Két területen szorosabb együttműködésre készül a magyar kormány az Európai Külügyi Szolgálattal (EKSZ) – közölte Orbán Anita külügyminiszter csütörtökön Facebook-oldalán.

Az Európai Külügyi Szolgálat új főtitkárával, Kajsa Ollongrennel tárgyalt Orbán Anita

Fotó: Orbán Anita Facebook-oldala

A külügyminiszter közösségi oldalán közzétett bejegyzésében ismertette, hogy a kormány elsősorban a vízhiány és az aszály kezelésében, valamint a Nyugat-Balkán európai integrációjának előmozdításában kívánja erősíteni az együttműködést.

Orbán Anita hangsúlyozta, hogy Magyarország kiemelt jelentőséget tulajdonít a vízhiány és az aszály kérdésének. Véleménye szerint Európának érdemes tanulnia azoktól az országoktól, amelyek már előrébb járnak az ezekre a problémákra adott megoldások kidolgozásában.

A Nyugat-Balkán integrációja is kiemelt cél

A külügyminiszter szerint a magyar kormány számára ugyancsak fontos a Nyugat-Balkán integrációja és az Európai Unió bővítése, amelyet külpolitikai eszközként is meghatározónak tart.

Magyarország ezen a területen továbbra is aktív szerepet kíván vállalni.

Orbán Anita arra is kitért, hogy előrelépésre van szükség az Európai Unión kívüli diplomáciai utazások és fellépések összehangolásában. Példaként említette a New York-i ENSZ-hetet, amelynek keretében a Zöld-foki-szigetek képviselőivel folytatott tárgyaláson az Európai Uniót is képviselte.

Az Európai Külügyi Szolgálat szerepe a közös külpolitikában Az Európai Külügyi Szolgálat az Európai Unió kül- és biztonságpolitikájának végrehajtását támogatja. Kapcsolatot tart a tagállamok külügyminisztériumaival, és a világszerte működő uniós képviseleteken keresztül segíti az európai érdekek érvényesítését.

Orbán Anita szerint a rendszeres és közvetlen párbeszéd különösen fontos a jelenlegi nemzetközi helyzetben, amikor Európának egyszerre kell választ adnia a biztonsági, geopolitikai és gazdasági kihívásokra.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy ezekre a kihívásokra összehangolt európai fellépésre van szükség.