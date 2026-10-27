Donald Trump szerint manipulálták a brazil elnökválasztást

Donald Trump amerikai elnök hétfőn megkérdőjelezte Luiz Inácio Lula da Silva brazil államfő újraválasztásának tisztaságát. Azt állította, hogy a vasárnapi elnökválasztás manipuláltnak tűnt, miután szövetségese, a jobboldali Flávio Bolsonaro vereséget szenvedett.
Nem foglaltam állást, de ez is egy manipulált választásnak tűnt
– jelentette ki Trump újságíróknak. Hozzátette, hogy a választások eredményének vitathatatlannak kellene lennie, a brazíliai szavazás pedig szerinte rendkívül rossz benyomást keltett.
Az amerikai elnök ugyanakkor nem mutatott be bizonyítékot a feltételezett választási csalásra – számolt be róla a Reuters.
Trump azt is hangsúlyozta, hogy nem kíván beavatkozni Brazília belügyeibe. Kijelentette, hogy kedveli Lula da Silvát, és jó kapcsolatot ápol vele, a választás lebonyolítását azonban kifogásolta.
Flávio Bolsonaro sem ismeri el a brazíliai választás eredményét
A vasárnapi elnökválasztás második fordulójában Lula da Silva a szavazatok 51,79 százalékát szerezte meg, míg ellenfele, Flávio Bolsonaro 48,21 százalékot kapott. A hivatalban lévő brazil elnök ezzel negyedik államfői megbízatását nyerte el.
A vereséget szenvedő Flávio Bolsonaro nem ismerte el az eredményt, és bejelentette, hogy jogi úton kezdeményezi a választás érvénytelenítését. Kifogásolta, hogy a szavazás időtartamát két órával meghosszabbították. A hosszabbítást ugyanakkor mindkét jelölt kampánystábja kérte.
Trump korábban is támogatta a Bolsonaro családot
Donald Trump régóta szoros politikai kapcsolatot ápol a Bolsonaro családdal. Május végén a Fehér Házban fogadta Flávio Bolsonarót, korábban pedig annak édesapját, Jair Bolsonarót is támogatta, aki 2019 és 2023 között volt Brazília elnöke.
Az amerikai elnök és a Bolsonaro család több politikai kérdésben hasonló álláspontot képvisel. Egyebek mellett a kábítószer-bűnözés elleni fellépést és a politikai elittel szembeni küzdelmet is kiemelten kezelik.