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dróntámadás

Újabb dróntámadás érte Kijevet, Friedrich Merz is az ukrán fővárosban volt – videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Friedrich Merz német kancellár vasárnap vonattal érkezett Kijevbe, ahol látogatása idején ismét találat érte az Északi hidat. A dróntámadás következtében megrongálódott az úttest, a helyszínre sürgősségi és műszaki egységeket vezényeltek.
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dróntámadásKijevFriedrich Merz

Orosz dróntámadás érte vasárnap reggel Kijev Északi hídját. A fontos közlekedési útvonalat két napon belül másodszor támadták meg, ezúttal Friedrich Merz német kancellár kijevi látogatása idején.

orosz drón, Kijev, Északi híd, Friedrich Merz, Ukrajna, Vitalij Klicsko, orosz támadás, közlekedési infrastruktúra , Az október 3-i, szombati dróntámadás után szakemberek dolgoznak a kijevi Északi hídnál. Technicians repair a trolleybus power line next to damages (R) on a bridge support following a drone attack on the Northern Bridge in Kyiv on October 3, 2026, amid Russian invasion of Ukraine. A Russian strike targeted a major bridge in Kyiv, its mayor said October 3, in another attack on Ukrainian infrastructure that has brought traffic chaos to the capital. The attack on the Northern Bridge, which followed a drone alert, came a day after the Southern Bridge was hit in a wave of strikes that city officials say is "tearing Kyiv apart". (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP)
Az október 3-i dróntámadás után szakemberek dolgoztak a kijevi Északi hídnál
Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP

Friedrich Merz vasárnap vonattal érkezett Kijevbe. Látogatására olyan időszakban kerül sor, amikor az orosz erők fokozott támadásokat hajtanak végre Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere a Telegramon közölte, hogy találat érte az Északi hidat, a sürgősségi egységeket pedig a helyszínre vezényelték. Az ukrán hatóságok nem sokkal korábban arra figyelmeztettek, hogy drónok tartanak az ukrán főváros felé.

Az orosz dróntámadás megrongálta az úttestet

A vasárnapi támadás következtében megrongálódott az Északi híd útteste. A szemtanúk által közzétett felvételeken egy, a robbanás következtében keletkezett kráter látható.

A helyszínre mentő- és műszaki egységek, valamint a közlekedési infrastruktúráért felelős szakemberek érkeztek. A városi hatóságok megkezdték a károk felmérését, ezt követően döntenek arról, szükség van-e további forgalomkorlátozásokra – számolt be róla a Maszol.

Két napon belül másodszor támadták meg a hidat

Az Északi hidat már szombaton is támadás érte, akkor két civil megsérült. Az elmúlt napokban a Dnyeperen átvezető nyolc kijevi híd közül kettőt ért támadás.

A károk, valamint az ezek miatt bevezetett közlekedési korlátozások jelentős torlódásokat okoztak Kijev több részén.

 

 

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