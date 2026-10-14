Fordulat: kiderülhet, ki adott parancsot az Északi Áramlat felrobbantására

Szerdán Hamburgban bíróság elé állt az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantásának feltételezett irányítója. A német adatvédelmi szabályok miatt csak Serhii K. néven azonosított ukrán volt katonatisztet azzal vádolják, hogy búvárokból és robbanóanyag-szakértőből álló csoportot vezetett.

Bíróság elé állt az Északi Áramlat felrobbantásának feltételezett irányítója

Fotó: AFP

Ukrán volt katonatisztet vádolnak az Északi Áramlat felrobbantásával

Az ügyészség szerint a titkos akcióban az ukrán hadsereg tagjai is részt vettek, és azt meg nem nevezett ukrán állami szervek megbízásából hajthatták végre. A vádlottat tavaly nemzetközi elfogatóparancs alapján Olaszországban vették őrizetbe.

Serhii K. tagadja, hogy szerepe lett volna a robbantásokban, és az ukrán kormány is visszautasítja az érintettségére vonatkozó állításokat. Az ügy különösen kényes Németország számára, amely Ukrajna legnagyobb európai katonai támogatója.

A német vádhatóság szerint a polgári célpontok megtámadása, a robbanások előidézése és a közszolgáltatásokat érintő infrastruktúra megsemmisítése háborús bűncselekménynek minősülhet. A feltételezett cél az volt, hogy az Ukrajna elleni orosz invázió után megszakítsák Moszkva egyik fontos bevételi forrását.

A vád szerint Serhii K. három héttel a támadás előtt hamis ukrán útlevéllel, Lengyelországon keresztül érkezett Németországba. A csoport Rostockban bérelt vitorlással jutott el a Bornholm közelében kijelölt területre, ahol katonai robbanóanyagokat helyeztek el a tengerfenéken.

A 2022. szeptember 26-án történt robbanások a négy vezetékből hármat megrongáltak, és hatalmas metánfelhőket juttattak a légkörbe. Egy másik feltételezett búvárt, Vladimir Z.-t Horvátországban fogták el.

A februárig tartó perben először kerülhetnek nyilvánosan bíróság elé a többéves nyomozás során összegyűjtött bizonyítékok.