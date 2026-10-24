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franciaország

Több százezren vonultak utcára Franciaországban – súlyos sérültje is van a tüntetéseknek, fotók, videó

55 perce
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Hatalmas tömegek demonstráltak Franciaországban a vásárlóerő védelméért és a közszolgáltatások megőrzéséért, a megmozdulások azonban több városban erőszakba torkolltak. A részvételről egymástól jelentősen eltérő adatokat közöltek, Toulouse-ban pedig egy fiatalember súlyos kézsérülést szenvedett.
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franciaországsúlyos kézsérüléstüntetés

Több százezer ember vonult utcára szombaton Franciaországban a vásárlóerő védelméért és a közszolgáltatások megőrzéséért. A belügyminisztérium 410 ezer résztvevőről számolt be, a CGT szakszervezet viszont közel 800 ezerre becsülte a demonstrálók számát. Toulouse-ban egy 20 éves férfi súlyos kézsérülést szenvedett, és több ujját is elveszíthette – adta hírül a Le Figaro.

francia tüntetés
Francia rohamrendőrök őrizetbe vesznek egy tüntetőt a vásárlóerő és a közszolgáltatások védelméért, valamint a költségvetési és társadalmi igazságosságért tartott párizsi demonstráción 2026. október 24-én
Fotó: SAMEER AL-DOUMY / AFP

Jelentős eltérés van a résztvevők számáról szóló adatok között

A francia belügyminisztérium tájékoztatása szerint országszerte 410 ezren vettek részt a szombati tüntetéseken, közülük 110 ezren Párizsban. A CGT szakszervezet ezzel szemben úgy becsülte, hogy országosan csaknem 800 ezren, a fővárosban pedig 250 ezren demonstráltak.

A belügyminisztérium adatai szerint a részvétel elmaradt az előző hetitől, amikor 550 ezren vonultak utcára Franciaországban.

A párizsi rendőrség szerint a felvonulás végén több mint 500 randalírozó támadt a rendvédelmi erőkre. Jean-Baptiste Semerdjian, a helyszínen tudósító újságíró beszámolója szerint a rendbontók egy üzlet fa burkolatának elemeit tépték le, majd kövekkel dobálták a rendőröket.

Súlyosan megsérült egy fiatal férfi Toulouse-ban

A toulouse-i demonstrációt követően egy 20 éves férfit súlyos kézsérüléssel láttak el – közölte a helyi prefektúra az AFP francia hírügynökséggel. A sérülés pontos körülményei egyelőre nem ismertek, az eset tisztázására az igazságügyi hatóság felügyelete mellett vizsgálatot folytatnak.

Egy, a sérültet ellátó, névtelenséget kérő utcai elsősegélynyújtó szerint a férfi jobb keze súlyosan roncsolódott, és több ujja is leszakadt. Beszámolója alapján a sérülést egy közeli robbanás okozhatta.

Az AFP helyszíni tudósítása szerint Toulouse Arènes városrészében a menet végén kövekkel és palackokkal felfegyverzett tüntetők kerültek összetűzésbe a rendőrökkel. A rendvédelmi erők bekerítés elleni gránátokat és könnygázt vetettek be.

Nizzában szélsőjobboldali aktivisták csaptak össze tüntetőkkel

Az Alpes-Maritimes megyei prefektúra szerint a Masséna tér környékén, a szomszédos utcákban történtek összecsapások, miközben a rendőrség (CRS) lezárta a térre vezető bejáratokat.

A protester plays saxophone as he walks in tear gaz during a demonstration in favour of purchasing power, the protection of public services, and fiscal and social justice, in central Nice, French riviera, on October 24, 2026 as part of a nationwide call for mobilisation bringing together former members of the Yellow Vest movement, labour unions, high school and university students. Protests by high school students over learning conditions sparked a movement that has since spread nationwide, fuelled by broader anger over the rising cost of living. About 70,000 security personnel will be deployed on October 24, 2026, Interior Minister said at a news conference, warning that calls for violence and looting were circulating on social media. (Photo by Valery HACHE / AFP)
Egy tüntető szaxofonon játszik, miközben könnygázzal a szemében sétál a tüntetésen Nizza központjában, 2026. október 24-én
Fotó: VALERY HACHE / AFP

A prefektúra közlése szerint a Coulée verte nevű parkosított területen szélsőjobboldali aktivisták erőszakosan összecsaptak a demonstrálókkal. A belvárosban még mintegy 300 tüntető és ötven szélsőjobboldali aktivista tartózkodott, amikor a Hôtel des Postes környékén újabb összetűzés tört ki.

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