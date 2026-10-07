Hatalmas lángok csaptak fel a Fekete-tengeren, drón talált el egy olajszállítót – videó

Drón csapódott egy olajszállító tartályhajóba Oroszország fekete-tengeri partvidékén, Szocsi közelében. A támadás következtében tűz ütött ki a hajón, és sűrű fekete füst emelkedett a magasba – közölte az orosz közlekedési minisztérium.

Tengeri drón találta el egy olajszállító tartályhajót a Fekete-tengeren, Szocsi közelében

Fotó: x

A tárca tájékoztatása szerint a libériai zászló alatt közlekedő tartályhajó elleni támadást követően kőolaj gyulladt ki a Fekete-tenger vizén.

A minisztérium közlése szerint az oltást akkor kezdhetik meg, amikor a tűz intenzitása csökken, és a mentőhajók már biztonságosan meg tudják közelíteni a tartályhajót.

A fedélzeten 23 ember tartózkodott, valamennyien indiai állampolgárok. Az orosz hatóságok szerint a teljes legénységet sikerült kimenteni – számolt be róla a The Guardian.

A közösségi médiában megjelent, Szocsiban készült felvételeken a tengeren égő lángok és a magasba emelkedő sűrű, fekete füst látható. A helyi hatóságok a történtek után korlátozták a tengerpart és a strandok megközelítését.

Ukrajna egyelőre nem kommentálta a tartályhajót ért támadást.

Bulgária partjainál is drónok támadtak hajókra A Szocsi közelében történt incidens előtt két kereskedelmi hajót is drónok találtak el Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében. A bolgár hatóságok vizsgálatot indítottak annak megállapítására, honnan érkeztek a támadó eszközök. A bolgár tájékoztatás szerint tengeri és légi drónok mintegy 128 kilométerre az ország partjaitól támadták meg a hajókat. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Oroszországot tette felelőssé a támadásokért. Rumen Radev bolgár vezető elfogadhatatlannak nevezte a történteket, és azt mondta, hogy a támadás sérti a nemzetközi jogot és a tengerjogot.

Orosz dróntámadások érték Kijevet és Dnyiprót

Zelenszkij kedden esti beszédében arra figyelmeztetett, hogy Oroszország nagyszabású támadásra készülhet. Szerda hajnalban orosz csapások érték Kijevet.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester közlése szerint épületek és raktárak rongálódtak meg az ukrán fővárosban. Az AFP több robbanásról számolt be, míg a Reuters szerint két ember meghalt a támadásokban.

Orosz csapás érte Dnyiprót is, ahol az ukrán hatóságok tájékoztatása szerint egy ipari létesítményben keletkeztek károk.