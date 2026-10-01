Elszabadult a pokol Franciaországban, vészhelyzeti ülést tartottak a politikusok - képek

A diáktüntetések Párizs térségében kezdődtek az elmúlt héten, majd gyorsan más franciaországi területekre is átterjedtek. A középiskolások többek között az iskolák forráshiánya, a hosszú tanítási idő és más oktatási problémák miatt tiltakoznak.

Diáktüntetések Franciaországban: válságtanácskozást hívott össze a miniszterelnök

Fotó: THOMAS SAMSON / AFP

A demonstrációk egy része erőszakossá vált, az összecsapásokban a rendőrség több száz embert őrizetbe vett. A hatóságok több tucat sérültről számoltak be, köztük olyanokról is, akiket eldobott tárgyak találtak el.

Válságtanácskozást hívott össze a francia kormány

Sébastien Lecornu miniszterelnök csütörtökön válságtanácskozást hívott össze, és arra kérte minisztereit, hogy a következő napokban mondják le tervezett hivatalos útjaikat. A kormány így szeretné biztosítani, hogy a hatóságok és a rendőrség teljes figyelmüket a tüntetések kezelésére fordíthassák.

A megmozdulások már a jövő évi elnökválasztási kampányban is fontos témává váltak. Emmanuel Macron jelenlegi államfő alkotmányos okokból nem indulhat harmadik egymást követő ciklusért.

Jean-Luc Mélenchon radikális baloldali elnökjelölt a kormány reakcióját elnyomónak nevezte. Bírálói ugyanakkor azzal vádolják pártját, hogy politikai haszonszerzésre próbálja felhasználni a zavargásokat, és hozzájárulhat az erőszak szításához.

A képre kattintva galéria nyílik: