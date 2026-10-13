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támadás

Újabb dróntámadás Bulgária partjainál: Ruman Radev bekérette az orosz nagykövetet

13 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Két hajót ért találat a Fekete-tengeren Bulgária partjainál. Az egyik elsüllyedt, a másik esetében pedig mentést kellett indítani – közölte Rumen Radev miniszterelnök. A dróntámadásokat az orosz háború „elfogadhatatlan” eszkalációjaként értékelték.
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támadásbulgáriahajó

A mentőegységek kimentették a máltai zászló alatt közlekedő, ukrán tulajdonú „Chelsea 3” 15 fős legénységét, közülük ötöt könnyű sérülések miatt kellett ellátni – erősítette meg Radev X-oldalán. A támadások a bolgár partoktól 18, illetve 17 mérföldre (29, illetve 27,5 kilométerre) történtek. 

Újabb dróntámadás Bulgária partjainál: Ruman Radev bekérette az orosz nagykövetet - képünk illusztráció Fotó: GARDEL BERTRAND / HEMIS.FR / hemis.fr
Újabb dróntámadás Bulgária partjainál: Ruman Radev bekérette az orosz nagykövetet - képünk illusztráció
Fotó: GARDEL BERTRAND / HEMIS.FR / hemis.fr

 A hét ukrán és nyolc azeri állampolgárból álló legénység arról számolt be, hogy három drón csapódott a hajó fedélzetébe és hajótestbe – írta az Independent.

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„A Fekete-tenger ‌az ⁠orosz háború Ukrajnában eszkalációjának újabb frontjává vált. Ez elfogadhatatlan” – írta Ursula von der ‌Leyen az X-en, hozzátéve:

A felelősöket ‌el kell ⁠számoltatni.

Bulgária a NATO és az unió segítségét kéri a dróntámadások miatt

A bolgár Biztonsági Tanács keddi rendkívüli ülésén Radev a támadásokat „teljesen elfogadhatatlannak” nevezte, és kijelentette, hogy Bulgária a NATO és az Európai Unió segítségét kéri.

Bár a hatóságok nem rendelkeznek egyértelmű bizonyítékkal arra vonatkozóan, ki felelős a dróncsapásokért, a bolgár miniszterelnök egyértelmű gyanúról beszélt.

A logika – ahogy már korábban is elmondtam – arra utal, hogy az eredmény az Oroszországi Föderációnak lehet érdeke

– mondta Radev, majd közölte, hogy magához rendelte Eleonora Mitrofanova orosz nagykövetet.

A támadásokra pontosan egy héttel azután került sor, hogy tengeri és légi drónok két másik kereskedelmi hajót támadtak meg Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében a Fekete-tengeren. Egy togói lobogó alatt közlekedő hajó elsüllyedt, miközben egy bolgár komp kimenekítette a 18 fős legénységet egy Pulau-i lobogó alatt közlekedő hajóról.

Zelenszkij is reagált

Az ukrán hadsereg nem hajtott végre semmilyen műveletet a múlt heti dróncsapások helyszínei közelében

– közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki Oroszországot vádolta a támadásokkal.

Egy nappal korábban egy kukoricát szállító, török tulajdonú teherhajó kigyulladt egy dróncsapás következtében, majd később elsüllyedt a Fekete-tengeren, Románia partjainál. Két ember meghalt, 11 legénységi tagot pedig kimentettek – közölték a román hatóságok.

 

Orosz-ukrán háború
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