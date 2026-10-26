Visszatérhet az Egyesült Királyság az Európai Unióba? Megszólalt Andy Burnham brit miniszterelnök

Andy Burnham brit miniszterelnök hétfőn megerősítette azon szándékát, hogy az Egyesült Királyság még az ő életében újra csatlakozzon az EU-hoz - de kizárta a Brexit visszafordítására irányuló lépést a jelenlegi parlamentben.

Andy Burnham elárulta, hogy visszatérhet-e az Egyesült Királyság az Európai Unióba. Fotó: JACK TAYLOR / POOL

Visszatérhet az Egyesült Királyság az Európai Unióba?

Az ITV Good Morning Britain című hétfői műsorában feltett kérdésre, hogy újra csatlakozni kíván-e az EU-hoz, Burnham azt mondta: "Őszinte leszek: szeretném, ha ez még az én életemben megtörténne, de nem fogok a közvélemény elébe vágni."

Nem fogom diktálni a saját véleményemet ezen a téren. Gondoskodni kell arról, hogy a nyilvánosság, a brit lakosság legyen a főnök.

A kormányzó Munkáspárt múlt havi konferenciáján Burnham szorosabb kapcsolatokat szorgalmazott az EU-val. Még nem részletezte pontosan, milyeneket szeretne elérni - de a párt 2024-es választási győztes programja, Keir Starmer vezetésével, kizárta az egységes piachoz, a vámunióhoz vagy a szabad mozgás elfogadásához való visszatérést a blokkal.

Burnham hétfőn kijelentette, hogy a 2016-os népszavazás ígéretei, amelyek Nagy-Britanniát kivették az EU-ból, nem valósultak meg.

Keményebb Brexitet kaptunk, mint amilyenről a népszavazási kampányban szó volt. Ez meggyengítette a gazdaságunkat. Emellett a bevándorlás feletti ellenőrzésünket is gyengítette, és ez talán meglepheti az embereket.

Hozzátette, hogy nem javasolja az újbóli csatlakozást ebben a parlamenti ciklusban. "Jelen pillanatban még nagyon-nagyon messze vagyunk ettől. Amit mondok, az az, hogy gyakorlati lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy ez a megállapodás jobban működjön, mint a jelenlegi."

A miniszterelnök kijelentései azután hangoztak el, hogy a Sunday Timesnak úgy nyilatkozott: a jövőbeli tárgyalásokon nem szabadna kizárni a blokkon belüli szabad mozgás elfogadását. Jövő hónapra terveznek egy brit-EU csúcstalálkozót, bár az a várakozások szerint szigorúan a meglévő kapcsolatok technikai jellegű finomhangolására fog összpontosítani, ahelyett, hogy Nagy-Britannia és a blokk jövőbeli viszonyának nagyobb horderejű kérdéseivel foglalkozna - írja a Politico.