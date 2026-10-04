Újabb dróntámadás érte Kijevet, Friedrich Merz is az ukrán fővárosban volt – videó

Orosz dróntámadás érte vasárnap reggel Kijev Északi hídját. A fontos közlekedési útvonalat két napon belül másodszor támadták meg, ezúttal Friedrich Merz német kancellár kijevi látogatása idején.
Friedrich Merz vasárnap vonattal érkezett Kijevbe. Látogatására olyan időszakban kerül sor, amikor az orosz erők fokozott támadásokat hajtanak végre Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen.
Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere a Telegramon közölte, hogy találat érte az Északi hidat, a sürgősségi egységeket pedig a helyszínre vezényelték. Az ukrán hatóságok nem sokkal korábban arra figyelmeztettek, hogy drónok tartanak az ukrán főváros felé.
Az orosz dróntámadás megrongálta az úttestet
A vasárnapi támadás következtében megrongálódott az Északi híd útteste. A szemtanúk által közzétett felvételeken egy, a robbanás következtében keletkezett kráter látható.
A helyszínre mentő- és műszaki egységek, valamint a közlekedési infrastruktúráért felelős szakemberek érkeztek. A városi hatóságok megkezdték a károk felmérését, ezt követően döntenek arról, szükség van-e további forgalomkorlátozásokra – számolt be róla a Maszol.
Két napon belül másodszor támadták meg a hidat
Az Északi hidat már szombaton is támadás érte, akkor két civil megsérült. Az elmúlt napokban a Dnyeperen átvezető nyolc kijevi híd közül kettőt ért támadás.
A károk, valamint az ezek miatt bevezetett közlekedési korlátozások jelentős torlódásokat okoztak Kijev több részén.