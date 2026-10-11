Elfogták a Donald Tusk ellen tervezett merénylet gyanúsítottját

Őrizetbe vett a lengyel rendőrség egy férfit, aki a gyanú szerint Donald Tusk miniszterelnök elleni támadásra készült – jelentette be vasárnap Marcin Kierwiński belügyminiszter. A hatóságok korábban arra figyelmeztettek, hogy a kormányfő és Władysław Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter is célponttá válhat – írja a Reuters.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök (balra) és Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter.

Fotó: WOJTEK RADWANSKI / AFP

Elfogták a feltételezett elkövetőt

„A Donald Tusk miniszterelnököt megfenyegető, ellene támadást tervező férfit őrizetbe vették” – közölte a tárcavezető az X-en, további részleteket azonban nem árult el.

A lengyel kormányfő külön bejegyzésben mondott köszönetet a rendőröknek a gyors és határozott fellépésért.

Karolina Gałecka, a belügyminisztérium szóvivője szerint az esetleges merényletről szóló információkat tartalmazó e-mailt a politikusok védelméért felelős állami védelmi szolgálat juttatta el a rendőrséghez.

Korábban is fenyegetéseket kapott Donald Tusk

Korábban ritkának számítottak az erőszakos bűncselekmények Lengyelországban, ám a belpolitikai feszültségek és a szomszédos Ukrajnában zajló háború biztonsági kihívások elé állítják az országot.

Tusk 2024-ben arról számolt be, hogy fenyegetéseket kapott, miután merényletet kíséreltek meg Robert Fico szlovák miniszterelnök ellen.

Mint megírtuk, a lengyel biztonsági szervek vasárnap délelőtt rendkívüli egyeztetést tartottak, miután olyan információk jutottak el a hatóságokhoz, amelyek a lengyel kormányfő és Władysław Kosiniak-Kamysz elleni esetleges merényletre utaltak. Az ügyben Marcin Kierwiński belügyminiszter és Tomasz Siemoniak, a titkosszolgálatokat koordináló miniszter is intézkedéseket rendelt el.