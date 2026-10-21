Elhibázott döntésről elhibázott döntésre, csendben épül az Európai Egyesült Államok

Brüsszelben egyre inkább elszakadnak a döntéshozók a valóságtól, és ahelyett, hogy az európai polgárok, a vállalkozások és a gazdasági versenyképesség megmentésén dolgoznának, egy gigantikus központi hatalmi gépezet kiépítésén dolgoznak – mutatott rá Gál Kinga a Magyar Nemzetnek. A Patrióták Európáért új társ-frakcióvezetője a lapnak adott strasbourgi interjújában bírálta az Európai Bizottság működését.
Azt látjuk, hogy az Európai Bizottság minden nehéz helyzetet, válsághelyzetet az Unióban arra használ, hogy még több hatalmat ragadjon magához a tagállamoktól
– jelentette ki az Európai Parlament képviselője. Hozzátette: ez drasztikusan távolra helyezi egymástól az uniós döntéshozatalt az emberek tényleges szükségleteit. Gál Kinga szerint Brüsszel ma már nem a cégek vagy a versenyképesség problémáival foglalkozik, hanem azon dolgozik, hogy miként tud egy minél nagyobb hatalmi befolyást és intézményi építményt konstruálni magának, amivel az uniós élet minden apró részletébe beleszólhat. A Patrióták frakciója évek óta határozottan küzd az ilyen és ehhez hasonló centralizációs törekvések ellen – jelezte.
Nagyobb csendben de annál határozottabban dolgoznak az Európai Egyesült Államokon
Ez a centralizációs szándék különösen élesen mutatkozik meg a hétéves költségvetés tárgyalásaikor is. Bár az Európai Unió szemmel láthatóan pénzszűkében van, és a felhalmozódott problémák száma folyamatosan nő, az Európai Bizottság pedig ahelyett, hogy saját magán spórolna, a legfontosabb területektől vonna el pénzt – mutatott rá a képviselő. Majd figyelmeztetett:
elvenné a pénzt a gazdáktól, elvenné a pénzt a kohéziós alapokból, ami létszükség, és ezt a pénzt továbbönteni ebbe a feneketlen zsákba.
Arra a felvetésre, hogy az Európai Egyesült Államok víziója továbbra is Brüsszel nyílt célkitűzése-e, Gál Kinga rámutatott, hogy a stratégia finomodott, de a szándék változatlan.
Azt látom, hogy okosodtak olyan szempontból, hogy kevesebbet beszélnek róla, és annál többet tesznek érte
– jelezte. Rámutatott: Ursula von der Leyen bizottsági elnök beszédei és Európa jövőjéről szóló tárgyalásai gyakorlatilag egy olyan valóságot vetítenek előre, amelyben minden lényeges döntési jogkört Brüsszelben központosítanak. A Patrióták első alelnöke szerint ez a folyamat fogja végül az Európai Unió vesztét okozni. A jobboldali frakció éppen ezért azt követeli, hogy a hatalmat, a döntéseket és a pénzt vissza kell adni a szuverén tagállamoknak, mert kizárólag a nemzetek egymás tiszteletén alapuló együttműködése képes kibillenteni az uniót a jelenlegi mély gödréből.
Az EU sorozatosan lábon lőtte magát
A források elosztása körüli viták még visszásabbak annak fényében, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentése szerint a háború jövőre újabb 155 millió euróba fog kerülni. Gál Kinga szerint ez egy folyamatosan zajló, tervezett folyamat része. Ukrajna számára korábban már megszavaztattak egy 90 milliárdos csomagot a tagállamokkal, most pedig egy újabb keretet ígértek be Brüsszelben. Ez a tendencia a többéves költségvetésben is világosan látszik:
óriási összegeket irányítanak át Ukrajnába védelmi pénzként felcímkézve, miközben az európai emberek számára létfontosságú kohéziós és agrárforrásokat drasztikusan megnyirbálják.
A globális nagypolitikai és világgazdasági színtéren az Európai Unió mára teljesen súlytalanná vált. Miközben a többi nagyhatalom folyamatosan paktumokat köt és dönt a következő évtizedek gazdasági irányvonalairól, Európa teljesen háttérbe szorult, és nem számít mértékadó szereplőnek.
Az EU az elmúlt időszak különböző válságai közben sorozatosan lábon lőtte magát
– hívta fel a figyelmet Gál Kinga. Részletezve elmondta: elsőként a migrációs válság idején, amikor számolatlanul engedte be a határain a migránsokat, súlyos belső problémákat szabadítva a kontinensre. Ezt követte a méregzöldnek nevezett elképzelések erőltetése, ami teljesen versenyképtelenné tette és tönkretette az európai vállalkozásokat. Végül a háború kitörése óta folytatott elhibázott szankciós és energiapolitika hozta el a legsúlyosabb csapást. A Fidesz-KDNP képviselője leszögezte: Európát az olcsó energia tette versenyképessé.
Ha az energiáért az európai cégek lényegesen többet fizetnek, mint a világ bármely más nagyhatalma, a gazdaság zuhanni kezd, és az uniót többé nem fogják komolyan venni az igazán fontos tárgyalóasztaloknál
– mutatott rá. Jelezte: a jelenlegi uniós vezetés nem tanult a hibáiból, a többéves költségvetés tervezésekor is tovább erőlteti a bukott dogmákat, ami teljesen megrendíti az Európai Uniót. Gál Kinga szerint az egyetlen reményt a jövő évi tagállami választások jelentik. Több nagy és meghatározó országban, például Franciaországban is új vezetést választanak az emberek, és amennyiben ezeken a helyeken politikai fordulat következik be, és a szuverenista, józan észre épülő politika győzedelmeskedik, az valódi és tartós változást hozhat a jelenlegi pusztító európai trendekben.