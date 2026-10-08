Lángokban áll az orosz techóriás, dróntámadás állhat a háttérben – videó

Nagy tűz ütött ki az oroszországi Rjazanyi területen található Szászovó egyik ipari létesítményében egy feltételezett éjszakai dróntámadást követően. A beszámolók szerint a támadás a Yandex technológiai vállalat legnagyobb adatközpontját érhette. A cég áramellátási problémákat és szolgáltatási fennakadásokat ismert el, de ezek okát nem közölte.
Az Exilenova+ és az ASTRA nyílt forrású információk elemzésével foglalkozó csoportok szerint a támadás helyszíne a Szászovóban működő Yandex DC Sasovo adatközpont volt. A létesítmény a vállalat saját tájékoztatása szerint a legnagyobb adatközpontja, amely a Yandex szolgáltatásainak és felhőalapú infrastruktúrájának működését támogatja.
A Yandex Cloud megerősítette, hogy incidens történt, és áramellátási problémák jelentkeztek a „ru-central1-b” rendelkezésre állási zónában. A vállalat közlése szerint a fennakadások hajnali 1 óra 31 perc körül kezdődtek, és mintegy 40 perccel később sem sikerült stabilizálni a helyzetet.
A társaság arra figyelmeztette ügyfeleit, hogy az üzemzavar a felhőhálózat más részeit is érintheti. Ezért azt javasolta, hogy egyes szolgáltatásaikat ideiglenesen helyezzék át más infrastruktúrára, amíg a szakemberek a működés helyreállításán dolgoznak.
Az Exilenova+ szintén fennakadásokról számolt be egyes Yandex-szolgáltatásoknál. A nyilvános üzemzavarfigyelő rendszerek ugyanakkor nem mutattak széles körű kiesést a vállalat legfontosabb lakossági szolgáltatásaiban.
A dróntámadás egy hadiipari beszállító üzemét is érinthette
A szászovói adatközpont a Sasta szerszámgépgyár területén található. A vállalat nagy pontosságú CNC-fémmegmunkáló berendezéseket és fémforgácsoló gépeket gyárt, amelyeket az orosz ipar több ágazatában, köztük a hadiiparban, a repülőgép- és űriparban, valamint az olaj- és gáziparban is használnak.
A Sasta tájékoztatása szerint az üzemi komplexumban megmunkáló- és összeszerelő műhelyek, öntöde, valamint kutatás-fejlesztési létesítmények is működnek. A gyár berendezéseit az orosz védelmi ipar vállalatai is alkalmazzák.
A szerszámgépgyár 2024 óta brit szankciók hatálya alatt áll az orosz védelmi szektorban betöltött szerepe miatt.
Egyelőre nem tisztázott, hogy a feltételezett támadás célpontja a Yandex adatközpontja, a Sasta gyár vagy mindkét létesítmény volt-e.
Több tízezer szerver működik a létesítményben
Pavel Malkov, a Rjazanyi terület kormányzója 2022-ben csúcstechnológiás létesítményként mutatta be a szászovói komplexumot. Akkori tájékoztatása szerint az adatközpont több tízezer szervernek ad otthont, amelyek a Yandex szolgáltatásaihoz érkező felhasználói kérések gyors feldolgozását biztosítják.
A cikk megjelenéséig sem a regionális hatóságok, sem az ukrán hadsereg nem erősítette meg hivatalosan a támadás tényét. A Yandex elismerte az infrastruktúrát érintő incidenst és az áramellátási problémákat, de nem közölte, hogy azokat dróntámadás okozta volna.