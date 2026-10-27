Eltűnt a brazil választások után Flavio Bolsonaro: a rendőrség érvénytelenítette az útleveleit

Brazíliában jelenleg senki sem tudja megmondani, hol van Flavio Bolsonaro, miután a volt elnökjelölt sokkoló eredménnyel elvesztette a vasárnapi választásokat a baloldali hivatalban lévő elnökkel, Luiz Inácio Lula da Silvával szemben.

Eltűnt a brazil választások után Flavio Bolsonaro

Fotó: SILVIO AVILA / AFP

Bolsonaro hétfőn nem adta le útleveleit a számára megszabott 24 órás határidőn belül, amely időközben lejárt. A szövetségi rendőrség jelenleg megpróbálja felkutatni. Források szerint érvénytelen útlevelekkel nem hagyhatta el az országot. Az úti okmányok leadására vonatkozó végzés egy pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozás része volt. Bolsonaro tagadja, hogy bármilyen jogsértést követett volna el.

Eltűnésének körülményei aggodalmat keltettek, hogy apja, Jair Bolsonaro példáját követheti, aki a 2022-es, Lula elleni választási veresége után az Egyesült Államokba költözött, és nem ismerte el az eredményt. Jair végül visszatért Brazíliába, de később 27 év börtönbüntetésre ítélték egy puccskísérletben való részvételért.

Fia még nem ismerte el hivatalosan a vereségét, vasárnap azt nyilatkozta, hogy az állítólagos választási szabálytalanságok miatt a választási eredmény érvénytelenítését fogja kérni. Pártja azonban hétfőn bejelentette, hogy elismerte Lula győzelmét.

Argentínába menekülhetett Flavio Bolsonaro

Argentína kormánya közölte, hogy nincs nyoma annak, hogy Bolsonaro belépett volna az országba. Az ország hatóságai ellenőrizték egy repülőgépet és annak személyzetét, miután a média egy magánrepülőgépről számolt be az argentin-brazil határon fekvő Cataratas del Iguazú nemzetközi repülőtéren. Azonban nem találtak olyan repülési tervet, amely a Bolsonaro család utazására utalt volna.

A jobboldali argentin elnök, Javier Milei szóvivője kijelentette: "Nincs menedékkérelmi folyamat", és elzárkózott a további részletek közlésétől.

Mindeközben egy magas rangú brazil szövetségi rendőrségi tisztviselő azt mondta, hogy Bolsonaro nem hagyta el az országot semmilyen szabályos migrációs ponton keresztül. Azonban brazil állampolgároknak csak személyi igazolványra van szükségük útlevél helyett ahhoz, hogy belépjenek a szomszédos Argentínába - írta a The Independent.