló autók, betört kirakatok, vízágyúk és könnygáz. Európa-szerte egyre több országban zajlanak tüntetések, amelyek helyenként egyre súlyosabbá válnak, több városban pedig már utcai harcok dúlnak. Párizstól Milánóig százezrek vonultak utcára, miközben a társadalmi elégedetlenség egyre nagyobb méreteket ölt.

 

 

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