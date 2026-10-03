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európai unió

„Nem hallgathat tovább Brüsszel”

25 perce
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Levélben kért uniós biztosi állásfoglalást a Tisza-kormány önkényuralmi lépéseiről a Fidesz és a KDNP. A két párt európai parlamenti képviselőcsoportja szombati sajtóközleményében úgy fogalmazott: „Nem hallgathat tovább Brüsszel”.
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európai uniófideszkdnp

A Tisza-kormány szabadságot, demokráciát és jogállamiságot korlátozó, önkényuralmat kiépítő lépései kapcsán vár reagálást Michael McGrath uniós biztostól a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja. 

„Nem hallgathat tovább Brüsszel” - Levélben kért uniós biztosi állásfoglalást a Tisza-kormány önkényuralmi lépéseiről a Fidesz és a KDNP A képen: Ursula von der Leyen Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU
„Nem hallgathat tovább Brüsszel” - Levélben kért uniós biztosi állásfoglalást a Tisza-kormány önkényuralmi lépéseiről a Fidesz és a KDNP A képen: Ursula von der Leyen  Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

Az Európai Unió demokráciáért, jogérvényesülésért, jogállamiságért és fogyasztóvédelemért felelős uniós biztosának írt levélben a Fidesz-KDNP EP-képviselői azt írták, hogy „a visszamenőleges, személyre szabott jogalkotás, a független közjogi tisztségviselők eltávolítása és az ellenzéki politikusok elleni koncepciós eljárások egy önkényuralmi rendszer kiépítését szolgálják”.

Az Európai Bizottságnak minden tagállamban azonos mércét kell alkalmaznia, mégis a korábbi évek minden alapot nélkülöző, kizárólag a politikai zsarolást szolgáló hangos brüsszeli jogállamisági támadásai után most fülsiketítő a csend a Tisza-kormány önkényuralmat kiépítő lépéseivel kapcsolatban

– írták. 

A levélben úgy fogalmaztak:

„A tiszás parlamenti többség alkotmányos puccsot hajtott végre. Visszamenőleges és személyre szabott jogalkotással törvénymódosítást fogadott el, ami 12 éves parlamenti képviselői mandátumkorlátozást vezetett be. Ezzel kizárták az ellenzéki képviselők jelentős részét a politikai életből, mert így nem indulhatnak el a következő választáson. Ez az Európában példátlan módosítás mindhárom ellenzéki pártot érinti, de az új képviselőkkel rendelkező kormánypártot egyáltalán nem. Ha ilyen korlátozás lenne érvényben az európai parlamenti választásokat illetően, akkor 164 jelenlegi EP-képviselő nem indulhatna a 2029-es választásokon, és Ön sem indulhatna újra képviselőjelöltként Írországban. A döntés súlyosan korlátozza a magyar polgárok választójogát.” 

Hozzátették továbbá:

„Egy másik hasonló törvénymódosítással jogi eszközökkel megakadályozták, hogy az ellenzék vezetője újra miniszterelnök lehessen Magyarországon. Ezt szintén visszamenőleges és személyre szabott jogszabályalkotással tették. A Tisza egyetlen soros alkotmánymódosítással eltávolította a köztársasági elnököt három évvel mandátumának lejárta előtt a hivatalából.”

Levelükben többek között azt is kijelentették, hogy „Magyar Péter miniszterelnök többszöri durva politikai nyilatkozatával, folyamatos nyomásgyakorlásával lemondásra kényszerítették a legfőbb ügyészt. Személyre szabott és visszamenőleges hatályú jogalkotással eltávolították hivatalából az Alkotmánybíróság elnökét és a testület számos tagját. Ezekkel az önkényes döntésekkel felszámolták az Alkotmányban szabályozott módon meghatározott idejű mandátummal rendelkező közjogi tisztségviselőkre vonatkozó egyik legfontosabb alkotmányos garanciát: azt, hogy a független közjogi tisztségviselőket egy kormányváltás után se lehessen pusztán politikai okokból a mandátumuk lejárta előtt az új parlamenti többség döntésével eltávolítani a hivatalukból.”

 

 

 

 

 

 

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