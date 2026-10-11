Rendkívüli egyeztetés Lengyelországban: Donald Tusk és a védelmi miniszter is merénylet célpontjává válhatott

A lengyel rendőrség információkat kapott egy Donald Tusk miniszterelnök és Władysław Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter elleni esetleges merényletről - közölte a belügyminisztérium szóvivője vasárnap az X-en.
A lengyel rendőrséghez érkezett információk alapján, amelyek a Donald Tusk miniszterelnök, valamint Władysław Kosiniak-Kamysz miniszterelnök-helyettes és védelmi miniszter elleni esetleges merényletre utalnak, Marcin Kierwiński belügyminiszter és Tomasz Siemoniak, a titkosszolgálatokat koordináló miniszter intézkedéseket rendelt el az ügyben.
- idézte Karolina Gałecka belügyminisztériumi szóvivőt a Reuters.
Egyeztetést hívtak össze a lengyel biztonsági szervek a Donald Tusk elleni esetleges merénylet miatt
Jacek Dobrzynski, a titkosszolgálatok felügyeletéért felelős miniszter szóvivője szintén egy X-bejegyzésben számolt be arról, hogy a belbiztonsági ügynökség (ABW) és más biztonsági szervek tisztviselői Marcin Kierwinski belügyminiszter és Tomasz Siemoniak, a titkosszolgálatok felügyeletéért felelős miniszter kezdeményezésére ülnek össze vasárnap délelőtt egy egyeztetésre.
Erőszakhullám söpört végig Lengyelországon az elmúlt napokban
Mint arról korábban beszámoltunk, több mint tízezer lengyelországi iskolában pénteken bűnmegelőző rendőrségi ellenőrzéseket tartottak, és internetes fenyegetés gyanúja miatt több kiskorút őrizetbe vettek a közelmúltban történt iskolai késelések után. Ezt követően szombaton újabb támadás történt egy lengyelországi oktatási intézményben – ez már a harmadik ilyen eset volt kevesebb mint egy hét alatt. Varsóban egy 21 éves nő három embert sebesített meg egy oktatási intézményben.