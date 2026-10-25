Nyugat-Európában már az óvodákban tartanak érzékenyítő foglalkozásokat – nálunk is ez lesz a következő lépés?

Az iskolai érzékenyítés kérdése Magyarországon is a figyelem középpontjába került, miután az Újpetrei Általános Iskolában alsó tagozatos diákoknak tartott foglalkozást az Emberség Erejével Egyesület. A szervezet a második, harmadik és negyedik osztályos tanulókkal a #Hanagyleszek elnevezésű emberi jogi társasjátékot ismertette meg. A pályaorientációs napon többek között arról beszélgettek, hogy valóban csak férfiak lehetnek-e tűzoltók, illetve kedvelheti-e egy férfi a rózsaszín színt.
Ahogy az Origo korábban megírta, az eset vitát váltott ki, különösen a szülők előzetes tájékoztatásának elmaradása és a foglalkozás tartalma miatt. Az újpetrei program azonban nem az egyetlen ilyen eset volt: október 5-én Siklóson is tartott emberi jogi foglalkozást ugyanez a szervezet két negyedikes osztálynak.
Miközben Magyarországon a gyermekvédelmi törvény módosítása újabb vitát indított az ilyen programokról, számos európai országban már évek vagy évtizedek óta része az oktatásnak a szexuális sokszínűség, a nemi identitás vagy a különböző családformák bemutatása.
Megvizsgáltuk, hogyan működnek ezek a foglalkozások Németországban, Hollandiában és Norvégiában, és milyen lehetőségeik vannak azoknak a szülőknek, akik nem szeretnék, hogy gyermekük részt vegyen rajtuk.
Németországban évtizedek óta része az oktatásnak az érzékenyítés
Németországban már nem kizárólag a biológiai ismeretekről, a serdülésről vagy a fogamzásgátlásról van szó. Több tartományban a homoszexualitás, a nemi identitás, a különböző párkapcsolati formák és a társadalmi előítéletek kérdése is több éve megjelenik az oktatásban. A szabályozás ugyanakkor nem egységes, mivel az oktatás tartalmáról nagyrészt a 16 tartomány dönt.
Berlinben és Brandenburgban például a 2015-ben elfogadott közös tantervi keret a szexuális és nemi sokszínűséget is az oktatási témák közé emelte. A Berlin–Brandenburg oktatási portálján közzétett szakmai anyagok a különböző szexuális orientációk és nemi identitások megismertetését is segítik.
A tanárok többek között olyan kérdéseket dolgozhatnak fel, hogy milyen családokban élnek a gyerekek, mit jelent az azonos neműek közötti kapcsolat, vagy hogyan alakulnak ki a fiúkkal és lányokkal kapcsolatos társadalmi elvárások.
A szülők beleegyezése általában nem feltétele a tanterv szerinti szexuális nevelésnek, tájékoztatásuk viszont fontos jogi követelmény. Bajorországban például az első hat évfolyamon külön szülői értekezleten kell ismertetni a tervezett foglalkozások célját, tartalmát és az alkalmazott oktatási eszközöket. A szabályozás szerint az órák rendszerint csak nyolc héttel a tájékoztatást követően kezdődnek meg, így a családoknak lehetőségük van előzetesen beszélgetni a gyerekekkel.
Érdekesség, hogy a bajor szabályok szerint az általános iskolai szexuális nevelést az intézmény pedagógusai végzik, külső szakértők bevonására ilyen minőségben a magasabb iskolai évfolyamokon van lehetőség.
Kérhet-e felmentést a szülő?
A tantervhez tartozó szexuális nevelés alól Németországban főszabály szerint nem jár automatikus felmentés vallási vagy világnézeti kifogás esetén.
Az egyedi kérelmek elbírálását ugyanakkor a tartományi jog és az adott foglalkozás jellege is befolyásolhatja. A kérdés bíróság elé is került. A német Szövetségi Közigazgatási Bíróság 2008-ban egy iskolai szexuális neveléssel kapcsolatos ügyben megerősítette, hogy a szülői hozzájárulás nem általános előfeltétele az oktatásnak.
Ha egy tanuló engedély nélkül marad távol a kötelező foglalkozástól, az igazolatlan hiányzásnak minősülhet, amelynek a tartományi szabályok szerint további következményei is lehetnek.
