ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
donald trump

Donald Trump szerint a napelemek „megsütik” az állatokat

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Donald Trump egy texasi kampányrendezvényen azt állította, hogy a napelemek megölik és „megsütik” a rájuk ugró állatokat. A kijelentés után bírálói ismét megkérdőjelezték az amerikai elnök mentális alkalmasságát.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
donald trumpamerikai elnöknapelem

Donald Trump Corpus Christiben és Lubbockban tartott kampánygyűlést Ken Paxton republikánus szenátorjelölt támogatására. A The Daily Beast beszámolója szerint az amerikai elnök felszólalásában váratlanul a megújuló energiára terelte a szót.

donald trump
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke.
Fotó: AFP

Donald Trump bizarr állítást tett a napelemekről

Trump azt állította, hogy 

a napelemek megölik az állatokat, mert a fekete panelek „forróbbak, mint a tűzhely”, így a rájuk ugró állatok megsülnek.

A kijelentés gyorsan terjedni kezdett a közösségi oldalakon. Több hozzászóló az amerikai alkotmány 25. kiegészítésének alkalmazását sürgette, amely lehetőséget ad az elnöki hatalom átruházására, ha az államfő képtelenné válik feladatai ellátására.

A nagy napelemparkok élőhelyekre gyakorolt hatása valós probléma lehet, arra azonban nincs bizonyíték, hogy az állatok tömegesen a panelekre ugrálnának, majd ott megsülnének.

 

Szóljon hozzá!