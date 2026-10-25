Nyugat-Európában már az óvodákban tartanak érzékenyítő foglalkozásokat – nálunk is ez lesz a következő lépés?

Az iskolai érzékenyítés kérdése Magyarországon is a figyelem középpontjába került, miután az Újpetrei Általános Iskolában alsó tagozatos diákoknak tartott foglalkozást az Emberség Erejével Egyesület. A szervezet a második, harmadik és negyedik osztályos tanulókkal a #Hanagyleszek elnevezésű emberi jogi társasjátékot ismertette meg. A pályaorientációs napon többek között arról beszélgettek, hogy valóban csak férfiak lehetnek-e tűzoltók, illetve kedvelheti-e egy férfi a rózsaszín színt.

Az érzékenyítésnek nevezett LMBTQ-propaganda sulykolását már korai gyermekkorban elkezdik a nyugati országokban (Fotó: AFP)

Ahogy az Origo korábban megírta, az eset vitát váltott ki, különösen a szülők előzetes tájékoztatásának elmaradása és a foglalkozás tartalma miatt. Az újpetrei program azonban nem az egyetlen ilyen eset volt: október 5-én Siklóson is tartott emberi jogi foglalkozást ugyanez a szervezet két negyedikes osztálynak.

Miközben Magyarországon a gyermekvédelmi törvény módosítása újabb vitát indított az ilyen programokról, számos európai országban már évek vagy évtizedek óta része az oktatásnak a szexuális sokszínűség, a nemi identitás vagy a különböző családformák bemutatása.

Megvizsgáltuk, hogyan működnek ezek a foglalkozások Németországban, Hollandiában és Norvégiában, és milyen lehetőségeik vannak azoknak a szülőknek, akik nem szeretnék, hogy gyermekük részt vegyen rajtuk.

Németországban évtizedek óta része az oktatásnak az érzékenyítés

Németországban már nem kizárólag a biológiai ismeretekről, a serdülésről vagy a fogamzásgátlásról van szó. Több tartományban a homoszexualitás, a nemi identitás, a különböző párkapcsolati formák és a társadalmi előítéletek kérdése is több éve megjelenik az oktatásban. A szabályozás ugyanakkor nem egységes, mivel az oktatás tartalmáról nagyrészt a 16 tartomány dönt.

Berlinben és Brandenburgban például a 2015-ben elfogadott közös tantervi keret a szexuális és nemi sokszínűséget is az oktatási témák közé emelte. A Berlin–Brandenburg oktatási portálján közzétett szakmai anyagok a különböző szexuális orientációk és nemi identitások megismertetését is segítik.

A tanárok többek között olyan kérdéseket dolgozhatnak fel, hogy milyen családokban élnek a gyerekek, mit jelent az azonos neműek közötti kapcsolat, vagy hogyan alakulnak ki a fiúkkal és lányokkal kapcsolatos társadalmi elvárások.

A szülők beleegyezése általában nem feltétele a tanterv szerinti szexuális nevelésnek, tájékoztatásuk viszont fontos jogi követelmény. Bajorországban például az első hat évfolyamon külön szülői értekezleten kell ismertetni a tervezett foglalkozások célját, tartalmát és az alkalmazott oktatási eszközöket. A szabályozás szerint az órák rendszerint csak nyolc héttel a tájékoztatást követően kezdődnek meg, így a családoknak lehetőségük van előzetesen beszélgetni a gyerekekkel.