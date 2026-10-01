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kormány

Elszabadult a pokol Franciaországban, vészhelyzeti ülést tartottak a politikusok - képek

23 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Országos méretűvé váltak a középiskolások tüntetései Franciaországban, ezért válságtanácskozást hívott össze Sébastien Lecornu miniszterelnök. A demonstrációkon több száz embert tartóztattak le, és több tucatnyian megsérültek az összecsapásokban.
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kormányfranciaországemmanuel macronrendőrség

A diáktüntetések Párizs térségében kezdődtek az elmúlt héten, majd gyorsan más franciaországi területekre is átterjedtek. A középiskolások többek között az iskolák forráshiánya, a hosszú tanítási idő és más oktatási problémák miatt tiltakoznak.

Diáktüntetések Franciaországban: válságtanácskozást hívott össze a miniszterelnök
Diáktüntetések Franciaországban: válságtanácskozást hívott össze a miniszterelnök
Fotó: THOMAS SAMSON / AFP

A demonstrációk egy része erőszakossá vált, az összecsapásokban a rendőrség több száz embert őrizetbe vett. A hatóságok több tucat sérültről számoltak be, köztük olyanokról is, akiket eldobott tárgyak találtak el.

Válságtanácskozást hívott össze a francia kormány

Sébastien Lecornu miniszterelnök csütörtökön válságtanácskozást hívott össze, és arra kérte minisztereit, hogy a következő napokban mondják le tervezett hivatalos útjaikat. A kormány így szeretné biztosítani, hogy a hatóságok és a rendőrség teljes figyelmüket a tüntetések kezelésére fordíthassák.

A megmozdulások már a jövő évi elnökválasztási kampányban is fontos témává váltak. Emmanuel Macron jelenlegi államfő alkotmányos okokból nem indulhat harmadik egymást követő ciklusért.

Jean-Luc Mélenchon radikális baloldali elnökjelölt a kormány reakcióját elnyomónak nevezte. Bírálói ugyanakkor azzal vádolják pártját, hogy politikai haszonszerzésre próbálja felhasználni a zavargásokat, és hozzájárulhat az erőszak szításához.

A képre kattintva galéria nyílik:

Francia diáktüntetés, Franciadiáktüntetés
Francia diáktüntetés, Franciadiáktüntetés
Francia diáktüntetés, Franciadiáktüntetés
Francia diáktüntetés, Franciadiáktüntetés
Francia diáktüntetés, Franciadiáktüntetés
Francia diáktüntetés, Franciadiáktüntetés
Francia diáktüntetés, Franciadiáktüntetés
Francia diáktüntetés, Franciadiáktüntetés
Francia diáktüntetés, Franciadiáktüntetés
Francia diáktüntetés, Franciadiáktüntetés
Francia diáktüntetés, Franciadiáktüntetés
Francia diáktüntetés, Franciadiáktüntetés
Francia diáktüntetés, Franciadiáktüntetés
Francia diáktüntetés, Franciadiáktüntetés
Francia diáktüntetés, Franciadiáktüntetés
Francia diáktüntetés, Franciadiáktüntetés
Francia diáktüntetés, Franciadiáktüntetés
Francia diáktüntetés, Franciadiáktüntetés
Francia diáktüntetés, Franciadiáktüntetés
Galéria: Tiltakozó fiatalok – diáktüntetések Franciaországban
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Fiatalok egy diáktüntetésen Franciaországban. A demonstrációk több városban is utcára vitték a hallgatókat

 

 

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