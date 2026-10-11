Rendkívüli egyeztetés Lengyelországban: Donald Tusk és a védelmi miniszter is merénylet célpontjává válhatott

A lengyel rendőrség információkat kapott egy Donald Tusk miniszterelnök és Władysław Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter elleni esetleges merényletről - közölte a belügyminisztérium szóvivője vasárnap az X-en.

Egyeztetést hívtak össze a lengyel biztonsági szervek a Donald Tusk elleni esetleges merénylet miatt. Fotó: FOTO OLIMPIK / NurPhoto

A lengyel rendőrséghez érkezett információk alapján, amelyek a Donald Tusk miniszterelnök, valamint Władysław Kosiniak-Kamysz miniszterelnök-helyettes és védelmi miniszter elleni esetleges merényletre utalnak, Marcin Kierwiński belügyminiszter és Tomasz Siemoniak, a titkosszolgálatokat koordináló miniszter intézkedéseket rendelt el az ügyben.

- idézte Karolina Gałecka belügyminisztériumi szóvivőt a Reuters.

W związku z informacją, która wpłynęła do @PolskaPolicja i dotyczy możliwego zamachu na premiera @donaldtusk oraz wicepremiera, ministra obrony narodowej @KosiniakKamysz , minister spraw wewnętrznych i administracji @MKierwinski oraz minister koordynator służb specjalnych @TomaszSiemoniak polecili podjęcie działań w tej sprawie. Dzisiaj o godz. 11.00 odbędzie się w CAT ABW spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA: @PolskaPolicja i @SOP_GOV_PL oraz funkcjonariuszy @ABW_GOV_PL. — Karolina Gałecka (@K_Galecka) October 11, 2026

Egyeztetést hívtak össze a lengyel biztonsági szervek a Donald Tusk elleni esetleges merénylet miatt

Jacek Dobrzynski, a titkosszolgálatok felügyeletéért felelős miniszter szóvivője szintén egy X-bejegyzésben számolt be arról, hogy a belbiztonsági ügynökség (ABW) és más biztonsági szervek tisztviselői Marcin Kierwinski belügyminiszter és Tomasz Siemoniak, a titkosszolgálatok felügyeletéért felelős miniszter kezdeményezésére ülnek össze vasárnap délelőtt egy egyeztetésre.

Erőszakhullám söpört végig Lengyelországon az elmúlt napokban

Mint arról korábban beszámoltunk, több mint tízezer lengyelországi iskolában pénteken bűnmegelőző rendőrségi ellenőrzéseket tartottak, és internetes fenyegetés gyanúja miatt több kiskorút őrizetbe vettek a közelmúltban történt iskolai késelések után. Ezt követően szombaton újabb támadás történt egy lengyelországi oktatási intézményben – ez már a harmadik ilyen eset volt kevesebb mint egy hét alatt. Varsóban egy 21 éves nő három embert sebesített meg egy oktatási intézményben.