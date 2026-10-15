Sokként érte az internetet Donald Trump új nagykövetének portréja

Barbera H. Thornhill, Donald Trump emberkereskedelem elleni küzdelemért felelős különleges nagykövete az amerikai külügyminisztérium által közzétett hivatalos portréja miatt került az internet fókuszába - de nem egészen úgy, ahogy azt elsőre gondolnánk.

Rengeteg kérdést vetett fel Donald Trump új nagykövete az internet népében. (Képünk illusztráció) Fotó: AFP

Rengeteg kérdést vetett fel Donald Trump új nagykövete az internet népében

A Riley Barnes külügyi államtitkár-helyettes X-bejegyzésében október 13-án megosztott fénykép valóságos kommentáradatot indított el: sokan megkérdőjelezték a hitelességét, mások pedig egy mémoldal tréfájának hitték, vagy éppen Picasso műveihez hasonlították a diplomata megjelenését. A kinevezés méltatása így hamar háttérbe szorult az internetes gúnyolódás mögött - írja az International Business Times.

Ambassador Thornhill, welcome to the team. I’m proud to have such a dedicated leader join us as Ambassador-at-Large to Monitor and Combat Trafficking in Persons. Human trafficking is a grave human rights issue and a transnational crime exploiting men, women, and children for profit. We will continue to go after traffickers, protect survivors, and deliver justice for the American people. — Assistant Secretary Riley Barnes (@StateDRL) October 13, 2026

Picasso műve vagy emberkereskedők ijesztgetése

A kép futótűzként terjedt a közösségi médiában, míg egyesek Pablo Picasso műveihez hasonlították, másokban egy egészen érdekes kérdés merült fel: "Ezzel tervezik elijeszteni az emberkereskedőket?" - kérdezte egy felhasználó. A megjegyzések nagy része azonban nem Thornhill szakmai alkalmasságát, hanem inkább a külsejét vették kereszttűzbe.

Ismét előkerült az Epstein-ügy

Nem minden reakció fókuszált a hivatalos portréra. Thomas Massie republikánus képviselő inkább a Jeffrey Epstein-ügyre irányította át a figyelmet, arra sürgetve a Trump-kormányzatot, hogy indítson eljárást a néhai elítélt szexuális ragadozóhoz vélhetően kapcsolódó személyek ellen.

Kezdjék Epstein vádemelés alá nem vont bűntársaival

- írta Massie.

Massie megszólalása politikai teret adott a bejelentésnek, összekötve a kormányzat emberkereskedelem elleni küzdelemre tett nyilatkozatait az Epstein bűncselekményei miatti felelősségre vonás iránti folyamatos követelésekkel. Természetesen Massie megjegyzései nem vádolták Thornhillt jogsértéssel, és nem utaltak arra sem, hogy bármilyen személyes érintettsége lenne az ügyben.

Pontosan ki is Barbera H. Thornhill?

Trump 2026 májusában jelölte Thornhillt a Külügyminisztérium Emberkereskedelem Elleni Küzdelemmel és Felügyeletével Foglalkozó Hivatalának élére, rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rangban. Jelölését a Szenátus Külügyi Bizottsága júniusban tárgyalta, majd júliusban jóváhagyta és továbbküldte.