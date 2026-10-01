Megrázó csapást mért Putyin Kijevre: óriási lángokkal ég egy forgalmas híd – videó

A drón csapások helyi idő szerint 11.30 körül történtek. A közösségi médiában megjelent felvételeken tűz és a híd fölé emelkedő sűrű füstoszlop látszott. A támadás után leállították a közúti és a metróforgalmat, a mentőegységek pedig megkezdték a helyszín átvizsgálását.

Orosz drón csapódtak egy forgalmas kijevi hídba. Fotó: Kirill Chubotin / Ukrinform via ZUMA Press Wire

Két orosz drón találta el a kijevi Déli híd környékét

A robbanás pillanatában egy metrószerelvény is a hídon haladt. A lökéshullám miatt por jutott az utastérbe a szellőzőrendszeren keresztül, de sem az utasok, sem a járművezető nem sérült meg. Az ablakok és a kocsik sem rongálódtak meg, a szerelvényt azonban további ellenőrzésre a telephelyre vitték.

❗️ Kyiv’s Pivdennyi Bridge caught fire after a Russian attack



Two Russian drones struck near the support section of the Pivdennyi Bridge.



Following the attack, metro services and surface public transport across the bridge were temporarily suspended.



Specialists from… https://t.co/6bICAFfGbY pic.twitter.com/V4FN6oS9et — NEXTA (@nexta_tv) October 1, 2026

A hatóságok előzetes vizsgálata nem talált kritikus szerkezeti károsodást, ezért a forgalom délután 14.25-kor újraindulhatott.

Iskolát is eltalált egy drón

Néhány órával korábban egy másik orosz drón egy iskolába csapódott Kijev Szolomjanszkij kerületében. A harmadik emeleten tűz keletkezett, és részben megrongálódott az épület egyik fala, valamint több ajtó és ablak.

A támadás idején a gyerekek és a tanárok az óvóhelyen tartózkodtak, így senki sem sérült meg. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy

Oroszországot felelősségre kell vonni az ukrán civilek és iskolák elleni támadásokért.

Two Russian drones hit Kyiv’s Pivdennyi (Southern) Bridge.



One of the drones reportedly struck when a metro train was crossing it. pic.twitter.com/kE9ZzA4K9j — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 1, 2026

Dróncsapás érte a Pecserszkij kerület egyik nem lakáscélú épületegyüttesét, valamint raktárakat is. A Parkovy Kongresszusi és Kiállítási Központban működő adatközpont kritikus károkat szenvedett, teljesen leállt, szolgáltatásait pedig a vállalat szerint már nem lehet helyreállítani a helyszínen.

Kijevet napok óta szinte folyamatosan támadják orosz drónok. Szeptember 30-án az egyik légiriadó 12 óra 44 percig tartott, a riasztások pedig aznap összesen csaknem 21 órán keresztül voltak érvényben.

Az október 1-jére virradó éjszaka Ukrajna más területeit is támadások érték. Az országban legalább hat ember meghalt, további 38 pedig megsebesült.