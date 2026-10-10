Donald Trump amerikai elnök élesen bírálta Volodimir Zelenszkijt, miután az ukrán elnök elítélte az orosz dízelexportot érintő amerikai-orosz megállapodást. Trump szerint az ukrán elnök akadályozza a békekötést, és az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal a világ üzemanyagpiacának is problémákat okoz. Az amerikai elnök szombaton arról beszélt, hogy Ukrajnának olyan vezetőre lenne szüksége, aki képes megállapodni Oroszországgal – számolt be a BBC.
A dízelüzlet miatt éleződött ki a konfliktus
Donald Trump pénteken jelentette be, hogy megállapodásra jutott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az orosz dízel amerikai és nemzetközi piacra juttatásáról. A tervek szerint Oroszország kezdetben 300 ezer tonna dízelt szabadítana fel, novemberben további 500 ezer tonna érkezhetne, ezt pedig újabb szállítmányok követnék. Trump később további egymillió, majd rövid időn belül hárommillió tonna dízel lehetőségéről is beszélt, az utóbbi mennyiséget azonban az orosz finomítók állapotához kötötte.
A megállapodás részeként az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma ideiglenesen felfüggeszti az orosz dízelexportra vonatkozó szankciókat 2027. április 7-ig. Ez nem jelenti az összes Oroszországgal szembeni korlátozás feloldását: az amerikai bankokban tartott orosz vagyonra például továbbra is érvényben maradnak a szankciók.
Trump a lépést az amerikai üzemanyagárak mérséklésével indokolja. Az Egyesült Államokban a dízel ára az iráni háború és az energiapiaci zavarok következtében jelentősen emelkedett. A dízel gallononkénti átlagára 6,28 dollár volt, szemben az egy évvel korábbi 3,68 dollárral. Az áremelkedés különösen érzékenyen érinti a fuvarozást és a mezőgazdaságot, miközben a november 3-i félidős választások közeledtével az üzemanyagárak politikai kérdéssé is váltak.
Trump szerint Zelenszkijnek fel kellene hagynia az orosz olajfinomítók elleni támadások engedélyezésével. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy Washington korábban is arra kérte Kijevet, ne támadja ezeket a létesítményeket, mert az ilyen akciók világszerte energiapiaci problémákat okozhatnak.
Azt is állította, hogy az ukrán elnök számos lehetőséget kapott már a megállapodásra, de nem élt velük.
Zelenszkij szerint a dízelbevétel Putyin háborúját segíti
Az ukrán elnök egészen másként értékeli az amerikai–orosz megállapodást. Volodimir Zelenszkij szerint a szankciók enyhítése újabb bevételekhez juttathatja Moszkvát, amelyeket az orosz hadsereg felszerelésére és a háború folytatására fordíthatnak. Az ukrán államfő ezért a döntést Vlagyimir Putyin ajándékának nevezte.
Zelenszkij arra is figyelmeztetett, hogy Moszkva a megállapodást úgy értelmezheti, hogy a harcok folytatása és az ukrán városok elleni támadások további következmények nélkül folytathatók.
Az ukrán elnök bírálata különösen éles volt azután, hogy orosz csapások érték Zaporizzsja térségét. A Reuters beszámolója szerint a szombati támadásban húsz ember, köztük három gyermek vesztette életét, és további tizennyolcan megsebesültek. Az ukrán államfő szombaton több szövetségesével is egyeztetett, és valódi döntéseket sürgetett az ukrán emberéletek, valamint az európai biztonság védelmében.
Az Európai Unió nem enyhítene a nyomáson
Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szintén bírálta az amerikai döntést. Álláspontja szerint a szankciók felfüggesztése növeli Moszkva háborús bevételeit, ezért nem most van itt az ideje annak, hogy a Nyugat enyhítsen a nyomáson. Kallas jelezte, hogy az európai külügyminiszterek hétfőn az Oroszországgal szembeni, a teljes körű invázió kezdete óta legnagyobb szankciós csomag elfogadására készülnek.
A kialakult helyzet újabb feszültséget okoz Washington és Kijev között. Trump számára az amerikai üzemanyagárak mérséklése közvetlen belpolitikai érdek, Ukrajna viszont attól tart, hogy az orosz energiahordozók kereskedelmének újbóli megkönnyítése gyengíti a háború befejezésére irányuló nyugati nyomást.