Váratlan fordulat történt az Északi Áramlat újraindítása kapcsán

Az Északi Áramlat kapcsán történő egyeztetések résztvevői között volt Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök közeli tanácsadója és Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje és különmegbízottja – állította öt, az ügyet ismerő forrás. Kushner az orosz–ukrán fegyverszünet közvetítésén dolgozik, és az üzleti együttműködést fontosnak tartja a béke helyreállításához. Egy esetleges megállapodással amerikai befektetők profitálhatnának az Európába irányuló energiaexportból a háború befejezése után.

Északi áramlat.

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Németország tiltakozik, mégis napirenden maradt az Északi Áramlat

Dmitrijev és Kushner az elmúlt hetekben Moszkvában és New Yorkban is találkozott. Nem világos, milyen részletességgel beszéltek az Északi Áramlatról, két forrás szerint azonban

a téma továbbra is napirenden van.

A Fehér Ház egyik tisztviselője közölte, hogy minden üzletről Oroszországnak kell tárgyalnia az amerikai Nemzetközi Fejlesztési Pénzügyi Társasággal és a pénzügyminisztériummal, a megállapodásoknak pedig az amerikai adófizetőket és vállalatokat kell szolgálniuk. Ugyanakkor azt állította, hogy a közelmúltban nem folytak tárgyalások az Északi Áramlatról.

Az újraindítást komoly akadályok nehezítik. A vezetékeket amerikai és uniós szankciók sújtják, ezért jelenleg jogellenes lenne ismét üzembe helyezni őket. Egy amerikai tisztviselő szerint középtávon sem valószínű a megállapodás.

Németország szintén ellenzi a tervet. A gazdasági és energiaügyi minisztérium szóvivője hangsúlyozta, hogy az ország más beszerzési forrásokat talált, az újraindításhoz pedig kormányzati engedély kellene, amelyet Berlin nem kíván megadni.

A 2022-es orosz invázió előtt Németország gázellátásának több mint fele Oroszországból, a két Északi Áramlat vezetéken keresztül érkezett. A rendszer később leállt, majd 2022 szeptemberében víz alatti robbanások rongálták meg.

Egy német politikus arra figyelmeztetett, hogy az amerikaiak és az oroszok osztoznának a hasznon, miközben Európa fizetné meg az alku árát.