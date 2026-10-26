„Norvégia egy sz*rfészek” – Donald Trump teljesen kiakadt

Durva szavakkal támadta Norvégiát az Egyesült Államok elnöke, aki egy kampányrendezvényen indulatos kijelentéseket tett az európai országról. Donald Trump a Nobel-békedíj miatt fakadt ki, és azt is kijelentette, hogy többé nem szeretne norvég bevándorlókat befogadni.
Donald Trump durva szavakkal támadta Norvégiát
Az amerikai elnök nem fogta vissza magát, amikor a norvégokat és a Nobel-békedíj odaítélését kezdte bírálni.
És velem mi van? Kettőt is kiosztanak belőle? Szóval nem rajongok Norvégiáért. Őszintén szólva Norvégia sz*r. Norvégia valójában egy sz*rfészek országgá vált
– mondta Donald Trump.
Az elnök a bevándorlásról beszélve Dániát kedvező példaként említette, Szomáliával és Norvégiával kapcsolatban viszont elutasítóan fogalmazott.
Együttműködünk Dániával. Jó ország, szép, kedves ország. Ha bárki Dániából szeretne az országunkba jönni, azt teljes mértékben támogatom. De meg kell mondanom, ami Szomáliát illeti… Elegem van belőlük. Elegem van belőlük. Sokkal inkább Dániát részesítem előnyben. A dánokat befogadjuk. Svédország, Norvégia… Azt már nem hiszem, mert nem kaptam meg a Nobel-díjat, pedig én vetettem véget neki. Szóval nem akarok senkit Norvégiából. Semmi közöm nem akar lenni Norvégiához
– mondta a világ legerősebb országának az elnöke.
A Nobel-békedíj miatt dühös az amerikai elnök
Donald Trump saját állítása szerint második elnöki ciklusa alatt legalább nyolc konfliktust sikerült rendeznie, ezért úgy véli, megérdemelte volna a Nobel-békedíjat. Az elismerést azonban 2025-ben María Corina Machado venezuelai ellenzéki politikus, 2026-ban pedig Navi Pillay dél-afrikai jogász kapta meg. A díjazottakról az oslói székhelyű Norvég Nobel-bizottság dönt.
Trump beszédében felidézte, hogy Machado idén januárban a Fehér Házban átadta neki Nobel-békedíjának érmét.
És aki megkapta, María, nagyon kedves volt. Azt mondta: »El sem hiszem, hogy én kaptam. Ennek Trump elnöknek kellene járnia«, és nekem adta a Nobel-békedíját, ez nagyon kedves volt. Nagyon kedves volt. Ezt nem fogom elfelejteni. Nagyon kedves volt
– fogalmazott az amerikai elnök.
Trump korábban is többször hangoztatta, hogy béketeremtő tevékenysége miatt jogosultnak tartja magát a kitüntetésre – írja a Politico.