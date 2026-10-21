Elhibázott döntésről elhibázott döntésre, csendben épül az Európai Egyesült Államok

Brüsszelben egyre inkább elszakadnak a döntéshozók a valóságtól, és ahelyett, hogy az európai polgárok, a vállalkozások és a gazdasági versenyképesség megmentésén dolgoznának, egy gigantikus központi hatalmi gépezet kiépítésén dolgoznak – mutatott rá Gál Kinga a Magyar Nemzetnek. A Patrióták Európáért új társ-frakcióvezetője a lapnak adott strasbourgi interjújában bírálta az Európai Bizottság működését.

Az Európai Unió tehet saját versenyképességének gyengüléséről Fotó: Facebook

Azt látjuk, hogy az Európai Bizottság minden nehéz helyzetet, válsághelyzetet az Unióban arra használ, hogy még több hatalmat ragadjon magához a tagállamoktól

– jelentette ki az Európai Parlament képviselője. Hozzátette: ez drasztikusan távolra helyezi egymástól az uniós döntéshozatalt az emberek tényleges szükségleteit. Gál Kinga szerint Brüsszel ma már nem a cégek vagy a versenyképesség problémáival foglalkozik, hanem azon dolgozik, hogy miként tud egy minél nagyobb hatalmi befolyást és intézményi építményt konstruálni magának, amivel az uniós élet minden apró részletébe beleszólhat. A Patrióták frakciója évek óta határozottan küzd az ilyen és ehhez hasonló centralizációs törekvések ellen – jelezte.

Nagyobb csendben de annál határozottabban dolgoznak az Európai Egyesült Államokon

Ez a centralizációs szándék különösen élesen mutatkozik meg a hétéves költségvetés tárgyalásaikor is. Bár az Európai Unió szemmel láthatóan pénzszűkében van, és a felhalmozódott problémák száma folyamatosan nő, az Európai Bizottság pedig ahelyett, hogy saját magán spórolna, a legfontosabb területektől vonna el pénzt – mutatott rá a képviselő. Majd figyelmeztetett:

elvenné a pénzt a gazdáktól, elvenné a pénzt a kohéziós alapokból, ami létszükség, és ezt a pénzt továbbönteni ebbe a feneketlen zsákba.

Arra a felvetésre, hogy az Európai Egyesült Államok víziója továbbra is Brüsszel nyílt célkitűzése-e, Gál Kinga rámutatott, hogy a stratégia finomodott, de a szándék változatlan.

Azt látom, hogy okosodtak olyan szempontból, hogy kevesebbet beszélnek róla, és annál többet tesznek érte

– jelezte. Rámutatott: Ursula von der Leyen bizottsági elnök beszédei és Európa jövőjéről szóló tárgyalásai gyakorlatilag egy olyan valóságot vetítenek előre, amelyben minden lényeges döntési jogkört Brüsszelben központosítanak. A Patrióták első alelnöke szerint ez a folyamat fogja végül az Európai Unió vesztét okozni. A jobboldali frakció éppen ezért azt követeli, hogy a hatalmat, a döntéseket és a pénzt vissza kell adni a szuverén tagállamoknak, mert kizárólag a nemzetek egymás tiszteletén alapuló együttműködése képes kibillenteni az uniót a jelenlegi mély gödréből.