Kiderült, hová menekült a választási vereség után eltűnt brazil elnökjelölt

Váratlan fordulat történt Brazíliában, miután a vasárnapi elnökválasztáson vereséget szenvedett politikusnak nyoma veszett. Flávio Bolsonaro hollétéről most újabb információk érkeztek, miközben a brazil hatóságok az útlevelei leadását követelik. Az ügyben az Egyesült Államok is megszólalt.

Flávio Bolsonaro Fotó: SILVIO AVILA / AFP

Flávio Bolsonaro korábban tagadta, hogy elhagyná Brazíliát

A BBC értesülései szerint Flávio Bolsonaro elhagyta Brazíliát, és megérkezett az Egyesült Államokba, Floridába. A 45 éves jobboldali politikus vasárnap veszítette el az elnökválasztást a hivatalban lévő Luiz Inácio Lula da Silvával szemben, majd nem tett eleget az útlevelei leadására vonatkozó hatósági felszólításnak.

A volt elnökjelölt hétfőn még egy Instagram-videóban azt állította, hogy nem szándékozik külföldre távozni, és együttműködik a hatóságokkal.

A brazil rendőrség korrupció, pénzmosás és adócsalás gyanúja miatt is vizsgálódik Bolsonaro ügyében. A politikus tagadja, hogy bármilyen törvénysértést követett volna el. Az útlevelek leadására megszabott határidő időközben lejárt, miközben a hatóságok megpróbálták felkutatni a politikust.

Korábban felmerült, hogy Bolsonaro Argentínába menekülhetett. Az argentin hatóságok egy magánrepülőgépet és annak személyzetét is ellenőrizték a brazil határ közelében fekvő Cataratas del Iguazú repülőtéren, de nem találtak bizonyítékot arra, hogy a politikus belépett volna az országba.

Javier Milei argentin elnök szóvivője azt is közölte, hogy Bolsonaro nem folyamodott menedékjogért. A brazil rendőrség szerint a politikus hivatalos határátkelőhelyen nem hagyta el az országot.

Az Egyesült Államok vízumot ad Bolsonarónak

Az amerikai külügyminisztérium egyik magas rangú tisztviselője megerősítette, hogy Flávio Bolsonaro és családja vízumot kap, és beléphet az Egyesült Államokba.

A politikus a választási kampány során Donald Trump amerikai elnök támogatását is élvezte, korábban pedig a Fehér Házban is tárgyalt. Testvére, Eduardo Bolsonaro, aki Texasban él, már a választás előtt arra biztatta, hogy veresége esetén hagyja el Brazíliát.