Donald Trump amerikai elnök élesen bírálta Volodimir Zelenszkijt, miután az ukrán elnök elítélte az orosz dízelexportot érintő amerikai-orosz megállapodást. Trump szerint az ukrán elnök akadályozza a békekötést, és az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal a világ üzemanyagpiacának is problémákat okoz. Az amerikai elnök szombaton arról beszélt, hogy Ukrajnának olyan vezetőre lenne szüksége, aki képes megállapodni Oroszországgal – számolt be a BBC.

Donald Trump amerikai elnök a dízelmegállapodás miatt bírálta Volodimir Zelenszkijt, és új ukrán vezetőt sürgetett (Fotó: AFP)

A dízelüzlet miatt éleződött ki a konfliktus

Donald Trump pénteken jelentette be, hogy megállapodásra jutott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az orosz dízel amerikai és nemzetközi piacra juttatásáról. A tervek szerint Oroszország kezdetben 300 ezer tonna dízelt szabadítana fel, novemberben további 500 ezer tonna érkezhetne, ezt pedig újabb szállítmányok követnék. Trump később további egymillió, majd rövid időn belül hárommillió tonna dízel lehetőségéről is beszélt, az utóbbi mennyiséget azonban az orosz finomítók állapotához kötötte.

A megállapodás részeként az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma ideiglenesen felfüggeszti az orosz dízelexportra vonatkozó szankciókat 2027. április 7-ig. Ez nem jelenti az összes Oroszországgal szembeni korlátozás feloldását: az amerikai bankokban tartott orosz vagyonra például továbbra is érvényben maradnak a szankciók.

Trump a lépést az amerikai üzemanyagárak mérséklésével indokolja. Az Egyesült Államokban a dízel ára az iráni háború és az energiapiaci zavarok következtében jelentősen emelkedett. A dízel gallononkénti átlagára 6,28 dollár volt, szemben az egy évvel korábbi 3,68 dollárral. Az áremelkedés különösen érzékenyen érinti a fuvarozást és a mezőgazdaságot, miközben a november 3-i félidős választások közeledtével az üzemanyagárak politikai kérdéssé is váltak.

Trump szerint Zelenszkijnek fel kellene hagynia az orosz olajfinomítók elleni támadások engedélyezésével. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy Washington korábban is arra kérte Kijevet, ne támadja ezeket a létesítményeket, mert az ilyen akciók világszerte energiapiaci problémákat okozhatnak.

Azt is állította, hogy az ukrán elnök számos lehetőséget kapott már a megállapodásra, de nem élt velük.