„Norvégia egy sz*rfészek” – Donald Trump teljesen kiakadt

Durva szavakkal támadta Norvégiát az Egyesült Államok elnöke, aki egy kampányrendezvényen indulatos kijelentéseket tett az európai országról. Donald Trump a Nobel-békedíj miatt fakadt ki, és azt is kijelentette, hogy többé nem szeretne norvég bevándorlókat befogadni.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke

Fotó: AFP

Donald Trump durva szavakkal támadta Norvégiát

Az amerikai elnök nem fogta vissza magát, amikor a norvégokat és a Nobel-békedíj odaítélését kezdte bírálni.

És velem mi van? Kettőt is kiosztanak belőle? Szóval nem rajongok Norvégiáért. Őszintén szólva Norvégia sz*r. Norvégia valójában egy sz*rfészek országgá vált

– mondta Donald Trump.

Az elnök a bevándorlásról beszélve Dániát kedvező példaként említette, Szomáliával és Norvégiával kapcsolatban viszont elutasítóan fogalmazott.

Együttműködünk Dániával. Jó ország, szép, kedves ország. Ha bárki Dániából szeretne az országunkba jönni, azt teljes mértékben támogatom. De meg kell mondanom, ami Szomáliát illeti… Elegem van belőlük. Elegem van belőlük. Sokkal inkább Dániát részesítem előnyben. A dánokat befogadjuk. Svédország, Norvégia… Azt már nem hiszem, mert nem kaptam meg a Nobel-díjat, pedig én vetettem véget neki. Szóval nem akarok senkit Norvégiából. Semmi közöm nem akar lenni Norvégiához

– mondta a világ legerősebb országának az elnöke.