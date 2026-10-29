Donald Trump szerint a napelemek „megsütik” az állatokat

Donald Trump Corpus Christiben és Lubbockban tartott kampánygyűlést Ken Paxton republikánus szenátorjelölt támogatására. A The Daily Beast beszámolója szerint az amerikai elnök felszólalásában váratlanul a megújuló energiára terelte a szót.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke.

Fotó: AFP

Donald Trump bizarr állítást tett a napelemekről

Trump azt állította, hogy

a napelemek megölik az állatokat, mert a fekete panelek „forróbbak, mint a tűzhely”, így a rájuk ugró állatok megsülnek.

A kijelentés gyorsan terjedni kezdett a közösségi oldalakon. Több hozzászóló az amerikai alkotmány 25. kiegészítésének alkalmazását sürgette, amely lehetőséget ad az elnöki hatalom átruházására, ha az államfő képtelenné válik feladatai ellátására.

A nagy napelemparkok élőhelyekre gyakorolt hatása valós probléma lehet, arra azonban nincs bizonyíték, hogy az állatok tömegesen a panelekre ugrálnának, majd ott megsülnének.