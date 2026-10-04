Több ezer fős migránstábort számoltak fel Ceutában a királyi látogatás előtt – videó

A Ceuta területén működő migránstábort vasárnap számolta fel a spanyol rendőrség – közölte a spanyol kormány. A hatóságok a Trampolín strandról szállították el az ott élőket, akik közül sokan már két hónapja sátrakban és rögtönzött szállásokon húzták meg magukat.

Ceuta egyik strandján mintegy háromezer migráns élt sátrakban és rögtönzött szállásokon

Fotó: JOSE COLON / ANADOLU

A Reuters beszámolója szerint mintegy háromezer migráns tartózkodott a strandon. A spanyol belügyminisztérium szóvivője közölte, hogy az érintetteket ideiglenes szálláshelyekre vitték, ahol megkezdik ügyük rendezését, illetve lehetőségük van visszatérni Marokkóba.

Július végén több mint 72 ezer ember lépte át a Marokkó és Ceuta közötti határt. Többségük azóta visszatért, legalább 10 ezer migráns azonban továbbra is a spanyol fennhatóság alatt álló észak-afrikai enklávéban tartózkodik.

Ceuta komoly nyomás alá került a migráció miatt

A mintegy 80 ezer lakosú területen az elmúlt hónapokban jelentős terhet rótt a helyi erőforrásokra a nagyszámú migráns jelenléte. Feszültséget okozott az is, hogy sokan közterületeken, fedél nélkül töltötték az éjszakákat.

Szombaton helyiek tüntetést tartottak, amelyen azt követelték, hogy a migránsok hagyják el az enklávét.

A rendőrségi intézkedésre nem sokkal a spanyol királyi pár tervezett látogatása előtt került sor. VI. Fülöp király és Letícia királyné október 13–14-én érkezik Ceutába. A Reuters szerint VI. Fülöp 12 éve tartó uralkodása alatt ez lesz az első alkalom, hogy ellátogat az enklávéba.

A látogatás különös diplomáciai jelentőséggel bír a Spanyolország és Marokkó között régóta fennálló területi vita miatt. Marokkó Ceutára, valamint Spanyolország másik észak-afrikai enklávéjára, Melillára is igényt tart.