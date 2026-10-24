Több százezren vonultak utcára Franciaországban – súlyos sérültje is van a tüntetéseknek, fotók, videó

Több százezer ember vonult utcára szombaton Franciaországban a vásárlóerő védelméért és a közszolgáltatások megőrzéséért. A belügyminisztérium 410 ezer résztvevőről számolt be, a CGT szakszervezet viszont közel 800 ezerre becsülte a demonstrálók számát. Toulouse-ban egy 20 éves férfi súlyos kézsérülést szenvedett, és több ujját is elveszíthette – adta hírül a Le Figaro.

Francia rohamrendőrök őrizetbe vesznek egy tüntetőt a vásárlóerő és a közszolgáltatások védelméért, valamint a költségvetési és társadalmi igazságosságért tartott párizsi demonstráción 2026. október 24-én

Fotó: SAMEER AL-DOUMY / AFP

Jelentős eltérés van a résztvevők számáról szóló adatok között

A francia belügyminisztérium tájékoztatása szerint országszerte 410 ezren vettek részt a szombati tüntetéseken, közülük 110 ezren Párizsban. A CGT szakszervezet ezzel szemben úgy becsülte, hogy országosan csaknem 800 ezren, a fővárosban pedig 250 ezren demonstráltak.

📹🇫🇷 Vue aérienne IMPRESSIONNANTE de la foule de manifestants rassemblée à Paris. (témoins) https://t.co/YyALg6ohzC — AlertesInfos (@AlertesInfos) October 24, 2026

A belügyminisztérium adatai szerint a részvétel elmaradt az előző hetitől, amikor 550 ezren vonultak utcára Franciaországban.

A párizsi rendőrség szerint a felvonulás végén több mint 500 randalírozó támadt a rendvédelmi erőkre. Jean-Baptiste Semerdjian, a helyszínen tudósító újságíró beszámolója szerint a rendbontók egy üzlet fa burkolatának elemeit tépték le, majd kövekkel dobálták a rendőröket.

Súlyosan megsérült egy fiatal férfi Toulouse-ban

A toulouse-i demonstrációt követően egy 20 éves férfit súlyos kézsérüléssel láttak el – közölte a helyi prefektúra az AFP francia hírügynökséggel. A sérülés pontos körülményei egyelőre nem ismertek, az eset tisztázására az igazságügyi hatóság felügyelete mellett vizsgálatot folytatnak.

Egy, a sérültet ellátó, névtelenséget kérő utcai elsősegélynyújtó szerint a férfi jobb keze súlyosan roncsolódott, és több ujja is leszakadt. Beszámolója alapján a sérülést egy közeli robbanás okozhatta.

Az AFP helyszíni tudósítása szerint Toulouse Arènes városrészében a menet végén kövekkel és palackokkal felfegyverzett tüntetők kerültek összetűzésbe a rendőrökkel. A rendvédelmi erők bekerítés elleni gránátokat és könnygázt vetettek be.

🇫🇷 In den französischen Städten Marseille und Toulouse haben die Protestdemonstrationen ihren Höhepunkt erreicht, und es kam zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. https://t.co/reAYxU9hFy — Nachrichten (@NewsFokus) October 24, 2026

Nizzában szélsőjobboldali aktivisták csaptak össze tüntetőkkel

Az Alpes-Maritimes megyei prefektúra szerint a Masséna tér környékén, a szomszédos utcákban történtek összecsapások, miközben a rendőrség (CRS) lezárta a térre vezető bejáratokat.