Megrázó csapást mért Putyin Kijevre: óriási lángokkal ég egy forgalmas híd – videó

A drón csapások helyi idő szerint 11.30 körül történtek. A közösségi médiában megjelent felvételeken tűz és a híd fölé emelkedő sűrű füstoszlop látszott. A támadás után leállították a közúti és a metróforgalmat, a mentőegységek pedig megkezdték a helyszín átvizsgálását.
Két orosz drón találta el a kijevi Déli híd környékét
A robbanás pillanatában egy metrószerelvény is a hídon haladt. A lökéshullám miatt por jutott az utastérbe a szellőzőrendszeren keresztül, de sem az utasok, sem a járművezető nem sérült meg. Az ablakok és a kocsik sem rongálódtak meg, a szerelvényt azonban további ellenőrzésre a telephelyre vitték.
A hatóságok előzetes vizsgálata nem talált kritikus szerkezeti károsodást, ezért a forgalom délután 14.25-kor újraindulhatott.
Iskolát is eltalált egy drón
Néhány órával korábban egy másik orosz drón egy iskolába csapódott Kijev Szolomjanszkij kerületében. A harmadik emeleten tűz keletkezett, és részben megrongálódott az épület egyik fala, valamint több ajtó és ablak.
A támadás idején a gyerekek és a tanárok az óvóhelyen tartózkodtak, így senki sem sérült meg. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy
Oroszországot felelősségre kell vonni az ukrán civilek és iskolák elleni támadásokért.
Dróncsapás érte a Pecserszkij kerület egyik nem lakáscélú épületegyüttesét, valamint raktárakat is. A Parkovy Kongresszusi és Kiállítási Központban működő adatközpont kritikus károkat szenvedett, teljesen leállt, szolgáltatásait pedig a vállalat szerint már nem lehet helyreállítani a helyszínen.
Kijevet napok óta szinte folyamatosan támadják orosz drónok. Szeptember 30-án az egyik légiriadó 12 óra 44 percig tartott, a riasztások pedig aznap összesen csaknem 21 órán keresztül voltak érvényben.
Az október 1-jére virradó éjszaka Ukrajna más területeit is támadások érték. Az országban legalább hat ember meghalt, további 38 pedig megsebesült.