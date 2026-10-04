Több ezer fős migránstábort számoltak fel Ceutában a királyi látogatás előtt – videó

A Ceuta területén működő migránstábort vasárnap számolta fel a spanyol rendőrség – közölte a spanyol kormány. A hatóságok a Trampolín strandról szállították el az ott élőket, akik közül sokan már két hónapja sátrakban és rögtönzött szállásokon húzták meg magukat.
A Reuters beszámolója szerint mintegy háromezer migráns tartózkodott a strandon. A spanyol belügyminisztérium szóvivője közölte, hogy az érintetteket ideiglenes szálláshelyekre vitték, ahol megkezdik ügyük rendezését, illetve lehetőségük van visszatérni Marokkóba.
Július végén több mint 72 ezer ember lépte át a Marokkó és Ceuta közötti határt. Többségük azóta visszatért, legalább 10 ezer migráns azonban továbbra is a spanyol fennhatóság alatt álló észak-afrikai enklávéban tartózkodik.
Ceuta komoly nyomás alá került a migráció miatt
A mintegy 80 ezer lakosú területen az elmúlt hónapokban jelentős terhet rótt a helyi erőforrásokra a nagyszámú migráns jelenléte. Feszültséget okozott az is, hogy sokan közterületeken, fedél nélkül töltötték az éjszakákat.
Szombaton helyiek tüntetést tartottak, amelyen azt követelték, hogy a migránsok hagyják el az enklávét.
A rendőrségi intézkedésre nem sokkal a spanyol királyi pár tervezett látogatása előtt került sor. VI. Fülöp király és Letícia királyné október 13–14-én érkezik Ceutába. A Reuters szerint VI. Fülöp 12 éve tartó uralkodása alatt ez lesz az első alkalom, hogy ellátogat az enklávéba.
A látogatás különös diplomáciai jelentőséggel bír a Spanyolország és Marokkó között régóta fennálló területi vita miatt. Marokkó Ceutára, valamint Spanyolország másik észak-afrikai enklávéjára, Melillára is igényt tart.