Hollandiában már az általános iskola első éveiben foglalkoznak a szexuális sokszínűséggel
Hollandiában 2012. december 1-jétől kötelező az általános és középiskolák számára, hogy az oktatásban kitérjenek a szexualitásra és a szexuális sokszínűségre. A holland iskolák maguk választhatják meg az oktatási módszereket, de a nemzeti tantervi követelményeknek meg kell felelniük. Az LMBTQ-témákról már a négy-öt éves gyerekekkel is beszélhetnek. Az egyik legismertebb holland kezdeményezés a Week van de Lentekriebels, vagyis a tavaszi érzelmi és szexuális nevelés hete. A 2000-es évek közepe óta működő programban részt vevő iskolák külön foglalkozásokat szerveznek.
Az iskolák emellett részt vehetnek a Paarse Vrijdag, vagyis a lila péntek elnevezésű kezdeményezésben is. Ezen a napon az LMBTQ-emberek elfogadására és az iskolai kirekesztés megelőzésére hívják fel a figyelmet.
A programhoz a holland COC jogvédő szervezet tananyagokat is biztosít, amelyek között a transzneműség fogalmát ismertető anyagok is szerepelnek.
Megtilthatja-e a szülő a részvételt?
Hollandiában a szülők nem rendelkeznek általános törvényi jogosultsággal arra, hogy gyermeküket a kötelező tananyag egyes részei alól kivonják pusztán azért, mert nem értenek egyet azok tartalmával. Az iskolai program részét képező kiegészítő tevékenységeknél külön felmentés kérhető, amelyet az intézmény elbírál.
Ha a gyermek engedély nélkül hiányzik az érzékenyítő foglalkozásról, az a holland tankötelezettségi szabályok alapján igazolatlan mulasztásnak minősülhet. Ismétlődő hiányzás esetén az iskola a tankötelezettség betartásáért felelős hatóságot is bevonhatja.
Norvégiában már az óvodai nevelésben is szerepel a nemi identitás
Norvégiában az óvodai intézményrendszer számára 2017-ben elfogadott országos keretterv kifejezetten nevesíti a szexuális orientációt, a nemi identitást és a nemi önkifejezést. A 3-6 éves gyerekekkel a klasszikustól eltérő családmodellekről és a másság elfogadásáról is beszélgetnek.
Az iskolai oktatás 2020-ban megújított tanterve már konkrétabb követelményeket fogalmaz meg. A norvég oktatási igazgatóság szerint a második évfolyam végére a gyerekeknek beszélgetniük kell a nemekről, a szexualitásról, valamint saját és mások személyes határainak tiszteletben tartásáról. Negyedik osztályban már a nemi identitás és az emberi szaporodás is előkerül a természettudományos oktatásban. Hetedik osztályig a diákoknak a különböző szexuális orientációkról, nemi identitásokról és nemi önkifejezési formákról is tanulniuk kell.
A norvég oktatási igazgatóság a Pride iskolai feldolgozásához is biztosít szakmai segítséget. A Pride megünneplése ugyanakkor nem külön országos tantervi kötelezettség, hanem olyan iskolai tevékenység, amely az intézmények döntésétől függ.
Bizonyos tevékenységekből kimaradhat a gyermek – papíron
A norvég szabályozás egyik sajátossága, hogy a szülők és a diákok világnézeti vagy vallási okból felmentést kérhetnek bizonyos iskolai tevékenységek alól. A 2024-től hatályos oktatási törvény 14-6. paragrafusa alapján írásban lehet jelezni, ha egy tevékenységet a család saját meggyőződésével összeegyeztethetetlennek, sértőnek vagy más világnézet gyakorlásának tekint. Ehhez az írásos bejelentésben nem kell részletes indoklást adni. A szabályozás azonban fontos korlátot is tartalmaz: a kötelező tantervi ismeretek megtanulása alól nem lehet felmentést kérni.
Vagyis egy kifogásolt tevékenység helyett a gyermek másik foglalkozáson vehet részt, de ennek a tanterv szerint megfelelő ismereteket kell biztosítania.
Az európai példák alapján az érzékenyítés egyes országokban már az óvodáskorban elkezdődik, a kötelező iskolai tananyagból pedig a szülők sok esetben nem kérhetnek felmentést. Brüsszel eközben évek óta kifogásolja a korábbi magyar gyermekvédelmi szabályozást, az Európai Bizottság pedig a 2026–2030-as időszakra is az LMBTQ-egyenlőség előmozdítását tűzte ki célul. A Tisza-kormány törvénymódosításával már kikerültek a magyar szabályozásból egyes korábbi, kifejezett korlátozások, miközben az iskolai érzékenyítés kérdése is újra napirendre került.
Mindez felveti a kérdést, hogy Magyar Péter kormányzása alatt Magyarországon is egyre szélesebb körben jelenhetnek-e meg a nyugat-európai mintákat követő foglalkozások, akár már az óvodákban is.