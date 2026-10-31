Vészjósló figyelmeztetést adtak ki a brit tábornokok: azonnali lépéseket sürgetnek Oroszország miatt

Súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg a brit hadsereg két korábbi vezérkari főnöke. A katonai vezetők szerint Nagy-Britannia nem készül elég gyorsan egy esetleges háborúra, miközben Oroszország komolyan veszi a katonai felkészülést. A tábornokok a brit kormány védelmi kiadásokra vonatkozó terveit is élesen bírálták.

Két korábbi magas rangú brit katonai parancsnok szerint országuk hadserege súlyos forráshiánnyal küzd, és nem készül fel elég gyorsan egy esetleges háborúra (A képen drón- és rakétatámadások során bekövetkezett robbanások Kijevben 2026. június 2-án)

Fotó: AFP/Eugene Kotenko / AFP/Eugene Kotenko

Lord Dannatt, aki 2006 és 2009 között vezette a brit szárazföldi haderőt, a The Telegraphnak nyilatkozva kijelentette:

Oroszország komolyan veszi a helyzetet, mi nem.

A volt vezérkari főnök szerint a kormány ismét kreatív könyveléssel próbálja megoldani a problémát ahelyett, hogy valódi forrásokat biztosítana a hadsereg számára. Hangsúlyozta, hogy a háborús felkészültség és az elrettentés jelenti a legjobb garanciát Nagy-Britannia biztonságára.

A brit hadsereg felkészületlenségére figyelmeztetnek a tábornokok

Sir Peter Wall, aki 2010 és 2014 között töltötte be a vezérkari főnöki tisztséget, szintén aggodalmát fejezte ki. Szerinte a brit fegyveres erőket súlyos forráshiány akadályozza, miközben a hadsereg újjáépítéséhez szükséges beruházások már régóta esedékesek.

A brit kormány tervei szerint 2027-re a GDP 2,7 százalékára, 2030-ra pedig 3 százalékára emelkednének a védelmi kiadások. A cél, hogy Nagy-Britannia 2035-re teljesítse a NATO felé vállalt 3,5 százalékos kötelezettséget.

Wall szerint a 2030-ra tervezett kiadásnövelés hatása akár 2035-ig is várathat magára. Úgy véli, a kormány ígéretei egyelőre nem jelentenek valódi kötelezettségvállalást, a késlekedés pedig csak felbátoríthatja Nagy-Britannia ellenfeleit.

A brit kormány ugyanakkor visszautasította a bírálatokat, hangsúlyozva, hogy a hidegháború vége óta nem volt példa ilyen mértékű, tartós védelmi kiadásnövelésre. A kabinet szerint a lehető leggyorsabban igyekeznek megerősíteni az ország katonai képességeit – írja a Daily Star.