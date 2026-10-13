Újabb dróntámadás Bulgária partjainál: Ruman Radev bekérette az orosz nagykövetet

The latest attack on a commercial vessel in the immediate vicinity of Bulgaria’s territorial waters is absolutely unacceptable. At 01:30, a distress call was received from a vessel 18 nautical miles east of Byala. According to the crew, the Chelsea 3—sailing under the Maltese flag, registered in Odesa and Ukrainian-owned—was struck on its deck and side by three aerial drones. All 15 crew members—seven Ukrainian and eight Azerbaijani nationals—were safely transported to the port of Varna. Five are receiving medical assistance. Our Permanent Representatives to NATO and the EU have been informed. Bulgaria continues to seek support for an investigation into the attacks to determine the country of origin of the drones. We are also seeking assistance to strengthen surveillance of the air and maritime domains and enhance our response capabilities. We do not have clear and conclusive evidence to attribute responsibility to either side. However, as I have already stated, the logic suggests that the outcome benefits the Russian Federation. I will therefore summon the Russian Ambassador for a meeting today. At an extraordinary meeting of the Security Council under the Council of Ministers, we also received information about another vessel, struck 17 nautical miles east of Krapets. It sank, and one crew member was rescued. — Rumen Radev (@RumenRadevPM) October 13, 2026

„A Fekete-tenger ‌az ⁠orosz háború Ukrajnában eszkalációjának újabb frontjává vált. Ez elfogadhatatlan” – írta Ursula von der ‌Leyen az X-en, hozzátéve:

A felelősöket ‌el kell ⁠számoltatni.

Bulgária a NATO és az unió segítségét kéri a dróntámadások miatt

A bolgár Biztonsági Tanács keddi rendkívüli ülésén Radev a támadásokat „teljesen elfogadhatatlannak” nevezte, és kijelentette, hogy Bulgária a NATO és az Európai Unió segítségét kéri.

Bár a hatóságok nem rendelkeznek egyértelmű bizonyítékkal arra vonatkozóan, ki felelős a dróncsapásokért, a bolgár miniszterelnök egyértelmű gyanúról beszélt.

A logika – ahogy már korábban is elmondtam – arra utal, hogy az eredmény az Oroszországi Föderációnak lehet érdeke

– mondta Radev, majd közölte, hogy magához rendelte Eleonora Mitrofanova orosz nagykövetet.

❗️Drones attacked two vessels off the coast of Bulgaria: one (“Chelsea 3,” Ukrainian-owned, flying the Maltese flag) was hit by three strikes near Byala, and the entire crew (7 Ukrainians and 8 Azerbaijanis) was rescued and taken to Varna (five with light injuries); the second vessel sank 17 miles east of Krapets, with one crew member rescued. Prime Minister Radev stated that there is insufficient evidence to accuse any specific country, but the outcome of the attacks benefits Russia. Bulgaria will summon the Russian ambassador, contact the NATO Secretary General, and is asking partners to help with the investigation and strengthen air and maritime surveillance. — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) October 13, 2026

A támadásokra pontosan egy héttel azután került sor, hogy tengeri és légi drónok két másik kereskedelmi hajót támadtak meg Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében a Fekete-tengeren. Egy togói lobogó alatt közlekedő hajó elsüllyedt, miközben egy bolgár komp kimenekítette a 18 fős legénységet egy Pulau-i lobogó alatt közlekedő hajóról.

Zelenszkij is reagált

Az ukrán hadsereg nem hajtott végre semmilyen műveletet a múlt heti dróncsapások helyszínei közelében

– közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki Oroszországot vádolta a támadásokkal.

Egy nappal korábban egy kukoricát szállító, török tulajdonú teherhajó kigyulladt egy dróncsapás következtében, majd később elsüllyedt a Fekete-tengeren, Románia partjainál. Két ember meghalt, 11 legénységi tagot pedig kimentettek – közölték a román hatóságok.