Újabb dróntámadás érte Kijevet, Friedrich Merz is az ukrán fővárosban volt – videó

Orosz dróntámadás érte vasárnap reggel Kijev Északi hídját. A fontos közlekedési útvonalat két napon belül másodszor támadták meg, ezúttal Friedrich Merz német kancellár kijevi látogatása idején.

Az október 3-i dróntámadás után szakemberek dolgoztak a kijevi Északi hídnál

Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP

Friedrich Merz vasárnap vonattal érkezett Kijevbe. Látogatására olyan időszakban kerül sor, amikor az orosz erők fokozott támadásokat hajtanak végre Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere a Telegramon közölte, hogy találat érte az Északi hidat, a sürgősségi egységeket pedig a helyszínre vezényelték. Az ukrán hatóságok nem sokkal korábban arra figyelmeztettek, hogy drónok tartanak az ukrán főváros felé.

Az orosz dróntámadás megrongálta az úttestet

A vasárnapi támadás következtében megrongálódott az Északi híd útteste. A szemtanúk által közzétett felvételeken egy, a robbanás következtében keletkezett kráter látható.

A helyszínre mentő- és műszaki egységek, valamint a közlekedési infrastruktúráért felelős szakemberek érkeztek. A városi hatóságok megkezdték a károk felmérését, ezt követően döntenek arról, szükség van-e további forgalomkorlátozásokra – számolt be róla a Maszol.