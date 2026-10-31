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észak - korea

Észak-Korea hadat üzent a nyugati nyomásnak

43 perce
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Phenjan élesen elutasította több ország közös felszólítását, amely az ellene elfogadott ENSZ-intézkedések teljes végrehajtását sürgette. Észak-Korea szerint a nyugati szankciók nem kényszeríthetik meghátrálásra, és nukleáris fegyverrel rendelkező státuszát sem változtathatják meg.
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észak - koreaállamszankciók

A Reuters beszámolója szerint Észak-Korea szuverenitása durva megsértésének nevezte a szankciók betartását ellenőrző országcsoport közös nyilatkozatát. Phenjan úgy véli, a dokumentum az Egyesült Államok és a nyugati országok ellenséges hozzáállását tükrözi.

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Észak-Korea közölte: semmilyen nyugati nyomásnak nem enged.
Fotó: STR / KCNA VIA KNS

Az Egyesült Államokat, Ausztráliát, az Egyesült Királyságot és Dél-Koreát is magában foglaló csoport arra szólította fel az ENSZ tagállamait, hogy maradéktalanul hajtsák végre az Észak-Koreával szembeni határozatokat. Ezek egyebek mellett tiltják észak-koreai munkások külföldi alkalmazását, valamint a Phenjannal folytatott katonai együttműködést.

Észak-Korea szerint hatástalanok a szankciók

Az észak-koreai külügyminisztérium meg nem nevezett szóvivője a KCNA állami hírügynökségnek azt mondta, hogy a szankciók és a nyomásgyakorlás csak a gyenge országokkal szemben lehet eredményes, Észak-Koreával szemben azonban nem.

A szóvivő azt állította, hogy az Egyesült Államok és a Nyugat intézkedései nem befolyásolhatják országának nukleáris fegyverrel rendelkező államként elfoglalt helyzetét.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2006 óta több határozatot fogadott el azzal a céllal, hogy véget vessen Észak-Korea nukleárisfegyver- és ballisztikusrakéta-programjának.

 

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