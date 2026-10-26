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donald trump

„Norvégia egy sz*rfészek” – Donald Trump teljesen kiakadt

25 perce
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Az amerikai elnök vasárnap este, a Michigan állambeli Port Huronban tartott beszédet, amikor a bevándorlás kérdéséről áttért Norvégia bírálatára. Donald Trump nehezményezi, hogy béketeremtő erőfeszítései ellenére sem kapta meg a Nobel-békedíjat.
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Durva szavakkal támadta Norvégiát az Egyesült Államok elnöke, aki egy kampányrendezvényen indulatos kijelentéseket tett az európai országról. Donald Trump a Nobel-békedíj miatt fakadt ki, és azt is kijelentette, hogy többé nem szeretne norvég bevándorlókat befogadni.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 22: U.S. President Donald Trump looks on during the signing of a security pact between the U.S., Denmark, and Greenland during the 81st session of the United Nations (U.N.) General Assembly at U.N. Headquarters on September 22, 2026 in New York City. World leaders have gathered in New York for the annual session of the United Nations General Assembly, with this year's global issues ranging from the threat of artificial intelligence to the continued wars in Ukraine and Gaza. Chip Somodevilla/Getty Images/AFP (Photo by CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke 
Fotó: AFP

Donald Trump durva szavakkal támadta Norvégiát

Az amerikai elnök nem fogta vissza magát, amikor a norvégokat és a Nobel-békedíj odaítélését kezdte bírálni.

És velem mi van? Kettőt is kiosztanak belőle? Szóval nem rajongok Norvégiáért. Őszintén szólva Norvégia sz*r. Norvégia valójában egy sz*rfészek országgá vált

 – mondta Donald Trump.

Az elnök a bevándorlásról beszélve Dániát kedvező példaként említette, Szomáliával és Norvégiával kapcsolatban viszont elutasítóan fogalmazott.

Együttműködünk Dániával. Jó ország, szép, kedves ország. Ha bárki Dániából szeretne az országunkba jönni, azt teljes mértékben támogatom. De meg kell mondanom, ami Szomáliát illeti… Elegem van belőlük. Elegem van belőlük. Sokkal inkább Dániát részesítem előnyben. A dánokat befogadjuk. Svédország, Norvégia… Azt már nem hiszem, mert nem kaptam meg a Nobel-díjat, pedig én vetettem véget neki. Szóval nem akarok senkit Norvégiából. Semmi közöm nem akar lenni Norvégiához

 – mondta a világ legerősebb országának az elnöke.

A Nobel-békedíj miatt dühös az amerikai elnök

Donald Trump saját állítása szerint második elnöki ciklusa alatt legalább nyolc konfliktust sikerült rendeznie, ezért úgy véli, megérdemelte volna a Nobel-békedíjat. Az elismerést azonban 2025-ben María Corina Machado venezuelai ellenzéki politikus, 2026-ban pedig Navi Pillay dél-afrikai jogász kapta meg. A díjazottakról az oslói székhelyű Norvég Nobel-bizottság dönt.

Trump beszédében felidézte, hogy Machado idén januárban a Fehér Házban átadta neki Nobel-békedíjának érmét.

És aki megkapta, María, nagyon kedves volt. Azt mondta: »El sem hiszem, hogy én kaptam. Ennek Trump elnöknek kellene járnia«, és nekem adta a Nobel-békedíját, ez nagyon kedves volt. Nagyon kedves volt. Ezt nem fogom elfelejteni. Nagyon kedves volt

– fogalmazott az amerikai elnök.

Trump korábban is többször hangoztatta, hogy béketeremtő tevékenysége miatt jogosultnak tartja magát a kitüntetésre – írja a Politico.

 

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