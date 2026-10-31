Vészjósló figyelmeztetést adtak ki a brit tábornokok: azonnali lépéseket sürgetnek Oroszország miatt

Súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg a brit hadsereg két korábbi vezérkari főnöke. A katonai vezetők szerint Nagy-Britannia nem készül elég gyorsan egy esetleges háborúra, miközben Oroszország komolyan veszi a katonai felkészülést. A tábornokok a brit kormány védelmi kiadásokra vonatkozó terveit is élesen bírálták.
Lord Dannatt, aki 2006 és 2009 között vezette a brit szárazföldi haderőt, a The Telegraphnak nyilatkozva kijelentette:
Oroszország komolyan veszi a helyzetet, mi nem.
A volt vezérkari főnök szerint a kormány ismét kreatív könyveléssel próbálja megoldani a problémát ahelyett, hogy valódi forrásokat biztosítana a hadsereg számára. Hangsúlyozta, hogy a háborús felkészültség és az elrettentés jelenti a legjobb garanciát Nagy-Britannia biztonságára.
A brit hadsereg felkészületlenségére figyelmeztetnek a tábornokok
Sir Peter Wall, aki 2010 és 2014 között töltötte be a vezérkari főnöki tisztséget, szintén aggodalmát fejezte ki. Szerinte a brit fegyveres erőket súlyos forráshiány akadályozza, miközben a hadsereg újjáépítéséhez szükséges beruházások már régóta esedékesek.
A brit kormány tervei szerint 2027-re a GDP 2,7 százalékára, 2030-ra pedig 3 százalékára emelkednének a védelmi kiadások. A cél, hogy Nagy-Britannia 2035-re teljesítse a NATO felé vállalt 3,5 százalékos kötelezettséget.
Wall szerint a 2030-ra tervezett kiadásnövelés hatása akár 2035-ig is várathat magára. Úgy véli, a kormány ígéretei egyelőre nem jelentenek valódi kötelezettségvállalást, a késlekedés pedig csak felbátoríthatja Nagy-Britannia ellenfeleit.
A brit kormány ugyanakkor visszautasította a bírálatokat, hangsúlyozva, hogy a hidegháború vége óta nem volt példa ilyen mértékű, tartós védelmi kiadásnövelésre. A kabinet szerint a lehető leggyorsabban igyekeznek megerősíteni az ország katonai képességeit – írja a Daily Star.