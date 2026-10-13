Újabb dróntámadás Bulgária partjainál: Ruman Radev bekérette az orosz nagykövetet

A mentőegységek kimentették a máltai zászló alatt közlekedő, ukrán tulajdonú „Chelsea 3” 15 fős legénységét, közülük ötöt könnyű sérülések miatt kellett ellátni – erősítette meg Radev X-oldalán. A támadások a bolgár partoktól 18, illetve 17 mérföldre (29, illetve 27,5 kilométerre) történtek.
A hét ukrán és nyolc azeri állampolgárból álló legénység arról számolt be, hogy három drón csapódott a hajó fedélzetébe és hajótestbe – írta az Independent.
„A Fekete-tenger az orosz háború Ukrajnában eszkalációjának újabb frontjává vált. Ez elfogadhatatlan” – írta Ursula von der Leyen az X-en, hozzátéve:
A felelősöket el kell számoltatni.
Bulgária a NATO és az unió segítségét kéri a dróntámadások miatt
A bolgár Biztonsági Tanács keddi rendkívüli ülésén Radev a támadásokat „teljesen elfogadhatatlannak” nevezte, és kijelentette, hogy Bulgária a NATO és az Európai Unió segítségét kéri.
Bár a hatóságok nem rendelkeznek egyértelmű bizonyítékkal arra vonatkozóan, ki felelős a dróncsapásokért, a bolgár miniszterelnök egyértelmű gyanúról beszélt.
A logika – ahogy már korábban is elmondtam – arra utal, hogy az eredmény az Oroszországi Föderációnak lehet érdeke
– mondta Radev, majd közölte, hogy magához rendelte Eleonora Mitrofanova orosz nagykövetet.
A támadásokra pontosan egy héttel azután került sor, hogy tengeri és légi drónok két másik kereskedelmi hajót támadtak meg Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében a Fekete-tengeren. Egy togói lobogó alatt közlekedő hajó elsüllyedt, miközben egy bolgár komp kimenekítette a 18 fős legénységet egy Pulau-i lobogó alatt közlekedő hajóról.
Zelenszkij is reagált
Az ukrán hadsereg nem hajtott végre semmilyen műveletet a múlt heti dróncsapások helyszínei közelében
– közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki Oroszországot vádolta a támadásokkal.
Egy nappal korábban egy kukoricát szállító, török tulajdonú teherhajó kigyulladt egy dróncsapás következtében, majd később elsüllyedt a Fekete-tengeren, Románia partjainál. Két ember meghalt, 11 legénységi tagot pedig kimentettek – közölték a román hatóságok.