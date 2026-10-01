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támadás

Megrázó csapást mért Putyin Kijevre: óriási lángokkal ég egy forgalmas híd – videó

38 perce
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Két orosz drón csapódott a kijevi Déli híd tartószerkezeteinek közelébe október 1-jén, miközben autók és egy metrószerelvény is áthaladt rajta. Ez volt az első alkalom, hogy az orosz erők az ukrán főváros egyik hídját támadták.
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támadásiskoladrón

A drón csapások helyi idő szerint 11.30 körül történtek. A közösségi médiában megjelent felvételeken tűz és a híd fölé emelkedő sűrű füstoszlop látszott. A támadás után leállították a közúti és a metróforgalmat, a mentőegységek pedig megkezdték a helyszín átvizsgálását.

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Orosz drón csapódtak egy forgalmas kijevi hídba. Fotó: Kirill Chubotin / Ukrinform via ZUMA Press Wire

Két orosz drón találta el a kijevi Déli híd környékét

A robbanás pillanatában egy metrószerelvény is a hídon haladt. A lökéshullám miatt por jutott az utastérbe a szellőzőrendszeren keresztül, de sem az utasok, sem a járművezető nem sérült meg. Az ablakok és a kocsik sem rongálódtak meg, a szerelvényt azonban további ellenőrzésre a telephelyre vitték.

A hatóságok előzetes vizsgálata nem talált kritikus szerkezeti károsodást, ezért a forgalom délután 14.25-kor újraindulhatott.

Iskolát is eltalált egy drón

Néhány órával korábban egy másik orosz drón egy iskolába csapódott Kijev Szolomjanszkij kerületében. A harmadik emeleten tűz keletkezett, és részben megrongálódott az épület egyik fala, valamint több ajtó és ablak.

A támadás idején a gyerekek és a tanárok az óvóhelyen tartózkodtak, így senki sem sérült meg. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy

Oroszországot felelősségre kell vonni az ukrán civilek és iskolák elleni támadásokért.

Dróncsapás érte a Pecserszkij kerület egyik nem lakáscélú épületegyüttesét, valamint raktárakat is. A Parkovy Kongresszusi és Kiállítási Központban működő adatközpont kritikus károkat szenvedett, teljesen leállt, szolgáltatásait pedig a vállalat szerint már nem lehet helyreállítani a helyszínen.

Kijevet napok óta szinte folyamatosan támadják orosz drónok. Szeptember 30-án az egyik légiriadó 12 óra 44 percig tartott, a riasztások pedig aznap összesen csaknem 21 órán keresztül voltak érvényben.

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Galéria: Háború Ukrajnában: fotókon a pusztítás szörnyűségei
Fotó: NorthFoto, GettyImages
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Szeptember 29-én délután négy orosz irányított légibomba közül kettő eltalált egy lakóövezetet Szumiban. Két ház teljesen megsemmisült; egy férfi és egy nő holttestét emelték ki a romok közül. Legalább kilenc ember megsérült.

 

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