Fosztogatás és utcai harcok Barcelonában, képeken a brutális zavargások

Miért törtek ki zavargások Barcelonában?

Hogyan fajult utcai harcokká a fiatalok tüntetése?

Súlyos utcai harcok törtek ki Barcelonában, miután egy fiatalok által szervezett tüntetés erőszakba torkollott. A franciaországi diáktüntetések mintájára meghirdetett eseményen mintegy 600 ember vett részt, akik közül többen fekete ruhában, arcukat eltakarva érkeztek a városközpontba – számolt be az Euronews.

Az eredetileg az oktatás színvonalának javításáért kezdeményezett demonstráció Barcelonában zavargásokba, rongálásokba és fosztogatásba torkollott. Huszonhárom üzletet megrongáltak vagy kifosztottak. A tűzoltóknak harminchárom tűzesethez kellett kivonulniuk

Fotó: Northfoto

A franciaországi diáktüntetések mintájára szervezett megmozduláson mintegy 600 ember vett részt Barcelona központjában, a Plaça de Catalunya környékén. Több fiatal fekete ruhában, kapucniban jelent meg.

Fosztogatásba torkollott a tüntetés Barcelonában

A zavargások délután hat óra körül kezdődtek, amikor fiatalok csoportjai rongálni kezdték az utcai berendezéseket. A rohamrendőrök megpróbálták feloszlatni a tömeget, az összecsapások azonban a környező utcákban is folytatódtak. A randalírozók kövekkel és más nehéz tárgyakkal dobálták a rendőröket, barikádokat emeltek, kukákat gyújtottak fel, és kirakatokat törtek be.

Mintegy 14 üzletet fosztottak ki, emellett motorkerékpárokat, kerékpárokat és buszmegállókat is megrongáltak. Több bolt bezárt, a rendőrség korlátozta a tér megközelítését, a Plaça Catalunya vasútállomáson pedig átmenetileg nem álltak meg a vonatok.

Több mint száz embert tartóztattak le

A barcelonai zavargások során 128 embert tartóztattak le, nagyjából a negyedük fiatalkorú volt. Az összecsapásokban 15 rendőr megsérült.

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